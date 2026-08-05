Acasă » Știri » Sport » Un dublu campion s-a însurat pentru a treia oară, la 61 de ani! Aleasa inimii lui e mai tânără cu 19 ani decât el

Un dublu campion s-a însurat pentru a treia oară, la 61 de ani! Aleasa inimii lui e mai tânără cu 19 ani decât el

De: Emanuela Cristescu 05/08/2026 | 18:41
Un dublu campion s-a însurat pentru a treia oară, la 61 de ani! Aleasa inimii lui e mai tânără cu 19 ani decât el
Un dublu campion s-a însurat pentru a treia oară, la 61 de ani! Aleasa inimii lui e mai tânără cu 19 ani decât el
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

La 61 de ani, Kenny Smith a demonstrat că dragostea nu ține cont de vârstă. Fostul campion din NBA și unul dintre cei mai cunoscuți analiști de baschet din Statele Unite s-a căsătorit pentru a treia oară, iar aleasa inimii sale este influencerița și modelul croat Tia Jurcic, în vârstă de 42 de ani. Diferența de 19 ani dintre cei doi nu i-a împiedicat să își unească destinele într-o ceremonie spectaculoasă.

Evenimentul a fost organizat într-un resort exclusivist din Newport, California, unde familia, prietenii și numeroase persoane cunoscute din lumea sportului și a divertismentului au fost prezente pentru a sărbători momentul. Totul a fost pus la punct până în cele mai mici detalii.

Kenny Smith s-a căsătorit la 61 de ani

Pentru Kenny Smith, acesta este al treilea mariaj. Fostul baschetbalist a mai fost căsătorit cu Don Reeves, alături de care are doi copii, Kayla și K.J. După încheierea acelei relații, și-a refăcut viața alături de modelul și actrița Gwendolyn Osborne, cu care s-a căsătorit în 2006. Din acel mariaj au rezultat alți doi copii, Malloy și London. Povestea lor de iubire s-a încheiat însă definitiv după un divorț finalizat în 2021.

Nici Tia Jurcic nu este la primul mariaj. Influencerița croată a fost căsătorită mai întâi cu baschetbalistul american Chris Warren, alături de care are un fiu, Domenico. Ulterior, și-a unit destinul cu Mario Mamic, însă și acea relație s-a încheiat după mai mulți ani, în contextul unor probleme juridice intens mediatizate. După despărțire, Tia s-a stabilit în Statele Unite împreună cu fiul său, iar acolo avea să înceapă relația cu Kenny Smith.

Petrecerea a ținut până târziu în noapte

Recepția de după cununia religioasă s-a transformat rapid într-o petrecere de proporții. Invitații au dansat ore în șir, iar muzica a îmbinat hituri internaționale cu melodii populare din Croația, un omagiu adus originilor miresei.

Fotografiile distribuite pe contul de Instagram al Tiei Jurcic au strâns rapid mii de aprecieri, iar internauții au remarcat eleganța mirilor și decorurile impresionante. Cum evenimentul a reunit numeroase nume cunoscute, este de așteptat ca în perioada următoare să apară și alte imagini sau detalii din culisele nunții.

A făcut istorie în baschet

Kenny Smith este unul dintre numele importante din istoria NBA. De-a lungul carierei a evoluat pentru Sacramento Kings, Atlanta Hawks, Houston Rockets, Detroit Pistons, Orlando Magic și Denver Nuggets, însă cele mai mari performanțe le-a obținut alături de Houston Rockets, formație cu care a cucerit două titluri de campion.

Selectat cu a șasea opțiune la Draftul NBA din 1987, imediat după jucători legendari precum David Robinson și Scottie Pippen, Smith a avut o carieră solidă, cu medii de 12,8 puncte, 5,5 pase decisive și două recuperări pe meci. După retragere, a rămas în lumina reflectoarelor și a devenit unul dintre cei mai apreciați analiști ai baschetului american.

