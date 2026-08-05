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Cât costă un abonament pentru șezlong în vara lui 2026 și ce valabilitate are, de fapt

De: Simona Vlad 05/08/2026 | 18:51
Cât costă un abonament pentru șezlong în vara lui 2026 și ce valabilitate are, de fapt
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Administratorii plajelor vin cu o ofertă nouă pentru sezonul estival. Turiștii își pot rezerva șezlongul pentru întreaga vară. Astfel, scapă de grija locurilor ocupate în zilele aglomerate. Abonamentele sunt deja disponibile în mai multe stațiuni. Tot mai mulți români aleg această variantă pentru confort și economie.

Abonamentul este valabil timp de 15 săptămâni. Prețul unui abonament este de 600 de lei pentru întreg sezonul. Turiștii pot merge la plajă ori de câte ori doresc. Nu mai trebuie să caute un șezlong liber în perioadele aglomerate. Un turist spune că a ales deja această variantă pentru copilul său. Acesta își dorește ca micuțul să se odihnească la malul mării. Administratorii spun că abonamentele au apărut la cererea clienților fideli.

Cât costă un abonament pentru șezlong

Oferta poate deveni foarte avantajoasă pentru cei care merg des la mare. Un turist care ajunge la plajă de patru ori pe săptămână poate economisi aproximativ 1200 de lei. Mulți dintre cei care au avut abonament anul trecut spun că experiența a fost una foarte bună. Ei susțin că nu au mai pierdut timp căutând un loc liber. În plus, au avut acces la șezlong în orice zi a săptămânii.

Administratorii precizează că turiștii își pot alege locul disponibil de pe plajă. Dacă toate șezlongurile sunt ocupate, există soluții. Operatorii păstrează șezlonguri speciale pentru clienții care dețin abonamente. Astfel, aceștia vor avea întotdeauna un loc disponibil.

O altă ofertă inspirată din Grecia

Administratorii plajelor au introdus și o ofertă asemănătoare celor din Grecia. Turiștii pot primi un șezlong gratuit dacă fac o consumație minimă. Valoarea bonului trebuie să fie de cel puțin 50 de lei. În această sumă pot intra apă, sucuri, frappe, înghețată sau alte produse disponibile la bar.

Reprezentanții plajelor spun că oferta este foarte apreciată. Mulți turiști aleg să petreacă mai multe ore pe plajă datorită acestui avantaj. Clienții consideră că oferta este convenabilă. Oricum ar fi cumpărat băuturi sau gustări pe parcursul zilei. Astfel, primesc și șezlongul fără un cost suplimentar.

Litoralul se pregătește pentru perioada cea mai aglomerată

Operatorii de pe litoral se așteaptă la un număr mare de turiști în următoarele săptămâni. Vârful sezonului estival este, de obicei, între 15 iulie și 1 septembrie. Noile abonamente și promoțiile la șezlonguri sunt gândite pentru a atrage cât mai mulți vizitatori.

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