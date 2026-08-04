Ce au pățit turiștii români la un hotel all inclusive din Turcia. Vacanța le-a fost ruinată: „Dezamăgiți pe mulți bani”

Un român întors dintr-o vacanță petrecută în Turcia și-a exprimat nemulțumirea pe rețelele de socializare după experiența avută într-un hotel de cinci stele. Acesta susține că, deși a achitat aproape 2.400 de euro pentru sejur, problemele au început chiar din prima zi, iar una dintre ele s-a soldat cu rănirea soției sale.

Bărbatul a povestit că a plecat în concediu împreună cu alte două familii, toate având copii, iar rezervarea a fost făcută prin intermediul unei agenții de turism. La sosire, doar una dintre familii a fost cazată în clădirea principală a complexului, în timp ce ceilalți turiști au fost direcționați către o altă clădire aflată la câteva minute distanță.

Probleme în vacanța din Turcia pentru români

Potrivit românului, camerele primite nu corespundeau așteptărilor și prezentau mai multe probleme, inclusiv un miros neplăcut. Nemulțumit, acesta a cerut explicații la recepție, însă i s-a comunicat că nu existau alte camere disponibile.

Ulterior, personalul hotelului le-ar fi oferit posibilitatea de a se muta în clădirea principală doar dacă achitau un cost suplimentar de 180 de euro pentru fiecare cuplu, pe lângă cei 2.200 plătiți deja. Având copii mici și dorind să rămână împreună, familiile au acceptat plata. Astfel au ajuns la un total de aproximativ 2.380 de euro.

„Au spus că camerele standard s-au mutat toate de la clădirea principală la clădirea respectivă după ce s-a cumpărat recent și celălalt hotel. Am încercat să vorbim cu un manager, dar «ne-a dat cu flit», cum e vorba românului. Ne-a zis că noi acolo avem camere și a început să râdă și a plecat. Persoana respectivă a zis că ne-ar putea ajuta dacă plătim diferența de 180 de euro de cuplu să ne mute în hotelul principal, ceea ce noi am plătit de la bun început”, a povestit bărbatul.

După mutare, condițiile au fost mai bune, însă nu perfecte. Românul susține că soția sa s-a zgâriat într-un fier care ieșea din saltea și era ascuns sub cearșaf. De asemenea, el a criticat curățenia, despre care spune că varia de la o zi la alta, precum și meniul restaurantului, pe care l-a considerat repetitiv pe parcursul întregului sejur.

„Camera din hotelul principal arăta destul de bine, curat, dar tot nu a fost cea mai perfectă. Salteaua era ruptă, un fier ieșit din saltea fără să-l vedem sub cearșaf. Soția s-a zgâriat (…) Curățenie într-o zi se făcea bine, în alta nu”, a precizat el.

Bărbatul afirmă că și alți turiști s-au confruntat cu situații similare privind cazarea, iar unii ar fi reclamat chiar dispariția unor sume de bani din camere.

Postarea sa a generat numeroase reacții online. Unii internauți i-au transmis că hotelul avea deja multe recenzii nefavorabile și că acestea ar fi trebuit consultate înainte de rezervare.

„Hotelul are 3.000 de recenzii, dintre care foarte multe sunt negative referitoare la diverse aspecte. Dacă erați un pic mai informați, probabil că alegeați altceva, baby-friendly și nu numai. Păcat că v-au stricat vacanța, ba mai mult, sunteți dezamăgiți pe mulți bani. Scrieți recenzia și mai departe, poate vor fi evitate problemele”, a comentat un utilizator.

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