Experții avertizează: un El Niño record poate aduce secetă, inundații și temperaturi extreme

Specialiștii atrag atenția asupra posibilității apariției unui episod El Niño de o intensitate fără precedent în perioada 2026-2027. Potrivit estimărilor, acest fenomen climatic ar putea depăși toate valorile înregistrate până acum. Încălzirea neobișnuită a apelor din Oceanul Pacific ar putea avea efecte majore asupra vremii la nivel global.

Prognozele indică o șansă ridicată ca temperaturile oceanice să atingă niveluri record, cu valori de până la 3,6 grade Celsius peste media obișnuită.

Ce se află în spatele fenomenului El Niño și care sunt riscurile sale

El Niño reprezintă un fenomen climatic natural caracterizat prin încălzirea periodică a apelor din Oceanul Pacific ecuatorial, care apare, de regulă, la intervale de câțiva ani. Acesta poate influența temperaturile la scară globală și poate favoriza apariția unor evenimente meteo extreme, de la perioade de secetă severă până la episoade de precipitații abundente și inundații.

În prezent, manifestarea acestui fenomen are loc într-un context marcat de creșterea temperaturilor globale. Schimbările climatice pot amplifica impactul pe care El Niño îl are asupra ecosistemelor și comunităților din întreaga lume.

„El Niño poate înclina balanța către secetă în unele regiuni, inundații în altele, valuri de căldură marină, musoni perturbați și temperaturi globale neobișnuit de ridicate”, a explicat Emily Black, profesor la Universitatea din Reading, pentru Live Science.

2026-2027 ar putea ad uce cel mai intens episod El Niño de până acum

Potrivit Organizației Meteorologice Mondiale, fenomenul El Niño, confirmat oficial la 11 iunie 2026, ar putea intensifica rapid și ar putea ajunge la o categorie deosebit de puternică în perioada iulie-septembrie. Estimările Centrului de Predicții Climatice din cadrul Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice (NOAA) indică o probabilitate de peste 80% ca acest scenariu să se confirme până la finalul anului.

Cercetătorul Zeke Hausfather, de la Berkeley Earth, atrage atenția că simulările climatice indică posibilitatea ca actualul episod El Niño să depășească intensitatea celui din 2015-2016. În acest scenariu, fenomenul ar putea deveni cel mai puternic eveniment de acest tip observat până în prezent.

Un episod El Niño de o asemenea amploare ar putea avea consecințe importante asupra climei globale, dar și asupra economiilor și comunităților afectate de schimbările meteorologice.

Cele mai recente simulări climatice indică posibilitatea unei încălziri accentuate a apelor din Pacific, cu valori de peste 3,5 grade Celsius peste nivelurile obișnuite până la finalul anului, potrivit analizelor prezentate de cercetătorul Zeke Hausfather.

2027, cel mai fierbinte an din istorie

Manifestarea unui episod El Niño puternic poate influența semnificativ tiparele meteorologice din mai multe regiuni ale lumii. Încălzirea apelor din partea estică a Oceanului Pacific poate modifica circulația atmosferică, provocând schimbări importante ale vremii.

În Statele Unite, acest fenomen este asociat frecvent cu perioade mai calde și mai uscate în nord-est. Pe de altă parte, statele din sud-est și zona Golfului Mexic pot fi expuse unui risc mai mare de precipitații abundente și inundații.

La scară globală, energia suplimentară eliberată în atmosferă de apele mai calde ale Pacificului poate accentua efectele încălzirii climatice generate de activitățile umane. Specialiștii atrag atenția și asupra consecințelor sociale și economice, în special în regiunile deja vulnerabile.

Potrivit avertismentelor Comitetului Internațional de Salvare, un El Niño intens ar putea agrava situația din anumite zone ale Africii de Est și Asiei, unde alternanța dintre secetă și inundații poate pune presiune suplimentară asupra resurselor alimentare.

Unele analize climatice estimează că anii următori ar putea aduce temperaturi record la nivel global, pe fondul combinației dintre încălzirea provocată de oameni și influența fenomenului El Niño.

El Niño a provocat o serie de dezastre

Episodul El Niño din 2015-2016 a avut efecte puternice în mai multe regiuni ale lumii, fiind asociat cu un sezon deosebit de activ al uraganelor în Pacificul central, perioade severe de secetă în Caraibe și Etiopia, dar și cu atingerea unor recorduri globale de temperatură, potrivit datelor NOAA.

Cu toate acestea, unul dintre cele mai grave episoade El Niño cunoscute rămâne cel din 1877-1878. Acesta a fost unul dintre factorii care au contribuit la o foamete extinsă la nivel mondial. În urma fenomenului și-au pierdut viața peste 50 de milioane de oameni. Dezastrul a fost rezultatul unei combinații între fenomene climatice extreme și politicile agricole coloniale care au agravat vulnerabilitatea populațiilor afectate.

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El Nino ar putea provoca fenomene meteo extreme în întreaga lume. Avertismentul îngrijorător al oamenilor de știință