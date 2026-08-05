Ce amendă primesc românii care ignoră restricțiile privind consumul de apă în timpul secetei

Seceta lovește tot mai puternic România, iar autoritățile au decis să strângă șurubul. În mai multe localități, consumul de apă va fi atent monitorizat, iar cei care ignoră restricțiile impuse în această perioadă riscă sancțiuni usturătoare. În unele cazuri, amenzile pot ajunge până la 3.000 de lei.

Temperaturile sufocante și lipsa ploilor au redus considerabil rezervele de apă din numeroase zone ale țării. Pentru ca alimentarea cu apă potabilă să nu fie afectată, autoritățile locale și operatorii regionali pot introduce restricții privind utilizarea apei din rețeaua publică pentru activități care nu sunt considerate urgente sau esențiale.

Seceta lovește tot mai puternic România

Printre primele măsuri se numără interzicerea folosirii apei pentru udarea grădinilor, gazonului sau a spațiilor verzi. De asemenea, cei care obișnuiau să își umple piscina în curte ori să spele aleile, trotuarele sau mașina folosind apa de la rețeaua publică ar putea fi nevoiți să renunțe temporar la aceste activități.

Lista activităților care pot fi restricționate include:

udarea grădinilor, gazonului și a spațiilor verzi;

umplerea piscinelor;

spălarea curților, aleilor și trotuarelor;

spălarea autoturismelor folosind apa din rețeaua publică.

Ce amenzi riscă românii

În localitățile unde vor intra în vigoare aceste măsuri, controalele vor fi intensificate. Autoritățile anunță că vor verifica modul în care este folosită apa, iar persoanele care nu respectă restricțiile riscă amenzi de până la 3.000 de lei, în funcție de gravitatea situației și de prevederile legale aplicabile.

Scopul acestor măsuri este protejarea rezervelor de apă și asigurarea alimentării populației în perioadele în care seceta pune o presiune uriașă asupra sistemelor de distribuție. Reprezentanții autorităților spun că restricțiile vor fi aplicate acolo unde situația o impune și vor fi menținute atât timp cât nivelul rezervelor rămâne scăzut.

În același timp, specialiștii îi îndeamnă pe români să reducă risipa și să folosească apa cu responsabilitate. Printre recomandările făcute populației se numără:

folosirea apei doar pentru nevoile esențiale;

evitarea risipei în gospodărie;

repararea robinetelor sau instalațiilor care prezintă pierderi;

respectarea eventualelor restricții anunțate de operatorul local de apă.

Autoritățile dau asigurări că monitorizează permanent situația din fiecare regiune și spun că măsurile vor fi adaptate în funcție de evoluția secetei și de cantitatea de apă disponibilă. Până atunci, românii sunt sfătuiți să fie atenți la anunțurile făcute de operatorii locali, pentru a evita atât risipa, cât și amenzile consistente.

VEZI ȘI: 1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care fac această greșeală în timp ce conduc. 99% nici nu știu că este interzis

Amendă de 3.000 de lei pentru cei care au asta în apartament. Ce riscă cei care nu respect legea