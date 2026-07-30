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Laura Cosoi a născut a cincea fetiță! Prima imagine cu micuța Nina: „Mulțumim, Doamne, pentru acest dar”

De: Alina Drăgan 30/07/2026 | 16:22
Laura Cosoi a născut a cincea fetiță! Prima imagine cu micuța Nina: „Mulțumim, Doamne, pentru acest dar”
Laura Cosoi a născut a cincea fetiță /Foto: Instagram
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Bucurie mare pentru Laura Cosoi! Vedeta a născut cea de-a cincea fetiță și este în al nouălea cer. Mezina familiei a venit pe lume astăzi, 30 iulie, și a primit nota zece din partea medicilor. Actrița a publicat și prima imagine cu micuța și a dezvăluit și ce nume va purta aceasta.

Așteptarea a luat sfârșit pentru Laura Cosoi. Astăzi, 30 iulie, actrița a adus pe lume al cincilea copil. Este vorba despre o fetiță perfect sănătoasă, care a adus multă bucurie în familia vedetei. Laura Cosoi a născut pe cale naturală, iar micuța ei a avut la naștere 4.400 g și 55 cm.

Laura Cosoi a împărtășit și cu fanii din mediul online veștile și a publicat și prima imagine cu micuța. De asemenea, actrița a dezvăluit și numele pe care aceasta l-a primit. Micuța se numește Nina.

„Mulțumim, Doamne, pentru acest dar, pentru viață, sănătate și pentru iubirea care crește odată cu venirea ei pe lume. Fetița noastră a sosit astăzi, pe cale naturală. Cu cele 4.400 g și 55 cm ale ei, a venit plină de energie, lumină și forță.

Pur și simplu nu mă satur să o privesc, să o miros, să o țin la pieptul meu și să mă minunez, clipă de clipă, de acest miracol! Te iubim, Nina! Suntem binecuvântați!”, a scris Laura Cosoi, în mediul online.

Laura Cosoi a născut a cincea fetiță /Foto: Instagram

Laura Cosoi, activă până în ultima clipă

De această dată, sarcina a surprins-o pe Laura Cosoi. Vedeta a fost extrem de activă în ultimul trimestru și s-a bucurat de o energie debordantă. Deși multe viitoare mame aleg să își reducă ritmul în această perioadă, actrița a spus că are impresia că poate muta munții din loc.

„Să mă oprească cineva din drive-ul ăsta care vine la pachet cu adrenalina nașterii ce urmează! Mai am puțin și mă înscriu la un maraton sau îmi organizez o drumeție pe munte, la câtă energie am.

Nu vă mai spun că am întors toată, dar TOATĂ casa cu fundul în sus. Azi am făcut 30 de borcane de dulceață de căpșuni și caise și, sincer, mi s-a părut atât de light… cam cum e un duș înainte să înceapă ziua.

În ritmul ăsta, până vine asta mică, cred că văruiesc casa, schimb gresia, plantez o livadă și învăț o limbă străină. Dacă mâine mă vedeți că îmi cumpăr pământ pentru flori, sunt pe la vreun magazin de mobilă sau fac piața, vă rog frumos să mă luați de mână și să mă trimiteți acasă”, a transmis Laura Cosoi, cu doar câteva zile înainte să nască.

 

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Cum se simte Laura Cosoi la cea de-a cincea sarcină. Vedeta a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare

 

Foto: Instagram

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