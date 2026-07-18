Acasă » Exclusiv » Cine este femeia care i-a frânt inima lui Cosmin Natanticu, înainte de relația cu Eliza: „Am suferit mult. Plângeam și mama mă mângâia pe cap”

Cine este femeia care i-a frânt inima lui Cosmin Natanticu, înainte de relația cu Eliza: „Am suferit mult. Plângeam și mama mă mângâia pe cap”

De: Raluca Bădică 18/07/2026 | 18:22
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cosmin Natanticu, invitat duminică, 19 iulie, în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV, face dezvăluiri savuroase și emoționante din viața sa. Comediantul și-a amintit cu nostalgie de prima lui mare iubire, trăită la doar 17 ani. A iubit-o enorm pe adolescenta din Cisnădie, însă relația lor s-a încheiat din cauza mamei fetei, care nu a fost niciodată de acord cu legătura dintre cei doi. Natanticu povestește, fără rețineri, cum femeia s-a supărat după ce a aflat că el i-a fost primul iubit și de ce îl considera „prea urât și prea sărac” pentru fiica ei. 

Natanticu s-a născut la Petroșani și provine dintr-o familie modestă, numeroasă, cu cinci frați. Acesta a povestit de-a lungul timpului despre copilăria lipsită de lux și despre faptul că a muncit din greu pentru a ajunge unul dintre cei mai apreciați oameni de comedie din România.

În copilărie, fotbalul era marea lui pasiune. Unul dintre joburile lui a fost într-o benzinărie, unde a lucrat aproape un an. Deși absolvise liceul cu specializarea bucătar-ospătar-cofetar, destinul l-a purtat în cu totul altă direcție, iar experiențele trăite la acel job aveau să-i rămână întipărite pentru totdeauna. Emisiunea integrală poate fi urmărită pe canalul de YouTube CANCAN, începând cu ora 18.00. 

Cosmin Natanticu: „Nu ne-a prins în intimitate, dar și-a dat ea seama că a existat o intimitate”

În liceu avea și o trupă de teatru, deși la acea vreme nu se gândea că va deveni actor. A plecat după în Capitală ca să își încerce norocul la un concurs de talente de la TVR. De acolo a început, pas cu pas, drumul spre stand-up. Cât despre viața amoroasă, Eliza nu a fost prima iubire, ci o fată din Cisnădie, după care a suferit enorm.

Natanticu, invitat în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV
Natanticu, invitat în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV

CANCAN: Când ai suferit din dragoste prima oară?

Cosmin Natanticu: Eu vacanțele de vară le petreceam la țară, unde s-a născut tatăl meu. Îmi plăcea la țară maxim! Pe la 17 ani am descoperit acolo o fată care venea din Cisnădie, Sibiu, Alina, care venea și ea la bunici în vacanță. Era de aceeași vârstă. Nu că m-am îndrăgostit, m-am superîndrăgostit. Problema era că eu eram la Petroșani, ea la Cisnădie. Vacanța s-a terminat. Ce facem?

În clasă eram doi băieți. Eu am rămas repetent în clasa a X-a. În clasa a IX-a eram patru băieți și 26 de fete. În clasa a X-a am nimerit într-o clasă unde erau 28 de fete și noi doi băieți. Și prietenul meu a întrebat ce s-a întâmplat la țară. Eu i-am povestit. Alin îl chema. Și el a zis: „Băi, dar nu are și ea o soră?” Ba da, chiar are o soră. M-am dus cu el la Cisnădie și se îndrăgostește ăsta de sora ei. Și uite așa noi doi plecam vinerea de la școală. El mai vindea de prin casă, eu de la fratele meu, chestii, haine, că el avea bani, lucra în mină. Eu luam și de la fete. Și ne duceam direct la tren și făceam o grămadă de schimburi. Schimbam multe până la ea.

CANCAN: Cât a durat?

Cosmin Natanticu: Până când s-a supărat mama ei pe mine.

CANCAN: Pentru că?

Cosmin Natanticu: Pentru că am dormit împreună.

CANCAN: Da. Ea era minoră.

Cosmin Natanticu: Mamei ei oricum nu-i plăcea de mine.

„A fost groaznic. Plângeam rău, rău de tot. Mă mângâia mama pe cap!”

CANCAN: De ce?

Cosmin Natanticu: Că sunt slab, că am ochii mari, beliți, că „ce este cu ăsta?”, nu aveam bani. Tatăl Alinei era în Germania și mama ei zicea că fetele trebuie să se mute acolo. Ei… și când ne-a prins, fata fiind fată mare, ne-a prins pe noi în pat acolo. Nu ne-a prins în intimitate, dar și-a dat ea seama că a existat o intimitate. Că fata numai este fată mare, este mică acum. Și mi-a trimis o scrisoare la Petroșani. Băi nene, bine că nu m-a așteptat să merg la Cisnădie să-mi rupă capul. Am înțeles că nu ne mai putem vedea. Am plâns foarte tare. Am suferit. I-am citit și mamei mele scrisoarea. Am iubit-o foarte tare. Eram adolescent, aveam 17 ani. Fată mare. Era acolo pentru mine.

CANCAN: Și după?

Cosmin Natanticu: După vreo doi, trei ani am ajuns într-un context la Cisnădie și ne-am văzut într-o scară de bloc. Aveam amândoi emoții și ne-am pupat, dar ne-am dat seama că nu aveam ce să facem.

CANCAN: Deci ai suferit mult?

Cosmin Natanticu: A fost groaznic. Plângeam rău, rău de tot. Mă mângâia mama pe cap, i se rupea sufletul. Tata râdea ca să mă îmbărbăteze. „Haide, bă!”

