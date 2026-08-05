Un dublu campion s-a însurat pentru a treia oară, la 61 de ani! Aleasa inimii lui e mai tânără cu 19 ani decât el

La 61 de ani, Kenny Smith a demonstrat că dragostea nu ține cont de vârstă. Fostul campion din NBA și unul dintre cei mai cunoscuți analiști de baschet din Statele Unite s-a căsătorit pentru a treia oară, iar aleasa inimii sale este influencerița și modelul croat Tia Jurcic, în vârstă de 42 de ani. Diferența de 19 ani dintre cei doi nu i-a împiedicat să își unească destinele într-o ceremonie spectaculoasă.

Evenimentul a fost organizat într-un resort exclusivist din Newport, California, unde familia, prietenii și numeroase persoane cunoscute din lumea sportului și a divertismentului au fost prezente pentru a sărbători momentul. Totul a fost pus la punct până în cele mai mici detalii.

Kenny Smith s-a căsătorit la 61 de ani

Pentru Kenny Smith, acesta este al treilea mariaj. Fostul baschetbalist a mai fost căsătorit cu Don Reeves, alături de care are doi copii, Kayla și K.J. După încheierea acelei relații, și-a refăcut viața alături de modelul și actrița Gwendolyn Osborne, cu care s-a căsătorit în 2006. Din acel mariaj au rezultat alți doi copii, Malloy și London. Povestea lor de iubire s-a încheiat însă definitiv după un divorț finalizat în 2021.

Nici Tia Jurcic nu este la primul mariaj. Influencerița croată a fost căsătorită mai întâi cu baschetbalistul american Chris Warren, alături de care are un fiu, Domenico. Ulterior, și-a unit destinul cu Mario Mamic, însă și acea relație s-a încheiat după mai mulți ani, în contextul unor probleme juridice intens mediatizate. După despărțire, Tia s-a stabilit în Statele Unite împreună cu fiul său, iar acolo avea să înceapă relația cu Kenny Smith.

Petrecerea a ținut până târziu în noapte

Recepția de după cununia religioasă s-a transformat rapid într-o petrecere de proporții. Invitații au dansat ore în șir, iar muzica a îmbinat hituri internaționale cu melodii populare din Croația, un omagiu adus originilor miresei.

Fotografiile distribuite pe contul de Instagram al Tiei Jurcic au strâns rapid mii de aprecieri, iar internauții au remarcat eleganța mirilor și decorurile impresionante. Cum evenimentul a reunit numeroase nume cunoscute, este de așteptat ca în perioada următoare să apară și alte imagini sau detalii din culisele nunții.

A făcut istorie în baschet

Kenny Smith este unul dintre numele importante din istoria NBA. De-a lungul carierei a evoluat pentru Sacramento Kings, Atlanta Hawks, Houston Rockets, Detroit Pistons, Orlando Magic și Denver Nuggets, însă cele mai mari performanțe le-a obținut alături de Houston Rockets, formație cu care a cucerit două titluri de campion.

Selectat cu a șasea opțiune la Draftul NBA din 1987, imediat după jucători legendari precum David Robinson și Scottie Pippen, Smith a avut o carieră solidă, cu medii de 12,8 puncte, 5,5 pase decisive și două recuperări pe meci. După retragere, a rămas în lumina reflectoarelor și a devenit unul dintre cei mai apreciați analiști ai baschetului american.

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