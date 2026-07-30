Acasă » Știri » Tatăl lui Culiță Sterp, revoltat la protestul oierilor. „Este o nedreptate. În ce țară trăim, oameni buni?”

Tatăl lui Culiță Sterp, revoltat la protestul oierilor. „Este o nedreptate. În ce țară trăim, oameni buni?”

De: Elisa Tîrgovățu 30/07/2026 | 16:57
Tatăl lui Culiță Sterp, revoltat la protestul oierilor. „Este o nedreptate. În ce țară trăim, oameni buni?” / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Protestul organizat de crescătorii de animale în Piața Victoriei și în fața Guvernului a adunat zeci de ciobani veniți din mai multe zone ale țării pentru a-și exprima nemulțumirile față de problemele cu care se confruntă în activitatea de zi cu zi. Printre cei prezenți s-a numărat și tatăl lui Culiță Sterp, acesta fiind unul dintre cei mai cunoscuți crescători de animale din județul Hunedoara.

Protestatarii au susținut că își doresc măsuri concrete pentru protejarea fermierilor și a crescătorilor de animale, în special în ceea ce privește pagubele provocate de urși și dificultățile pe care le întâmpină în desfășurarea activității. Oamenii au cerut ca autoritățile să găsească soluții rapide pentru problemele semnalate, afirmând că situația din teren devine din ce în ce mai dificilă.

Nicolae Sterp a transmis un mesaj ferm către autorități

Tatăl lui Culiță a vorbit despre nemulțumirile ciobanilor și despre sentimentul de nedreptate pe care, în opinia sa, îl resimt mulți dintre cei care practică această meserie.

„Nu vorbiți, că omul acesta ține cu ciobanii. Problema este cea a urșilor. Răspunde cineva pentru ciobanii pe care i-a omorât ursul? Nu răspunde nimeni. Acum, pentru că un coleg de-al nostru a lovit ursul cu toporul și l-a omorât, i s-a întocmit dosar. Este o nedreptate. În ce țară trăim, oameni buni? În ce țară am ajuns?”, a declarat acesta în timpul manifestației.

Sursa foto: Social media

În continuarea intervenției sale, acesta a făcut referire și la alte subiecte pe care le consideră importante, evidențiind perioada mineriadelor și exprimându-și nemulțumirea față de lipsa răspunderii în cazul unor evenimente din trecut.

„Mai este o problemă. Au fost 54 de mineri împușcați cu gloanțe de război. Răspunde cineva? Nimeni. Mă doare sufletul, pentru că sunt foarte mulți oameni din Valea Jiului. Eu am locuit 45 de ani în județul Hunedoara. Nu răspunde nimeni. Am ajuns să fim conduși de niște golani și niște tâlhari”, a spus tatăl lui Culiță Sterp.

La finalul intervenției, acesta le-a transmis un mesaj tuturor crescătorilor de animale și românilor care urmăresc protestele, îndemnând la solidaritate.

„Sunt multe de spus, dar cine să ne asculte? Nu ne bagă nimeni în seamă. Cât mai rezistă ciobanul român? Dacă nu ne unim și nu ieșim în stradă, va fi și mai greu pentru noi. Mesajul meu pentru toți ciobanii este să ne unim, să lăsăm dușmăniile deoparte și să fim împreună. Doamne ajută!”, a afirmat acesta.

Prezența tatălui lui Culiță Sterp la protest nu a trecut neobservată, imaginile cu acesta fiind distribuite pe rețelele de socializare și stârnind numeroase reacții. Familia Sterp este cunoscută pentru activitatea sa în zootehnie, iar membrii acesteia au vorbit în repetate rânduri despre provocările cu care se confruntă crescătorii de animale din România.

CITEȘTE ȘI: Un nou membru în familia lui Culiță Sterp?! Mesajul transmis de mama Geta a făcut furori: „O să mai avem un nepoțel”

