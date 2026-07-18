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Coincidența care uimește lumea fotbalului! Ce declarații a făcut Messi despre celebra fotografie cu Lamine Yamal

De: Anca Chihaie 18/07/2026 | 22:42
Coincidența care uimește lumea fotbalului! Ce declarații a făcut Messi despre celebra fotografie cu Lamine Yamal
Foto: Joan Monfort / Newscom / Profimedia
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Puține povești din fotbal au stârnit atât de mult interes înaintea unei finale de Cupă Mondială precum cea care îi leagă pe Lionel Messi și Lamine Yamal. Cu aproape două decenii înainte de a se afla față în față într-un meci decisiv pentru trofeul suprem, cei doi au fost surprinși împreună într-o fotografie realizată în cadrul unei campanii caritabile organizate la Barcelona. La acel moment, Messi era unul dintre tinerii jucători aflați în plină ascensiune, iar Yamal avea doar câteva luni de viață.

Imaginea, devenită celebră în ultimii ani, a fost realizată în decembrie 2007 pentru un calendar caritabil realizat de FC Barcelona în colaborare cu UNICEF și alte organizații implicate în proiecte sociale. Fotografia îl înfățișa pe Messi participând la o ședință foto alături de mai mulți copii, iar unul dintre aceștia era Lamine Yamal, pe atunci un bebeluș de cinci luni. Nimeni nu și-ar fi imaginat atunci că acel copil avea să devină, peste ani, unul dintre cei mai promițători fotbaliști ai lumii și viitor adversar al starului argentinian într-o finală mondială.

Ce a transmis Messi despre celebra poză cu Lamine Yamal

Destinul celor doi s-a intersectat din nou după aproape 19 ani, într-un context complet diferit. Messi, considerat unul dintre cei mai mari jucători din istoria fotbalului, conduce Argentina într-o nouă finală de Cupă Mondială, în timp ce Yamal reprezintă noua generație a fotbalului spaniol și principalul lider ofensiv al naționalei sale. Meciul dintre Argentina și Spania este privit nu doar ca o confruntare pentru trofeu, ci și ca o simbolică întâlnire între două generații excepționale.

„Sincer, poza aceea cu noi doi e nebunească, pentru că – ei bine, asta e viaţa, nu? Am făcut o poză cu el pe când era bebeluş, şi iată-ne pe amândoi, faţă în faţă într-o Cupă Mondială”, a transmis Messi vineri, la New York.

Fotografia a revenit în atenția publicului în vara anului 2024, în timpul Campionatului European, când tatăl lui Lamine Yamal a publicat imaginile pe rețelele sociale. În scurt timp, acestea au devenit virale, fiind distribuite de milioane de utilizatori și comentate de publicații din întreaga lume. Povestea a captat interesul fanilor deoarece surprinde într-un mod unic întâlnirea dintre unul dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile și un jucător considerat deja urmașul său la Barcelona.

„Lamine este un talent uriaş, cineva pe care l-am urmărit mult pentru că joacă la un club pe care îl iubesc, şi întotdeauna îi doresc numai bine, întotdeauna vreau ce e mai bun pentru el. Şi, ei bine, este unul dintre jucătorii de referinţă ai lumii la 19 ani, iar întreaga carieră îi stă înainte. Are o mare oportunitate de a realiza ceva istoric, lucru pe care noi vom încerca din răsputeri să nu-l lăsăm să se întâmple de data aceasta. Nu vreau decât să-i urez numai bine. E o nebunie. Este, fără îndoială, unul dintre cei mai buni din lume în acest moment. Şi îi urez mult noroc, pentru că ceea ce e bine pentru el va fi bine şi pentru Barcelona”, a mai spus  Lionel Messi.

Yamal și-a construit ascensiunea într-un ritm impresionant. Crescut în celebra academie La Masia, el a debutat foarte devreme pentru prima echipă a Barcelonei și a doborât numeroase recorduri de precocitate atât în campionatul Spaniei, cât și în competițiile europene. Evoluțiile sale spectaculoase l-au transformat rapid într-un titular incontestabil atât la club, cât și la echipa națională.

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