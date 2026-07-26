Ce semn a primit Mihaela Rădulescu, la un an de când Felix Baumgartner a murit: ”Obișnuia să-mi trimită asta”

S-a împlinit un an de zile de când Felix Baumgartner s-a stins din viață, iar odată cu această ocazie Mihaela Rădulescu a decis să facă un pas important. Vedeta și-a luat inima în dinți și a mers exact în locul în care partenerul ei și-a dat ultima suflare. Aici a aprins o lumânare și chiar a primit un semn de la Felix Baumgartner

Felix Baumgartner a decedat în data de 17 iulie 2025, la vârsta de 56 de ani, în urma unei prăbușiri cu o parapantă motorizată, în zona Porto Sant’Elpidio, Italia. Aflat într-o simplă plimbare aeriană, sportivul – celebru pentru saltul său din stratosferă – și-a pierdut viața într-un mod cu totul neașteptat. Circumstanțele morții sale au ridicat numeroase semne de întrebare.

Ce semn a primit Mihaela Rădulescu, la un an de când Felix Baumgartner a murit

La un an de când Felix Baumgartner s-a stins din viață, Mihaela Rădulescu a decis să se întoarcă în locul în care acesta și-a dat ultima suflare. Dacă până acum nu a avut curajul să facă asta, acum vedeta și-a luat inima în dinți și a mers la locul tragediei.

Mihaela Rădulescu și-a dorit să închidă cercul perfect, așa că s-a cazat la exact același hotel, în exact aceeași cameră în care obișnuia să stea alături de Felix. Mai mult, aceasta a mers la locul tragediei și a aprins o lumânare și chiar a primit un semn din partea fostului partener.

Mai exact, la scurt timp după ce a aprins lumânarea, pe cer și-a făcut apariția un curcubeu, iar Mihaela Rădulescu a privit acest moment ca pe un semn special. De-a lungul relației lor, Felix Baumgartner obișnuia să îi trimită fotografii ori de câte ori zărea un curcubeu, știind cât de mult îi plăceau aceste imagini. Mihaela Rădulescu a postat în mediul online un mesaj emoționant despre întreaga călătorie.

„Învăț din nou cum să trăiesc. Aveam nevoie să simt că sufletul meu își găsește liniștea și împăcarea, așa că m-am întors în Italia, exact în locul în care a murit Felix. Am aprins o lumânare acolo, sub o ploaie torențială de vară – genul acela de ploaie care îți ascunde lacrimile. Când am deschis ochii, un curcubeu uriaș și senin mi-a adus un zâmbet larg pe buze – Felix obișnuia să-mi trimită curcubeie de oriunde vedea unul, știind cât de fericită mă fac. M-am cazat la același hotel și am rezervat exact aceeași cameră în care stăteam mereu eu și Felix. M-am reîntâlnit cu aceiași oameni minunați, care mi-au devenit prieteni ca o familie atunci când s-a produs tragedia. Am mers la aerodromul pe care el îl iubea atât de mult, locul de unde a decolat spre eternitate. Am fost pe plaja noastră secretă, la restaurantul nostru preferat și am privit apusul din același loc în care o făceam împreună, așezați pe scaunele noastre de camping. La întoarcere, m-am oprit în locul nostru preferat din Toscana, unde lucram la un proiect secret… despre zbor. Când am plecat din Monaco, nu știam exact de ce fac asta. Însă faptul că am fost acolo și am înfruntat totul m-a ajutat să găsesc răspunsul corect: m-am dus acolo ca să simt în sfârșit ceea ce nu am putut acum un an, când șocul a fost mult mai mare, iar lucrurile pe care trebuia să le rezolv singură erau mult prea multe”, a spus Mihaela Rădulescu, în mediul online.

Mihaela Rădulescu, săgeată subtilă

De asemenea, în cadrul mesajului pe care l-a postat, Mihaela Rădulescu a transmis o săgeată subtilă și la adresa familiei lui Felix Baumgartner și a prietenilor care au trădat-o.

„Nu voi putea fi niciodată destul de recunoscătoare lui Roberto, Alina, Antonio, Rosalba, Asia și, dintr-un milion de motive, lui Navid, Federica și Thomas – prietenii mei italieni care îmi sunt ca o familie și care au fost alături de mine și de Felix atunci, acum și în tot acest timp. Un mare VĂ MULȚUMESC pentru mesaje și apeluri. Acum știu cine a fost un prieten adevărat pentru Felix și cine a înțeles că el era un BĂRBAT adult, nu doar un copil sau un prieten de conveniență pentru unii. Acestui bărbat i-ar fi plăcut să vadă că prietenii lui adevărați au grijă de femeia pe care a iubit-o cel mai mult, în loc să fie mai interesați să primească mici cadouri de la familie în schimbul unei doze consistente de bârfe despre mine. Vă văd pe toți, din ambele tabere. Și am sentimentul că și Felix vă vede pe toți… Sper să-i simțiți furia, mulți dintre voi. Eu și casca lui vom continua să călătorim, să-i spunem povestea, să ne întâlnim cu prietenii lui adevărați și să-i onorăm viața și moștenirea. Iar eu voi învăța, zi după zi, să trăiesc din nou. Sper ca voi toți să învățați din povestea mea și să profitați la maximum de IUBIREA și de VIAȚA voastră”, a mai scris Mihaela Rădulescu, în mediul online.

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Foto: Instagram