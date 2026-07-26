Andrea Pirlo revine la naționala Italiei! Campionul mondial din 2006 este noul selecționer al „Squadrei Azzurra”.Cât va câștiga anual?

Italia este pregătită să înceapă un nou capitol după una dintre cele mai dificile perioade din istoria fotbalului său. Andrea Pirlo, unul dintre cei mai mari mijlocași ai tuturor timpurilor și campion mondial în 2006, va deveni noul selecționer al naționalei, după ce a ajuns la un acord cu Federația Italiană de Fotbal. Numirea sa vine după refuzurile lui Carlo Ancelotti și Pep Guardiola și face parte din proiectul de reconstrucție coordonat de Paolo Maldini.

Andrea Pirlo a acceptat oferta Federației Italiene

Potrivit informațiilor publicate de Football Italia, La Gazzetta dello Sport, Sky Sport Italia și Calciomercato, Andrea Pirlo a acceptat propunerea Federației Italiene de Fotbal și urmează să fie prezentat oficial la începutul săptămânii viitoare, cel mai probabil luni sau marți.

Fostul internațional italian a convenit un contract valabil până după Campionatul Mondial din 2030, găzduit de Maroc, Portugalia și Spania. Salariul său va fi de aproximativ 1,5 milioane de euro pe sezon, considerabil mai mic decât sumele vehiculate în cazul lui Pep Guardiola, căruia i se atribuia un salariu de aproximativ 20 de milioane de euro pe an.

Înainte ca numirea să devină oficială, Pirlo trebuie să își încheie prin acord comun contractul cu Dubai United FC, formație din Emiratele Arabe Unite pe care o pregătește din vara anului trecut.

Refuzurile lui Ancelotti și Guardiola au deschis drumul către Pirlo

Andrea Pirlo nu a fost prima opțiune pentru banca tehnică a Italiei.

Noul director tehnic al Federației Italiene, Paolo Maldini, împreună cu consilierul special Leonardo, au încercat mai întâi să îi convingă pe Carlo Ancelotti și Pep Guardiola să preia reprezentativa.

Potrivit presei italiene, Guardiola a refuzat oficial oferta vineri dimineață, iar conducerea federației s-a orientat imediat către Pirlo, considerat omul ideal pentru noul proiect.

Declarațiile făcute de Maldini și Leonardo în cadrul Adunării Ligii Serie A au arătat clar direcția în care dorește să meargă noua conducere tehnică.

Cei doi au explicat că își doreau fie un antrenor de top care să împărtășească aceeași filozofie de joc, fie un tehnician care „gândește ca noi, cu care există armonie și care împărtășește ideile noastre”. În viziunea lor, Andrea Pirlo este profilul perfect pentru renașterea fotbalului italian.

Paolo Maldini mizează pe viziunea lui Pirlo

Deși cariera lui Andrea Pirlo ca antrenor nu a avut până acum rezultatele spectaculoase pe care le-a avut ca fotbalist, Paolo Maldini este convins că fostul său coleg de la AC Milan are o viziune tactică excepțională.

În trecut, unii critici au susținut că Pirlo nu are suficientă autoritate pentru a conduce un vestiar dificil, însă Maldini și Leonardo sunt pregătiți să îl sprijine și să gestioneze orice situație complicată în cadrul echipei naționale.

Potrivit informațiilor din Italia, Pirlo a acceptat imediat propunerea, entuziasmat de proiectul pe termen lung pregătit de noua conducere tehnică.

Planul lui Maldini depășește însă mandatul actualului selecționer. Reconstrucția fotbalului italian ar urma să înceapă încă de la nivelul copiilor de 12-13 ani și să se desfășoare pe o perioadă de opt până la zece ani.

Italia încearcă să iasă din cea mai grea criză din ultimele decenii

Pirlo revine la echipa națională într-un moment extrem de dificil.

Italia a ratat calificarea la ultimele trei ediții consecutive ale Campionatului Mondial, o situație fără precedent în istoria modernă a fotbalului italian. Înainte de ediția din 2018, „Squadra Azzurra” nu mai lipsise de la un Mondial din 1958.

Primul obiectiv al noului selecționer va fi calificarea la Campionatul European din 2028.

Italia vine după triumful de la EURO 2020, când a învins Anglia la loviturile de departajare, însă la EURO 2024 a fost eliminată încă din optimile de finală de Elveția.

O carieră impresionantă ca jucător și o nouă provocare ca antrenor

Andrea Pirlo și-a început cariera de fotbalist la Brescia, fiind transferat ulterior la Inter Milano pentru două milioane de euro.

În 2001 a făcut una dintre cele mai discutate mutări ale vremii, ajungând la AC Milan, unde a evoluat timp de zece ani și a devenit unul dintre cei mai valoroși mijlocași din lume.

Spre finalul carierei s-a transferat liber de contract la Juventus, unde, după retragerea din activitate, a devenit antrenor.

Aceasta va fi a cincea experiență a sa ca tehnician după retragerea din fotbal, în 2017. A pregătit echipa U23 a lui Juventus, apoi prima formație a clubului torinez, unde, chiar dacă rezultatele din campionat nu au fost cele așteptate, a cucerit Supercupa Italiei și Cupa Italiei.

Ulterior, Pirlo a antrenat Karagümrük, în Turcia, Sampdoria și, cel mai recent, Dubai United FC.

Ca jucător al naționalei Italiei, Andrea Pirlo a adunat 116 selecții și 13 goluri, iar în 2006 a devenit campion mondial, fiind unul dintre artizanii succesului obținut de „Squadra Azzurra” în Germania.

Numirea sa marchează începutul unei noi ere pentru naționala Italiei, într-un proiect în care Paolo Maldini și Leonardo speră să readucă una dintre cele mai titrate reprezentative din lume în elita fotbalului internațional.

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