Dana Rogoz trăiește o vacanță de neuitat alături de familie. Actrița și cei dragi au pornit într-o aventură europeană bine planificată. După șase zile petrecute la plajă, vedeta și-a schimbat complet decorul. Următoarea oprire a fost în nordul Europei. Destinația finală este Scoția. Întreaga familie își dorea de mult această experiență.

Dana Rogoz le-a povestit urmăritorilor că totul a fost organizat din timp. Vacanța a fost gândită în cele mai mici detalii. Traseul a inclus mai multe opriri. Familia a ales să petreacă și nopți de cazare în orașe de tranzit. Astfel, călătoria a fost mai relaxantă pentru copii. Drumul lung nu a devenit obositor.

Actrița a mărturisit că au avut două dorințe importante. Ambele au fost legate de trenuri spectaculoase. Prima experiență dorită a fost trenul care urcă pe feribot în Sicilia. A doua a vizat celebrele trasee din Scoția. Aceste rute au devenit cunoscute datorită filmelor din seria Harry Potter.

„Dacă mă urmăriți pe stories, știți deja că am ajuns în Scoția, destinația finală a vacanței noastre. De când am organizat această călătorie, familia a avut două dorințe clare: trenul care se urcă pe feribot în Sicilia și traseele trenurilor din Scoția, cunoscute din seria Harry Potter”, a povestit Dana Rogoz.

Dana Rogoz, cu trenul prin Europa

Înainte de Scoția, familia a făcut o oprire în Londra. Capitala Marii Britanii le-a oferit experiențe memorabile. Unul dintre locurile vizitate a fost The Postal Museum. Muzeul i-a impresionat pe toți membrii familiei. Acolo au descoperit povestea Mail Rail. Este vorba despre trenulețele care transportau corespondența pe sub oraș. Sistemul a funcționat timp de 76 de ani. Activitatea lui s-a încheiat în anul 2003. Dana Rogoz a spus că experiența a fost fascinantă, iar copiii s-au bucurat de fiecare moment.

„Am mers la The Postal Museum și am călătorit cu Mail Rail. A fost o experiență impresionantă și foarte distractivă pentru copii”, a scris actrița.

Vacanța a continuat cu o vizită specială. Familia a mers la Lyceum Theatre. Acolo au urmărit musicalul „The Lion King”. Dana Rogoz și soțul ei îl văzuseră și în urmă cu aproximativ 15 ani. Acum au revenit alături de copii. Vedeta a mărturisit că momentul a fost emoționant.

„A fost emoționant să ne aducem acum copiii la acest spectacol și să îi vedem atât de fericiți”, a spus actrița.

În Londra, familia s-a reîntâlnit și cu Barbu. Împreună au continuat aventura spre Scoția. Dana Rogoz le-a promis urmăritorilor că va împărtăși și alte momente. Povestea vacanței este departe de final.

Pe lângă pasiunea pentru călătorii, actrița acordă atenție și locuinței sale. Recent, a impresionat cu o idee creativă. Vedeta a transformat o cadă veche într-o canapea pentru terasă. Proiectul a fost apreciat de fanii săi.

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