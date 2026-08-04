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Destinația preferată de pensionari a devenit o capcană. Care este motivul

De: Andreea Stăncescu 04/08/2026 | 20:29
Destinația preferată de pensionari a devenit o capcană. Care este motivul
Pensionara de 72 de ani nu mai suportă temperaturile ridicate din Spania / Sursa foto: Pexels
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Mulți români visează să se mute în Spania, atrași de soare, plajele spectaculoase și stilul de viață relaxat. Însă ceea ce pentru unii pare destinația ideală s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru alții. O pensionară care s-a stabilit în această țară după retragerea din activitate spune că regretă alegerea făcută și se gândește deja să plece în altă parte.

Barbara Collins, în vârstă de 72 de ani, s-a mutat în Granada cu speranța că își va petrece anii de pensie într-un climat plăcut și într-un mediu liniștit. La început, viața în sudul Spaniei a fost exact așa cum și-o imaginase, însă, în timp, condițiile s-au schimbat considerabil.

Sursa foto: Pexels

Vremea călduroasă o ține în casă

Femeia spune că verile au devenit din ce în ce mai greu de suportat din cauza temperaturilor extreme. Valurile de căldură persistă perioade îndelungate, iar acest lucru o obligă să petreacă mare parte din zi în locuință, evitând să iasă afară în orele cu temperaturi ridicate. În plus, incendiile de vegetație care afectează frecvent regiunea i-au amplificat sentimentul de nesiguranță.

Potrivit pensionarei, în urmă cu doar câțiva ani, verile din Granada erau mult mai suportabile. În prezent însă, schimbările climatice și temperaturile tot mai ridicate i-au schimbat complet stilul de viață și au făcut ca planurile sale pentru o pensie liniștită să nu mai corespundă realității.

Chiar dacă experiența din Spania a dezamăgit-o, Barbara Collins spune că nu își dorește să revină în Marea Britanie. Costul ridicat al vieții, lipsa rudelor apropiate și vremea rece sunt principalele motive pentru care exclude această variantă.

Pensionara locuiește într-un apartament în Granada, pentru care plătește aproximativ 800 de euro pe lună. Ea afirmă că se întreține din pensia primită din Regatul Unit și din economiile rămase după decesul soțului. În prezent, ia în calcul o nouă mutare, iar Portugalia se află în fruntea listei destinațiilor pe care le analizează.

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