NU RATA: Cum s-a schimbat viața Elizei Natanticu la un an de când a suferit accidentul vascular: “Experiența a fost un semnal de alarmă”

CITEȘTE ȘI: Eliza Natanticu a suferit un AVC la 36 de ani. Drama care a trimis-o direct în spital

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
La un an și jumătate de la moartea artistului, solistul care l-a înlocuit la VH2 spune tot. Doru Todoruț: „Nu încerc să fiu Gabriel Cotabiță”
Exclusiv
La un an și jumătate de la moartea artistului, solistul care l-a înlocuit la VH2 spune tot. Doru…
Ce fenomen astrologic rar are loc astăzi și ce trebuie să facem pentru a profita de beneficiile pe care le aduce. Sanda Ionescu: „E nevoie să dăm jos măștile”
Exclusiv
Ce fenomen astrologic rar are loc astăzi și ce trebuie să facem pentru a profita de beneficiile pe…
„Nici măcar fratele Mădălinei Nasole nu știe”. Anunțul care REAPRINDE misterul morții artistei
Mediafax
„Nici măcar fratele Mădălinei Nasole nu știe”. Anunțul care REAPRINDE misterul morții artistei
Scandal la Oradea. Comunitatea LGBTQ+ acuză autorităţile că vor să le interzică iar „un drept constituţional”
Gandul.ro
Scandal la Oradea. Comunitatea LGBTQ+ acuză autorităţile că vor să le interzică iar...
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu la Wimbledon
Prosport.ro
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu...
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul domeniilor cu cele mai mari și cele mai mici salarii
Adevarul
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul domeniilor cu cele mai...
VIDEO Escapada la munte în doi, care a declanșat o adevărată isterie. Ce spun acum tinerii dați dispăruți și căutați timp de două zile
Digi24
VIDEO Escapada la munte în doi, care a declanșat o adevărată isterie. Ce...
Vacanță de coșmar în Turcia! Un britanic a fost arestat pentru că polițiștii au crezut că este beat
Mediafax
Vacanță de coșmar în Turcia! Un britanic a fost arestat pentru că polițiștii...
Parteneri
Primele imagini cu Brad Pitt și Ines de Ramon, iubita cu 29 de ani mai tânără! Cuplul a făcut un nou pas în relație. Pare a fi copia Angelinei Jolie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Primele imagini cu Brad Pitt și Ines de Ramon, iubita cu 29 de ani mai...
Cum arată Laura Teodoru la aproape 10 ani de când a renunțat la televiziune. Apariție hot în costum de baie
Prosport.ro
Cum arată Laura Teodoru la aproape 10 ani de când a renunțat la televiziune. Apariție...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
O uzină de peste 100 de ani din București intră în demolare și face loc unui cartier de 50 de milioane de euro
Click.ro
O uzină de peste 100 de ani din București intră în demolare și face loc...
„Mama a fost tristă? N-aș spune, mai degrabă a fost dezamăgită”. Dialog uluitor între un rus ostatic în Ucraina și tatăl sau din Rusia
Digi 24
„Mama a fost tristă? N-aș spune, mai degrabă a fost dezamăgită”. Dialog uluitor între un...
Medicamente care pot deveni periculoase pentru organism pe caniculă. Medicii explică ce pacienți au cel mai mare risc de complicații
Digi24
Medicamente care pot deveni periculoase pentru organism pe caniculă. Medicii explică ce pacienți au cel...
Spania are cele mai bune insule din Europa în 2026. A depășit Grecia și Italia
Promotor.ro
Spania are cele mai bune insule din Europa în 2026. A depășit Grecia și Italia
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Misterul structurii uriașe descoperită în Calea Lactee, rezolvat după 40 de ani
go4it.ro
Misterul structurii uriașe descoperită în Calea Lactee, rezolvat după 40 de ani
Revoluția care a schimbat istoria pentru totdeauna!
Descopera.ro
Revoluția care a schimbat istoria pentru totdeauna!
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Scandal la Oradea. Comunitatea LGBTQ+ acuză autorităţile că vor să le interzică iar „un drept constituţional”
Gandul.ro
Scandal la Oradea. Comunitatea LGBTQ+ acuză autorităţile că vor să le interzică iar „un drept...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Preț incredibil pentru o locuință în Dolomiți. Are 72 mp, terasă, șemineu și garaj
Preț incredibil pentru o locuință în Dolomiți. Are 72 mp, terasă, șemineu și garaj
Avertisment dur pentru Putin: NATO este gata să provoace „daune uriașe” Rusiei
Avertisment dur pentru Putin: NATO este gata să provoace „daune uriașe” Rusiei
Când poți ieși la pensie, în funcție de anul nașterii. Tabelul complet pentru români
Când poți ieși la pensie, în funcție de anul nașterii. Tabelul complet pentru români
Mihaela Rădulescu încearcă să-și refacă viața după moartea lui Felix Baumgartner: „E timpul ...
Mihaela Rădulescu încearcă să-și refacă viața după moartea lui Felix Baumgartner: „E timpul să fiu fericită”
În prima zi de GALAXIA, 70.000 de oameni au transformat NIBIRU în cel mai fierbinte punct de pe litoral
În prima zi de GALAXIA, 70.000 de oameni au transformat NIBIRU în cel mai fierbinte punct de pe litoral
Oana Lis, criticată pentru aparițiile publice. Ce îi spune Viorel când o vede nearanjată
Oana Lis, criticată pentru aparițiile publice. Ce îi spune Viorel când o vede nearanjată
Vezi toate știrile