VEZI ȘI: Nuntă de poveste pentru cei doi actori într-un castel din secolul al XII-lea. Jurămintele au emoționat toți invitații

 Nunta faraonică din Vrancea, cu 67 de nași, a împânzit internetul. Florin Salam și Dan Bursuc, pe lista care a făcut înconjurul țării

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Prima federație care îi întoarce spatele lui Gianni Infantino. Țara care nu îl mai vrea la conducerea FIFA
Sport
Prima federație care îi întoarce spatele lui Gianni Infantino. Țara care nu îl mai vrea la conducerea FIFA
Doliu în lumea sportului! A murit înecată la doar 20 de ani
Știri
Doliu în lumea sportului! A murit înecată la doar 20 de ani
Schema „văduvelor negre” din Rusia. Femei acuzate că profită de moartea soldaților
Mediafax
Schema „văduvelor negre” din Rusia. Femei acuzate că profită de moartea soldaților
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea Gândul. Ce ar fi făcut dacă s-ar fi aflat la putere în actuala criză energetică: ”Nu voi fura și nu voi trăda”
Gandul.ro
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea Gândul. Ce ar fi făcut dacă...
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Prosport.ro
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Secretul pe care mulți turiști îl află abia în Grecia: cum poți sta pe șezlong fără să plătești pentru el
Adevarul
Secretul pe care mulți turiști îl află abia în Grecia: cum poți sta...
„Nu am mai văzut niciodată așa ceva”: Rusia a doborât o dronă portugheză rară și o va studia la un institut de cercetare
Digi24
„Nu am mai văzut niciodată așa ceva”: Rusia a doborât o dronă portugheză...
Nu intri în piscină dacă porți șort de baie. Regula care îi uimește pe turiști
Mediafax
Nu intri în piscină dacă porți șort de baie. Regula care îi uimește...
Parteneri
Cum arată astăzi Dana Nicolaescu, la 13 ani de la moartea lui Sergiu Nicolaescu. Transformarea care i-a surprins pe toți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată astăzi Dana Nicolaescu, la 13 ani de la moartea lui Sergiu Nicolaescu. Transformarea...
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
Prosport.ro
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Rețeta de gogoşi delicioase de post a Ornelei Pasăre! Care e ingredientul secret? Solista ține tot Postul Sfintei Mării
Click.ro
Rețeta de gogoşi delicioase de post a Ornelei Pasăre! Care e ingredientul secret? Solista ține...
Ce spune Călin Georgescu despre ideea adoptării monedei euro, după anunțul lui Nicușor Dan
Digi 24
Ce spune Călin Georgescu despre ideea adoptării monedei euro, după anunțul lui Nicușor Dan
Până când mai poate fi folosit buletinul vechi. Autoritățile au stabilit pentru cine se mai eliberează cartea de identitate model 1997
Digi24
Până când mai poate fi folosit buletinul vechi. Autoritățile au stabilit pentru cine se mai...
Prima Tesla Model S Signature din România a fost livrată! Cine este proprietarul?
Promotor.ro
Prima Tesla Model S Signature din România a fost livrată! Cine este proprietarul?
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
iPhone 18 Pro și Pro Max: noi detalii și disponibilitate
go4it.ro
iPhone 18 Pro și Pro Max: noi detalii și disponibilitate
Studenta care a sfidat regimul lui Hitler și a plătit cu viața
Descopera.ro
Studenta care a sfidat regimul lui Hitler și a plătit cu viața
World of Warships Legends sărbătorește 7 ani de existență cu activități festive și recompense
Go4Games
World of Warships Legends sărbătorește 7 ani de existență cu activități festive și recompense
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea Gândul. Ce ar fi făcut dacă s-ar fi aflat la putere în actuala criză energetică: ”Nu voi fura și nu voi trăda”
Gandul.ro
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea Gândul. Ce ar fi făcut dacă s-ar fi...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cât costă un abonament pentru șezlong în vara lui 2026 și ce valabilitate are, de fapt
Cât costă un abonament pentru șezlong în vara lui 2026 și ce valabilitate are, de fapt
Când primesc persoanele cu dizabilități banii de la stat în luna august
Când primesc persoanele cu dizabilități banii de la stat în luna august
Cât a plătit o turistă pentru o cafea și o prăjitură în stațiunea Sozopol din Bulgaria
Cât a plătit o turistă pentru o cafea și o prăjitură în stațiunea Sozopol din Bulgaria
De la ce ar fi pornit incendiul care a mistuit „Palatul Vrăjitoarelor”. Cum au încercat copiii ...
De la ce ar fi pornit incendiul care a mistuit „Palatul Vrăjitoarelor”. Cum au încercat copiii Vanessei să stingă focul
Copilăria presărată de drame a Alinei Pușcău: „Tatăl meu a fost alcoolic și o abuza pe mama.” ...
Copilăria presărată de drame a Alinei Pușcău: „Tatăl meu a fost alcoolic și o abuza pe mama.” Ce accident a suferit la 6 ani
Ce amendă primesc românii care ignoră restricțiile privind consumul de apă în timpul secetei
Ce amendă primesc românii care ignoră restricțiile privind consumul de apă în timpul secetei
Vezi toate știrile