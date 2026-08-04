Adevărul terifiant despre femeia găsită moartă într-o valiză. Ce s-ar fi întâmplat înaintea crimei

Apar noi detalii ireale despre femeia găsită moartă într-o valiză, în Atena. În urma anchetei, autoritățile susțin că tragedia ar fi avut loc după o ceartă aprinsă. Potrivit autorităților, femeia ar fi încercat să schimbe credința unei familii.

Elisabeth Jane Ross era cunoscută de apropiați drept o persoană foarte credincioasă, devotată unei biserici din Edinburgh. Aceasta ar fi fost implicată în numeroase acțiuni de voluntariat, prin intermediul cărora avea grijă de oamenii străzii, refugiați sau alte categorii vulnerabile.

În plus, una dintre destinațiile sale preferate era Grecia. La finalul lunii iunie, a ajuns din nou la Atena, unde s-a întâlnit cu mai multe persoane necunoscute, printre care se afla și bărbatul care ar fi ucis-o.

Adevărul terifiant despre femeia găsită moartă într-o valiză

În urma anchetei, ies la iveală detalii importante. Un jurnalist a relatat cu lux de amănunte traseul pe care l-ar fi făcut victima. Acesta spune că ar fi aterizat în Atena pe data de 29 iunie și că s-a întâlnit cu câțiva prieteni la 40 de minute de mers pe jos de centrul orașului.

Ştim că Elisabeth a ajuns în Grecia în iunie, pe 29. Şi am aflat că a stat cu câţiva prieteni într-o suburbie a Atenei, la circa 40 de minute de condus de centrul capitalei Greciei, a spus Brandon Cook, jurnalist, potrivit Observator.

De asemenea, în aceeași zi, de pe telefonul lui Elisabeth s-au efectuat tranzacții, primea mesaje în continuare, ba mai mult, pe conturile de rețele sociale apărea activă, creând astfel senzația că este în siguranță, în vacanță.

Ce spun anchetatorii cazului

Potrivit anchetatorilor, telefonul victimei a continuat să fie activ, chiar și după ce trupul neînsuflețit a fost găsit. Femeia a fost descoperită într-o clădire abandonată de un om al străzii.

Ştim că Elisabeth Jane Ross a fost găsită de un om al străzii, într-o clădire abandonată dintr-o zonă a Atenei descrisă ca fiind în plină dezvoltare. Groaznica descoperire a fost făcută pe 18 iulie şi de atunci autorităţile şi poliţia greacă încearcă să afle ce s-a întâmplat cu exactitate, au declarat autoritățile.

În plus, aceștia susțin că suspectul Sharif Ahmadzai a ajuns în Grecia în urmă cu un deceniu, fiind refugiat. El s-a convertit, și-a făcut o familie, iar apoi a cunoscut-o pe Elizabeth. Între cei doi ar fi izbucnit un scandal după ce femeia a încercat să îi schimbe credința religioasă.

Oficialii au ajuns la această concluzie în urma unei analize atente a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, potrivit cărora suspectul ar fi fost văzut în timp ce căra o valiză neobișnuită. Mai mult decât atât, soția acestuia a făcut o declarație în acest sens.

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