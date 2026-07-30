Tatăl lui Culiță Sterp, revoltat la protestul oierilor. „Este o nedreptate. În ce țară trăim, oameni buni?”

Protestul organizat de crescătorii de animale în Piața Victoriei și în fața Guvernului a adunat zeci de ciobani veniți din mai multe zone ale țării pentru a-și exprima nemulțumirile față de problemele cu care se confruntă în activitatea de zi cu zi. Printre cei prezenți s-a numărat și tatăl lui Culiță Sterp, acesta fiind unul dintre cei mai cunoscuți crescători de animale din județul Hunedoara.

Protestatarii au susținut că își doresc măsuri concrete pentru protejarea fermierilor și a crescătorilor de animale, în special în ceea ce privește pagubele provocate de urși și dificultățile pe care le întâmpină în desfășurarea activității. Oamenii au cerut ca autoritățile să găsească soluții rapide pentru problemele semnalate, afirmând că situația din teren devine din ce în ce mai dificilă.

Nicolae Sterp a transmis un mesaj ferm către autorități

Tatăl lui Culiță a vorbit despre nemulțumirile ciobanilor și despre sentimentul de nedreptate pe care, în opinia sa, îl resimt mulți dintre cei care practică această meserie.

„Nu vorbiți, că omul acesta ține cu ciobanii. Problema este cea a urșilor. Răspunde cineva pentru ciobanii pe care i-a omorât ursul? Nu răspunde nimeni. Acum, pentru că un coleg de-al nostru a lovit ursul cu toporul și l-a omorât, i s-a întocmit dosar. Este o nedreptate. În ce țară trăim, oameni buni? În ce țară am ajuns?”, a declarat acesta în timpul manifestației.

În continuarea intervenției sale, acesta a făcut referire și la alte subiecte pe care le consideră importante, evidențiind perioada mineriadelor și exprimându-și nemulțumirea față de lipsa răspunderii în cazul unor evenimente din trecut.

„Mai este o problemă. Au fost 54 de mineri împușcați cu gloanțe de război. Răspunde cineva? Nimeni. Mă doare sufletul, pentru că sunt foarte mulți oameni din Valea Jiului. Eu am locuit 45 de ani în județul Hunedoara. Nu răspunde nimeni. Am ajuns să fim conduși de niște golani și niște tâlhari”, a spus tatăl lui Culiță Sterp.

La finalul intervenției, acesta le-a transmis un mesaj tuturor crescătorilor de animale și românilor care urmăresc protestele, îndemnând la solidaritate.

„Sunt multe de spus, dar cine să ne asculte? Nu ne bagă nimeni în seamă. Cât mai rezistă ciobanul român? Dacă nu ne unim și nu ieșim în stradă, va fi și mai greu pentru noi. Mesajul meu pentru toți ciobanii este să ne unim, să lăsăm dușmăniile deoparte și să fim împreună. Doamne ajută!”, a afirmat acesta.

Prezența tatălui lui Culiță Sterp la protest nu a trecut neobservată, imaginile cu acesta fiind distribuite pe rețelele de socializare și stârnind numeroase reacții. Familia Sterp este cunoscută pentru activitatea sa în zootehnie, iar membrii acesteia au vorbit în repetate rânduri despre provocările cu care se confruntă crescătorii de animale din România.

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