Bradley Cooper și Gigi Hadid au stârnit zvonuri că s-ar fi căsătorit în secret, după ce cei doi au fost fotografiați la Paris purtând inele pe degetele inelare ale mâinii stângi.

Potrivit Page Six, actorul în vârstă de 51 de ani și modelul în vârstă de 31 de ani au fost surprinși împreună în mai multe rânduri în capitala Franței, iar accesoriile purtate de amândoi au atras imediat atenția fanilor.

Bradley Cooper și Gigi Hadid, fotografiați cu inele pe mâna stângă

Cei doi au fost văzuți plimbându-se împreună și ținându-se de mână, iar fotografiile au scos la iveală faptul că atât Bradley Cooper, cât și Gigi Hadid purtau câte un inel pe degetul inelar al mâinii stângi.

Cei doi au fost fotografiați inclusiv în timp ce mergeau la sala de fitness și în timpul unei ieșiri la restaurantul Loulou din Paris.

Apariția este cu atât mai interesantă cu cât Bradley Cooper fusese fotografiat fără inel cu doar două zile înainte. De aici au pornit speculațiile că actorul și Gigi Hadid ar fi putut face un pas important în relația lor fără să anunțe public acest lucru.

Până în prezent, niciunul dintre cei doi nu a confirmat că s-ar fi căsătorit sau că s-ar fi logodit, iar reprezentanții lor nu au comentat zvonurile.

Bradley Cooper și Gigi Hadid sunt împreună din 2023

Bradley Cooper și Gigi Hadid formează un cuplu din octombrie 2023, însă au preferat să își țină relația departe de atenția publică.

În 2025, într-un interviu acordat Vogue, Gigi Hadid a descris relația cu actorul drept „foarte romantică și fericită”. Modelul a vorbit atunci despre povestea lor de dragoste și a explicat că apreciază faptul că Bradley Cooper o susține și o încurajează.

Cei doi au devenit tot mai apropiați în ultimii ani și au discutat inclusiv despre posibilitatea de a-și uni viețile într-o familie, având în vedere că amândoi sunt părinți din relații anterioare. În septembrie 2025, o sursă a declarat pentru Entertainment Tonight că cei doi „nu se grăbesc să facă următorul pas”, chiar dacă relația lor este serioasă și amândoi își imaginează un viitor împreună.

Informații similare au apărut și în People în august 2025. O sursă apropiată cuplului spunea atunci că cei doi „nu se grăbesc” în privința niciunui moment important al relației, dar că au discutat despre posibilitatea de a-și uni mai mult viețile.

Recent, Bradley Cooper și Gigi Hadid au participat împreună la nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce. La scurt timp după eveniment, cei doi au plecat la Paris, unde actorul filmează în prezent sezonul al treilea al serialului „The White Lotus”.

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