Mihaela Rădulescu încearcă să-și refacă viața după moartea lui Felix Baumgartner: „E timpul să fiu fericită”

La un an de la moartea lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a ales să marcheze această perioadă dificilă printr-un mesaj public și printr-o inițiativă dedicată memoriei celui alături de care a trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de mulți ani. Vedeta a revenit în Italia, în locul în care s-a produs tragedia din vara anului trecut, considerând acest pas unul important în procesul său de vindecare.

Anul 2025 a reprezentat una dintre cele mai grele perioade din viața Mihaelei Rădulescu. După pierderea partenerului său de viață, vedeta a trecut și printr-o nouă încercare, odată cu decesul mamei sale, eveniment care a afectat-o profund. Cele două momente dramatice au schimbat complet cursul ultimului an din viața sa, iar prezentatoarea a vorbit în repetate rânduri despre dificultatea de a merge mai departe după asemenea pierderi.

Mihaela Rădulescu încearcă să-și refacă viața după moartea lui Felix Baumgartner

Felix Baumgartner și-a pierdut viața pe 17 iulie 2025, în timpul unei vacanțe petrecute în Italia. Celebrul sportiv austriac se afla la un zbor cu parapanta motorizată, când a fost implicat într-un accident care s-a dovedit fatal. Vestea dispariției sale a făcut rapid înconjurul lumii și a provocat un val de reacții atât în rândul comunității sporturilor extreme, cât și din partea fanilor care îl urmăreau de ani buni.

La împlinirea unui an de la acel moment, Mihaela Rădulescu a ales să revină în locul tragediei. Gestul a avut o puternică încărcătură emoțională și a reprezentat, pentru ea, un mod de a încheia o etapă marcată de suferință și de a privi înainte cu mai multă speranță. Alături i-au fost prieteni apropiați, persoane care au susținut-o pe parcursul ultimelor luni și care au ajutat-o să depășească una dintre cele mai dificile perioade din viața sa.

„Ieri, la un an de la moartea lui, m-am întors în Italia, exact în locul în care a murit în fața ochilor mei. Înconjurată de prietenii care mi-au fost alături, m-am simțit mai puternică și mai pregătită ca niciodată să merg mai departe, cu zâmbetul pe buze și cu o altă forță. Cea care se naște din prea multă durere – se spune că este cea mai mare forță pe care o poate avea cineva. Este timpul să fiu din nou fericită. Nu pentru că ar exista un buton pe care să-l apeși pentru asta, dar dacă este un lucru pe care l-am învățat cu adevărat în acest an, acela este că suntem cu toții mai puternici decât credem. Te iubesc, Felix”, a declarat Mihaela Rădulescu.

Vedeta a transmis că experiențele trăite în ultimul an au făcut-o să descopere o putere interioară pe care nu credea că o poate avea. Deși durerea provocată de pierderea lui Felix Baumgartner rămâne prezentă, aceasta consideră că a venit momentul să își permită să regăsească bucuria și echilibrul, fără ca acest lucru să însemne că îl va uita vreodată.

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