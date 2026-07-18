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Peste 130.000 de turiști au luat cu asalt stațiunile de la Marea Neagră. Cât au plătit românii pentru un șezlong

De: Anca Chihaie 18/07/2026 | 20:37
Peste 130.000 de turiști au luat cu asalt stațiunile de la Marea Neagră. Cât au plătit românii pentru un șezlong
Stupoare pentru turiștii de pe litoralul românesc /Foto: Profimedia
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Litoralul românesc traversează unul dintre cele mai aglomerate weekenduri ale acestei veri, odată cu intrarea în perioada de vârf a sezonului estival. Stațiunile de la Marea Neagră sunt pline de turiști veniți din toate colțurile țării, iar estimările arată că peste 130.000 de persoane își petrec sfârșitul de săptămână pe litoral. Hotelurile funcționează la capacitate maximă în numeroase destinații, plajele sunt ocupate încă din primele ore ale dimineții, iar restaurantele și terasele înregistrează un flux continuu de clienți pe tot parcursul zilei.

Printre cele mai căutate destinații se numără Eforie Nord, stațiune preferată în special de familiile cu copii datorită plajelor întinse, apelor puțin adânci și ofertelor de cazare accesibile. Cererea ridicată a făcut ca locurile disponibile în unitățile de cazare să fie aproape inexistente, iar turiștii care nu și-au rezervat vacanța din timp întâmpină dificultăți în găsirea unei camere libere. Cele mai multe hoteluri, pensiuni și vile afișează grad maxim de ocupare, iar rezervările de ultim moment sunt tot mai rare.

Cât au plătit românii pentru un șezlong

Plajele din Eforie Nord au fost ocupate încă de la primele ore ale dimineții. Șezlongurile au fost rezervate rapid, iar cei care au dorit să stea cât mai aproape de apă au ales să își întindă prosoapele pe porțiunile gratuite ale plajei. În multe zone, spațiul disponibil s-a redus considerabil înainte de ora prânzului, iar circulația printre turiști a devenit dificilă din cauza numărului mare de persoane prezente pe nisip.

Familiile cu copii au preferat zonele apropiate de mal, unde cei mici se pot juca în nisip și în apă sub supravegherea părinților. În același timp, numeroși turiști au optat pentru închirierea șezlongurilor, apreciind confortul și accesul facil la serviciile oferite de operatorii de plajă. Tarifele pentru două șezlonguri rămân apropiate de cele practicate în sezonul trecut, ceea ce contribuie la menținerea interesului pentru această variantă.

„Am venit de dimineaţă, de la 8 dimineaţa, şi am luat şi un şezlong, dar am stat pentru copil că îi place să se joace foarte mult la nisip”. „Este destul de avantajos, pentru că pe 2 sezlonguri am dat 1 milion 200 şi cu prosopul e gratis”. „E mai confortabil. Aproape de apă, supraveghem copiii mult mai bine”. „Aici l-am găsit, aici l-am ocupat”, au spus turiștii potrivit Observatornews.ro

La orele prânzului, aglomerația s-a mutat din zona plajelor către restaurante, autoserviri și terase. Unitățile de alimentație publică au funcționat la capacitate ridicată, iar timpul de așteptare pentru servirea mesei a crescut în multe locații. Meniurile complete, care includ o ciorbă, un fel principal și un desert, sunt disponibile la prețuri accesibile, în jurul valorii de 40 de lei, reprezentând una dintre cele mai căutate opțiuni de către turiști.

VEZI ȘI: Noi reguli pe litoralul românesc. Ce îi așteaptă pe turiști în această vară

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