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O româncă a renunțat la cariera medicală și a dat lovitura într-un domeniu neașteptat

De: Simona Vlad 04/08/2026 | 19:45
O româncă a renunțat la cariera medicală și a dat lovitura într-un domeniu neașteptat
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Iulia Sorohan a plecat din România cu un plan simplu. Voia să stea doar un an în Marea Britanie. Au trecut însă opt ani de atunci. Între timp, viața ei s-a schimbat complet. Originară din Brașov, românca s-a mutat în Anglia în 2018. A plecat împreună cu soțul și fiica lor. La acel moment, fetița avea doar trei luni. Familia își propusese să revină rapid în România.

Planurile s-au schimbat însă foarte repede. Iulia spune că s-a îndrăgostit de viața din Marea Britanie. Românca a descoperit o societate diferită. Mentalitatea oamenilor a convins-o să rămână definitiv.

„În 2018, am venit în Maidstone, împreună cu soțul meu și fetița noastră. Planul era să rămânem un singur an. În scurt timp, perspectiva mea s-a schimbat complet. Am început să iubesc această țară și tot ceea ce oferă. Am descoperit o altă mentalitate, oameni deschiși și numeroase oportunități de dezvoltare. Atunci am înțeles că aici vrem să ne construim viitorul”, a povestit Iulia Sorohan.

Înainte de plecare, femeia lucra ca asistentă medicală. În Anglia și-a descoperit însă o pasiune neașteptată. Totul a început din dorința de a-i oferi fiicei sale legume sănătoase. A plantat câteva răsaduri în grădină. Pasiunea pentru grădinărit a crescut rapid. În scurt timp, hobby-ul s-a transformat într-un adevărat stil de viață.

Iulia a aflat că în Marea Britanie pot fi închiriate loturi agricole. A depus imediat o cerere. După opt luni, a primit primul teren. Un an mai târziu a închiriat încă unul. Experiența a motivat-o să împărtășească totul online. A creat pagina „Grădina din UK”. Astăzi, comunitatea sa numără aproximativ 60000 de urmăritori. Mii de oameni îi urmăresc sfaturile despre grădinărit.

Românca oferă recomandări despre cultivarea legumelor. Publică frecvent imagini și experiențe din propria grădină. La începutul acestui an, familia s-a mutat într-o zonă rurală. Decizia i-a apropiat și mai mult de natură. Iulia spune că nu regretă alegerea făcută. Consideră că mutarea în Anglia i-a schimbat complet destinul.

„Privind în urmă, îmi dau seama că decizia de a rămâne în Marea Britanie a fost una dintre cele mai importante din viața noastră. Nu m-aș întoarce în România pentru nimic în lume”, a mărturisit românca.

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