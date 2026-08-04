Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Bradley Cooper și Gigi Hadid s-au căsătorit în secret? Detaliul care le-a dat fanilor de gândit

Bradley Cooper și Gigi Hadid s-au căsătorit în secret? Detaliul care le-a dat fanilor de gândit

De: Daniel Matei 04/08/2026 | 20:32
Bradley Cooper și Gigi Hadid s-au căsătorit în secret? Detaliul care le-a dat fanilor de gândit
Fotografie cu caracter ilustrativ. Sursa: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Bradley Cooper și Gigi Hadid au stârnit zvonuri că s-ar fi căsătorit în secret, după ce cei doi au fost fotografiați la Paris purtând inele pe degetele inelare ale mâinii stângi.

Potrivit Page Six, actorul în vârstă de 51 de ani și modelul în vârstă de 31 de ani au fost surprinși împreună în mai multe rânduri în capitala Franței, iar accesoriile purtate de amândoi au atras imediat atenția fanilor.

Bradley Cooper și Gigi Hadid, fotografiați cu inele pe mâna stângă

Cei doi au fost văzuți plimbându-se împreună și ținându-se de mână, iar fotografiile au scos la iveală faptul că atât Bradley Cooper, cât și Gigi Hadid purtau câte un inel pe degetul inelar al mâinii stângi.

Cei doi au fost fotografiați inclusiv în timp ce mergeau la sala de fitness și în timpul unei ieșiri la restaurantul Loulou din Paris.

Apariția este cu atât mai interesantă cu cât Bradley Cooper fusese fotografiat fără inel cu doar două zile înainte. De aici au pornit speculațiile că actorul și Gigi Hadid ar fi putut face un pas important în relația lor fără să anunțe public acest lucru.

Până în prezent, niciunul dintre cei doi nu a confirmat că s-ar fi căsătorit sau că s-ar fi logodit, iar reprezentanții lor nu au comentat zvonurile.

Bradley Cooper și Gigi Hadid sunt împreună din 2023

Bradley Cooper și Gigi Hadid formează un cuplu din octombrie 2023, însă au preferat să își țină relația departe de atenția publică.

În 2025, într-un interviu acordat Vogue, Gigi Hadid a descris relația cu actorul drept „foarte romantică și fericită”. Modelul a vorbit atunci despre povestea lor de dragoste și a explicat că apreciază faptul că Bradley Cooper o susține și o încurajează.

Cei doi au devenit tot mai apropiați în ultimii ani și au discutat inclusiv despre posibilitatea de a-și uni viețile într-o familie, având în vedere că amândoi sunt părinți din relații anterioare. În septembrie 2025, o sursă a declarat pentru Entertainment Tonight că cei doi „nu se grăbesc să facă următorul pas”, chiar dacă relația lor este serioasă și amândoi își imaginează un viitor împreună.

Informații similare au apărut și în People în august 2025. O sursă apropiată cuplului spunea atunci că cei doi „nu se grăbesc” în privința niciunui moment important al relației, dar că au discutat despre posibilitatea de a-și uni mai mult viețile.

Recent, Bradley Cooper și Gigi Hadid au participat împreună la nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce. La scurt timp după eveniment, cei doi au plecat la Paris, unde actorul filmează în prezent sezonul al treilea al serialului „The White Lotus”.

CITEȘTE ȘI:

Bradley Cooper rupe tăcerea. Actorul vorbește pentru prima dată despre zvonurile legate de operațiile sale estetice

Vedetele care au lipsit de la nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce. Cine nu a fost prezent la evenimentul anului

