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Bebelușa Laurei Cosoi a ajuns acasă. Surorile sale au întâmpinat-o într-un mod special

De: Simona Vlad 04/08/2026 | 19:16
Bebelușa Laurei Cosoi a ajuns acasă. Surorile sale au întâmpinat-o într-un mod special
Laura Cosoi a născut a cincea fetiță /Foto: Instagram
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Laura Cosoi traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Actrița și prezentatoarea TV radiază de fericire. Vedeta a devenit recent mamă pentru a cincea oară. Ea a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă. Micuța a primit numele Nina, iar alegerea i-a emoționat pe fanii actriței.

După câteva zile petrecute în maternitate, Laura Cosoi și bebelușa au ajuns acasă. Familia le-a pregătit o primire specială. Cele patru fiice ale vedetei și-au întâmpinat mama. Surorile mai mari au fost nerăbdătoare să o cunoască pe Nina.

Laura și-a dorit mereu o familie numeroasă. Visul ei a devenit acum realitate. Actrița vorbește deseori despre importanța familiei. Copiii ocupă întotdeauna primul loc în viața sa. Venirea pe lume a micuței Nina completează perfect familia vedetei.

Laura a primit numeroase mesaje de felicitare. Fanii și colegii i-au transmis gânduri frumoase. Internauții au apreciat imaginile publicate de vedetă.

De-a lungul timpului, aceasta a împărtășit numeroase momente din viața de mamă. Vedeta a vorbit despre provocările și bucuriile maternității. Actrița a demonstrat că reușește să îmbine viața profesională cu cea personală. Programul încărcat nu a împiedicat-o să fie mereu alături de familie.

În paralel, Laura continuă să fie prezentă pe micul ecran. Vedeta prezintă emisiunea „Vacanță de vedetă”. Deși cariera sa merge foarte bine, totuși, familia rămâne cea mai importantă pentru ea.

Nașterea celei de-a cincea fetițe marchează un nou capitol. Laura Cosoi se declară recunoscătoare pentru tot ce trăiește. Surpriza pregătită de cele patru surori a făcut momentul și mai special. Micuța Nina a fost primită cu multă dragoste.

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