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Anthony Michael Hall și-a găsit sufletul pereche și spune că rolul de tată este cel mai important din viața lui. Actorul a devenit părinte la 55 de ani

De: Paul Hangerli 26/07/2026 | 08:10
Anthony Michael Hall și-a găsit sufletul pereche și spune că rolul de tată este cel mai important din viața lui. Actorul a devenit părinte la 55 de ani
Anthony Hall în rolul vieții sale, sursa-colaj CANCAN.RO
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Anthony Michael Hall, actorul care a cucerit publicul în anii ’80 cu rolurile din The Breakfast Club, Sixteen Candles și Weird Science, spune că cel mai important rol din viața sa nu este cel din fața camerelor, ci cel de soț și tată. La 58 de ani, starul a vorbit într-un interviu exclusiv pentru People despre familia pe care și-a întemeiat-o alături de soția sa, Licia Oskerova, și despre bucuria de a deveni tată pentru prima dată la 55 de ani.

De la idolul adolescenților la omul de familie

Anthony Michael Hall este unul dintre actorii emblematici ai cinematografiei americane din anii ’80 și este considerat membru al celebrului grup neoficial „Brat Pack”, alături de alți tineri actori ai generației sale. El a devenit cunoscut prin interpretarea timidului Brian Johnson din The Breakfast Club, dar și prin rolurile din Sixteen Candles, Weird Science și National Lampoon’s Vacation. În ultimii ani, și-a continuat cariera în producții precum The Dark Knight, serialul The Dead Zone și cel de-al treilea sezon al Reacher.

Acum, actorul spune că adevărata împlinire a venit în viața personală.

„Mi-am găsit sufletul pereche”, a declarat el pentru People despre soția sa, Licia Oskerova, originară din Slovacia, cu care s-a căsătorit în 2020. „Da, mi-am găsit sufletul pereche și o iubesc.”

„Rolul de tată și de soț este cel mai important”

În prezent, Anthony Michael Hall poate fi văzut în emisiunea-concurs Nation’s Dumbest, difuzată de FOX, însă spune că nimic nu se compară cu viața de familie.

Actorul a devenit tată în 2024, când avea 55 de ani, odată cu nașterea fiului său, Michael.

„Nu aș putea fi mai fericit, pentru că am știut întotdeauna, încă de când eram tânăr, că vreau să întemeiez o familie mai târziu”, declara el pentru People în 2024.

Astăzi, Hall spune că experiența l-a schimbat complet.

„Rolul de tată și de soț este, fără îndoială, cel mai important. Este o ocupație cu normă întreagă… dar ne place. O îmbrățișăm cu totul, iar fiul nostru ne aduce atâta bucurie.”

Fiul său merge deja la grădiniță

Actorul a povestit că băiețelul lor a început grădinița în urmă cu aproximativ șase luni și se dezvoltă foarte bine.

„Se descurcă minunat. Mănâncă foarte mult. Copilul acesta este ca un mic uriaș. Pare că are deja cinci ani. Dar ne simțim extraordinar. Este incredibil.”

În 2023, Anthony Michael Hall și Licia Oskerova și-au reînnoit jurămintele, după ce pandemia le-a dat peste cap planurile pentru nunta religioasă.

„La fel ca mulți alții, când a venit COVID-ul am fost nevoiți să ne schimbăm planurile de a ne căsători la Catedrala St. Mary din Miami pe 11 noiembrie 2020”, a scris actorul pe rețelele sociale.

Cu toate acestea, cei doi au decis să nu mai amâne căsătoria.

„Fiind niște romantici, am hotărât că ne vom căsători oricum, lucru pe care l-am și făcut, într-o ceremonie civilă privată, pe 7 noiembrie 2020, pe o plajă din Miami.”

Ulterior, Hall și-a respectat promisiunea făcută soției.

„Fiind un om de cuvânt, i-am promis Luciei că vom respecta planul inițial și că ne vom căsători și la Catedrala St. Mary, la un moment dat, în viitorul apropiat.”

După ceremonia religioasă, actorul a publicat imagini alături de soția și fiul său.

„Sunt fericit și binecuvântat să vă prezint… familia mea. Familia Hall. Vom trăi fericiți până la adânci bătrâneți.”

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