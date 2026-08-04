Au dat uitării scandalul! Sorinel Copilul de Aur și soția, vacanță romantică împreună

Sorinel Copilul de Aur pare să fi lăsat în urmă una dintre cele mai controversate perioade din viața sa personală. După scandalul care a ținut primele pagini, provocat de femeia care susținea că ar fi însărcinată cu artistul, manelistul a ales să se concentreze pe familie și a plecat într-o vacanță alături de soția sa, semn că încearcă să depășească momentele dificile.

După lunile marcate de acuzații și controverse, Sorinel Copilul de Aur și soția sa au ales să lase în urmă momentele tensionate și să își continue viața împreună. Cei doi par să fi depășit perioada dificilă care le-a pus relația la încercare și au decis să ia o pauză de la agitația de acasă. Pentru a se relaxa și a petrece timp unul alături de celălalt, au plecat într-o vacanță, preferând să se concentreze pe familie și pe clipele frumoase petrecute împreună.

Ei au ales Bulgaria pentru câteva zile de relaxare, cazându-se într-un resort de lux. Sorinel Copilul de Aur și soția sa au fost însoțiți și de apropiați, iar imaginile publicate din concediu îi surprind zâmbitori și relaxați, departe de tensiunile care le-au marcat ultimele luni.

Aceasta a postat mai multe fotografii din vacanță, atât alături de Sorinel Copilul de Aur, cât și împreună cu restul grupului, afișându-se într-o formă de invidiat.

Fosta amanta i-a cerut scuze manelistului

Totodată, Alina Radu și-a cerut scuze atât lui Sorinel Copilul de Aur, cât și soției acestuia, recunoscând că a greșit și că regretă situația creată. Mesajul a fost publicat inițial pe TikTok, însă a fost șters după scurt timp. Ulterior, femeia a revenit cu un nou videoclip în care a transmis din nou că își asumă declarațiile false făcute în trecut.

După toate aceste evenimente, artistul pare hotărât să lase în urmă scandalul și să se bucure de liniște alături de familia sa.

„Îmi asum că nu e adevărat că Sorin Copilul de Aur are un copil cu amanta. Eu nu am fost amantă. Într-adevăr, am fost gravidă, dar am pierdut sarcina la 5 luni, pentru că am făcut avort spontan de la supărări și stres. Problema care este: îmi cer scuze Alinei Alecu. Îmi asum că am mințit. Am făcut-o din gelozie și iubire, pentru că am pus suflet. Am ținut la băiatul ăsta. Nu am avut în cap să mă visez nevastă sau amantă. Nu am fost amantă! Îmi cer scuze și lui Copilul de Aur. Mai am un mesaj pentru femeile frustrate care nu îmi dau pace: să nu credeți că voi sunteți mai sus și eu mai jos! Eu îi doresc Alinei Alecu multă sănătate și să îi trăiască copiii, că merită. Voi să nu credeți că voi sunteți mai frumoase. Eu sunt naturală, așa cum m-a dat Dumnezeu. Terminați cu conturile false!”, a declarat Alina, femeia cu care s-a iubit Sorin Copilul de Aur.

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