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ariana Grande, mesaj emoționant pentru fani după ce a anunțat că se retrage din lumina reflectoarelor: „Nu a fost o decizie impulsivă”
Showbiz internațional
Ariana Grande, mesaj emoționant pentru fani după ce a anunțat că se retrage din lumina reflectoarelor: „Nu a…
Sebastian Stan a devenit tată. Annabelle Wallis a adus pe lume primul copil al cuplului
Showbiz internațional
Sebastian Stan a devenit tată. Annabelle Wallis a adus pe lume primul copil al cuplului
„Film de groază” pentru un turist care a închiriat un Airbnb. Descoperirea neașteptată
Mediafax
„Film de groază” pentru un turist care a închiriat un Airbnb. Descoperirea neașteptată
Angajaţii de la Senat au primit mail ca să facă economie la energie: „Vă rugăm să opriţi aparatele de aer condiţionat la sfârşitul programului”
Gandul.ro
Angajaţii de la Senat au primit mail ca să facă economie la energie:...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii ’90 știa că valoarea ei nu se măsoară în like-uri”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii...
„Soția s-a rănit într-un fier ieșit din saltea”. Vacanța de 2.380 de euro a unei familii de români într-un hotel de 5 stele din Turcia s-a transformat într-un coșmar
Adevarul
„Soția s-a rănit într-un fier ieșit din saltea”. Vacanța de 2.380 de euro...
A treia cea mai mică țară din lume și-a schimbat numele după mai bine de jumătate de secol
Digi24
A treia cea mai mică țară din lume și-a schimbat numele după mai...
Un loc emblematic din Europa, luat cu asalt de turiști înaintea eclipsei totale de Soare
Mediafax
Un loc emblematic din Europa, luat cu asalt de turiști înaintea eclipsei totale...
Parteneri
Cum a reușit să slăbească Maria Popovici! S-a spus că s-a operat la stomac, însă realitatea este cu totul alta! Ce a făcut pentru a scăpa de kilogramele în plus: „Am slăbit mai mult de 15 kg”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a reușit să slăbească Maria Popovici! S-a spus că s-a operat la stomac, însă...
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Prosport.ro
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cele două zodii care scapă de griji începând cu 5 august. Acești nativi văd, în sfârșit, luminița de la capătul tunelului
Click.ro
Cele două zodii care scapă de griji începând cu 5 august. Acești nativi văd, în...
Iranul spune că se pregătea să lanseze un atac asupra a trei obiective din Ucraina. De ce a anulat operațiunea
Digi 24
Iranul spune că se pregătea să lanseze un atac asupra a trei obiective din Ucraina....
De ce nu dorește Putin pacea. Analiza celor mai recente declarații ale Kremlinului arată unde a ajuns Rusia
Digi24
De ce nu dorește Putin pacea. Analiza celor mai recente declarații ale Kremlinului arată unde...
Eclipsa solară din 12 august afectează sistemele electronice ale mașinilor noi? Ce recomandă specialiștii
Promotor.ro
Eclipsa solară din 12 august afectează sistemele electronice ale mașinilor noi? Ce recomandă specialiștii
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
Kaufland taie prețurile cu 70%. Telefoane Samsung la ofertă de vară
go4it.ro
Kaufland taie prețurile cu 70%. Telefoane Samsung la ofertă de vară
Cum să faci pe oricine să vrea să fie prieten cu tine?
Descopera.ro
Cum să faci pe oricine să vrea să fie prieten cu tine?
Din păcate, lansarea a fost amânată
Go4Games
Din păcate, lansarea a fost amânată
Angajaţii de la Senat au primit mail ca să facă economie la energie: „Vă rugăm să opriţi aparatele de aer condiţionat la sfârşitul programului”
Gandul.ro
Angajaţii de la Senat au primit mail ca să facă economie la energie: „Vă rugăm...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Monica Pop rupe din nou tăcerea după AVC: „Mi s-a spus să depun plângere penală”
Monica Pop rupe din nou tăcerea după AVC: „Mi s-a spus să depun plângere penală”
Minunea care i-a alinat suferința lui Ropotan după accidentul cu microbuzul lui Dinamo 2. Soția lui, ...
Minunea care i-a alinat suferința lui Ropotan după accidentul cu microbuzul lui Dinamo 2. Soția lui, Raluca, este din nou însărcinată!
Ce le-a gătit Gabriela Cristea soacrei și cumnatei. Preparatul se face extrem de ușor
Ce le-a gătit Gabriela Cristea soacrei și cumnatei. Preparatul se face extrem de ușor
Adevărul terifiant despre femeia găsită moartă într-o valiză. Ce s-ar fi întâmplat înaintea crimei
Adevărul terifiant despre femeia găsită moartă într-o valiză. Ce s-ar fi întâmplat înaintea crimei
Destinația preferată de pensionari a devenit o capcană. Care este motivul
Destinația preferată de pensionari a devenit o capcană. Care este motivul
Coșmarul unei românce în Italia: trei ani de închisoare pe nedrept și despăgubiri de 260.000 de euro
Coșmarul unei românce în Italia: trei ani de închisoare pe nedrept și despăgubiri de 260.000 de euro
Vezi toate știrile