Mama Geta rupe tăcerea, după ani de suferință! Drama care a marcat-o profund: “Vreau să scriu o carte cu povestea vieții mele”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cristina Demetrescu nominalizează zodia care începe o viață nouă. Metamorfoza se produce în ultimele zile ale lunii iulie
Știri
Cristina Demetrescu nominalizează zodia care începe o viață nouă. Metamorfoza se produce în ultimele zile ale lunii iulie
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 31 iulie, de la ora 18.00
Știri
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 31 iulie, de la ora 18.00
(VIDEO) Momentul flagrantului Parchetului General în dosarul de obținere frauduloasă a cetățeniei române
Mediafax
(VIDEO) Momentul flagrantului Parchetului General în dosarul de obținere frauduloasă a cetățeniei române
Adrian Veștea, dezvăluiri din timpul discuțiilor cu Nicușor Dan: „I-am propus să-l sunăm pe Ilie Bolojan, președintele a refuzat./ L-am sunat după nominalizare, nu a mai răspuns
Gandul.ro
Adrian Veștea, dezvăluiri din timpul discuțiilor cu Nicușor Dan: „I-am propus să-l sunăm...
Nadia Comăneci a luat din banii ei două aparate de aer condiționat pentru sala de gimnastică de la Complexul „Lia Manoliu”
Prosport.ro
Nadia Comăneci a luat din banii ei două aparate de aer condiționat pentru...
„De ce ar trebui să beneficieze de acciză redusă cineva care conduce un SUV?” Subvenția la motorină, criticată de un expert în energie
Adevarul
„De ce ar trebui să beneficieze de acciză redusă cineva care conduce un...
Șicanarea din trafic care a dus la o decizie fără precedent. Condamnare-record pentru un șofer de TIR
Digi24
Șicanarea din trafic care a dus la o decizie fără precedent. Condamnare-record pentru...
Bruxelles-ul intră peste decizia care obligă ROMÂNIA să achite MILIOANE de euro în dosarul despăgubirilor din energie
Mediafax
Bruxelles-ul intră peste decizia care obligă ROMÂNIA să achite MILIOANE de euro în...
Parteneri
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a renunțat la tv. Nu o mai recunosc mulți!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a...
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport.ro
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Laura Cosoi a născut! Ce nume superb a ales pentru fetița ei: „Nu mă satur să o privesc”
Click.ro
Laura Cosoi a născut! Ce nume superb a ales pentru fetița ei: „Nu mă satur...
Următoarea minivacanță din 2026: Când vor avea angajații din România patru zile libere consecutive
Digi 24
Următoarea minivacanță din 2026: Când vor avea angajații din România patru zile libere consecutive
Diana Șoșoacă, transportată la spital. A fost implicată într-un accident rutier în București
Digi24
Diana Șoșoacă, transportată la spital. A fost implicată într-un accident rutier în București
Dedeman vine cu reduceri la scutere și tricicluri electrice. Care este cel mai accesibil model
Promotor.ro
Dedeman vine cu reduceri la scutere și tricicluri electrice. Care este cel mai accesibil model
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
„Odiseea” sau „Gladiatorul”: Greșeala de costum din filmele istorice pe care experții o detestă
go4it.ro
„Odiseea” sau „Gladiatorul”: Greșeala de costum din filmele istorice pe care experții o detestă
Toți oamenii împărtășesc un strămoș surprinzător
Descopera.ro
Toți oamenii împărtășesc un strămoș surprinzător
Când se lansează noul joc al seriei God of War
Go4Games
Când se lansează noul joc al seriei God of War
Adrian Veștea, dezvăluiri din timpul discuțiilor cu Nicușor Dan: „I-am propus să-l sunăm pe Ilie Bolojan, președintele a refuzat./ L-am sunat după nominalizare, nu a mai răspuns
Gandul.ro
Adrian Veștea, dezvăluiri din timpul discuțiilor cu Nicușor Dan: „I-am propus să-l sunăm pe Ilie...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cristina Demetrescu nominalizează zodia care începe o viață nouă. Metamorfoza se produce în ultimele ...
Cristina Demetrescu nominalizează zodia care începe o viață nouă. Metamorfoza se produce în ultimele zile ale lunii iulie
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 31 iulie, de la ora 18.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 31 iulie, de la ora 18.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 31 iulie, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 31 iulie, de la ora 15.00
A murit jurnalistul care a dezvăluit relația dintre Vladimir Putin și Alina Kabaeva. Ce au descoperit ...
A murit jurnalistul care a dezvăluit relația dintre Vladimir Putin și Alina Kabaeva. Ce au descoperit anchetatorii
Imagini rare cu Daniela Crudu, pe care tatăl ei le vedea în premieră pe CANCAN. Ce făcea în urmă ...
Imagini rare cu Daniela Crudu, pe care tatăl ei le vedea în premieră pe CANCAN. Ce făcea în urmă cu 14 ani, în Ferentari: „Eram interesantă”
Un cunoscut YouTuber a fost găsit mort într-o cameră de hotel. Familia îl dăduse dispărut acum ...
Un cunoscut YouTuber a fost găsit mort într-o cameră de hotel. Familia îl dăduse dispărut acum două săptămâni
Vezi toate știrile