Cine este femeia care i-a frânt inima lui Cosmin Natanticu, înainte de relația cu Eliza: „Am suferit mult. Plângeam și mama mă mângâia pe cap”

Cosmin Natanticu, invitat duminică, 19 iulie, în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV, face dezvăluiri savuroase și emoționante din viața sa. Comediantul și-a amintit cu nostalgie de prima lui mare iubire, trăită la doar 17 ani. A iubit-o enorm pe adolescenta din Cisnădie, însă relația lor s-a încheiat din cauza mamei fetei, care nu a fost niciodată de acord cu legătura dintre cei doi. Natanticu povestește, fără rețineri, cum femeia s-a supărat după ce a aflat că el i-a fost primul iubit și de ce îl considera „prea urât și prea sărac” pentru fiica ei.

Natanticu s-a născut la Petroșani și provine dintr-o familie modestă, numeroasă, cu cinci frați. Acesta a povestit de-a lungul timpului despre copilăria lipsită de lux și despre faptul că a muncit din greu pentru a ajunge unul dintre cei mai apreciați oameni de comedie din România.

În copilărie, fotbalul era marea lui pasiune. Unul dintre joburile lui a fost într-o benzinărie, unde a lucrat aproape un an. Deși absolvise liceul cu specializarea bucătar-ospătar-cofetar, destinul l-a purtat în cu totul altă direcție, iar experiențele trăite la acel job aveau să-i rămână întipărite pentru totdeauna. Emisiunea integrală poate fi urmărită pe canalul de YouTube CANCAN, începând cu ora 18.00.

Cosmin Natanticu: „Nu ne-a prins în intimitate, dar și-a dat ea seama că a existat o intimitate”

În liceu avea și o trupă de teatru, deși la acea vreme nu se gândea că va deveni actor. A plecat după în Capitală ca să își încerce norocul la un concurs de talente de la TVR. De acolo a început, pas cu pas, drumul spre stand-up. Cât despre viața amoroasă, Eliza nu a fost prima iubire, ci o fată din Cisnădie, după care a suferit enorm.

CANCAN: Când ai suferit din dragoste prima oară?

Cosmin Natanticu: Eu vacanțele de vară le petreceam la țară, unde s-a născut tatăl meu. Îmi plăcea la țară maxim! Pe la 17 ani am descoperit acolo o fată care venea din Cisnădie, Sibiu, Alina, care venea și ea la bunici în vacanță. Era de aceeași vârstă. Nu că m-am îndrăgostit, m-am superîndrăgostit. Problema era că eu eram la Petroșani, ea la Cisnădie. Vacanța s-a terminat. Ce facem?

În clasă eram doi băieți. Eu am rămas repetent în clasa a X-a. În clasa a IX-a eram patru băieți și 26 de fete. În clasa a X-a am nimerit într-o clasă unde erau 28 de fete și noi doi băieți. Și prietenul meu a întrebat ce s-a întâmplat la țară. Eu i-am povestit. Alin îl chema. Și el a zis: „Băi, dar nu are și ea o soră?” Ba da, chiar are o soră. M-am dus cu el la Cisnădie și se îndrăgostește ăsta de sora ei. Și uite așa noi doi plecam vinerea de la școală. El mai vindea de prin casă, eu de la fratele meu, chestii, haine, că el avea bani, lucra în mină. Eu luam și de la fete. Și ne duceam direct la tren și făceam o grămadă de schimburi. Schimbam multe până la ea.

CANCAN: Cât a durat?

Cosmin Natanticu: Până când s-a supărat mama ei pe mine.

CANCAN: Pentru că?

Cosmin Natanticu: Pentru că am dormit împreună.

CANCAN: Da. Ea era minoră.

Cosmin Natanticu: Mamei ei oricum nu-i plăcea de mine.

„A fost groaznic. Plângeam rău, rău de tot. Mă mângâia mama pe cap!”

CANCAN: De ce?

Cosmin Natanticu: Că sunt slab, că am ochii mari, beliți, că „ce este cu ăsta?”, nu aveam bani. Tatăl Alinei era în Germania și mama ei zicea că fetele trebuie să se mute acolo. Ei… și când ne-a prins, fata fiind fată mare, ne-a prins pe noi în pat acolo. Nu ne-a prins în intimitate, dar și-a dat ea seama că a existat o intimitate. Că fata numai este fată mare, este mică acum. Și mi-a trimis o scrisoare la Petroșani. Băi nene, bine că nu m-a așteptat să merg la Cisnădie să-mi rupă capul. Am înțeles că nu ne mai putem vedea. Am plâns foarte tare. Am suferit. I-am citit și mamei mele scrisoarea. Am iubit-o foarte tare. Eram adolescent, aveam 17 ani. Fată mare. Era acolo pentru mine.

CANCAN: Și după?

Cosmin Natanticu: După vreo doi, trei ani am ajuns într-un context la Cisnădie și ne-am văzut într-o scară de bloc. Aveam amândoi emoții și ne-am pupat, dar ne-am dat seama că nu aveam ce să facem.

CANCAN: Deci ai suferit mult?

Cosmin Natanticu: A fost groaznic. Plângeam rău, rău de tot. Mă mângâia mama pe cap, i se rupea sufletul. Tata râdea ca să mă îmbărbăteze. „Haide, bă!”

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