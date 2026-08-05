De la ce ar fi pornit incendiul care a mistuit „Palatul Vrăjitoarelor”. Cum au încercat copiii Vanessei să stingă focul

Palatul vrăjitoarei Vanessa a fost făcut scurm! Vila din Chitila, în valoare de jumătate de milion de euro, a luat foc în urmă cu două zile, însă abia acum ies al iveală detalii din anchetă. De la ce ar fi pornit flăcările și cum au încercat copiii familiei Mincă să stingă incendiul?

Luni, 3 august, un incendiu puternic a mistuit palatul din orașul Chitila al vrăjitoarei Vanessa și al soțului acesteia, liderul interlop Nat Mincă. Existând pericolul ca flăcările să se extindă și la clădirile învecinate, la fața locului au intervenit pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov cu mai multe autospeciale de stingere.

Cum au încercat copiii Vanessei să stingă focul din vilă

Focul în palatul clarvăzătoarei Vanessa ar fi pornit după ce instalația electrică s-ar fi supraîncălzit din cauza unui apart de aer condiționat. Copiii vrăjitoarei ar fi încercat să stingă flăcările folosind un recipient despre care credeau că este apă, însă ar fi conținut și parfum.

Pe lângă distrugerea clădirii și a bunurilor din interiorul acesteia, flăcările ar fi făcut scrum o sumă importantă de bani pe care Vanessa și interlopul Nat Mică ar fi avut-o în casă, notează jurnaliștii de la Gândul.ro.

Interlopul Nat Mincă, soțul clarvăzătoarei Vanessa, a intrat în atenția publică la nivel național în anul 2020, în urma evenimentelor care au dus la uciderea lui Emi Pian, fostul lider al clanului Duduianu.

Deși Nat Mincă nu a fost pus sub acuzare în dosarul penal deschis pentru omor, numele său a fost frecvent vehiculat în presă în legătură cu presupuse tensiuni financiare și datorii provenite din jocurile de noroc neautorizate.

ULTIMA ORĂ! A luat foc „Palatul Vrăjitoarelor”! Imobilul îi aparține lui Nat Mincă, șeful clanului Sadoveanu

“Dușmanul din umbră” al clanului Pian și Vrăjitoarea Vanessa și-au făcut “ritualul” printre vitrine. Toți ochii pe ei!