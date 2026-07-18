Trei cazuri de West Nile confirmate în România. Manifestările care pot anunța o problemă de sănătate

Virusul West Nile provoacă din nou îngrijorare în România, după apariția primelor cazuri confirmate în acest sezon. Medicul Tudor Ciuhodaru avertizează populația cu privire la riscurile acestei infecții, după ce autoritățile au raportat trei îmbolnăviri și un deces. Victima este un bărbat din județul Argeș.

Medicul Tudor Ciuhodaru avertizează asupra reapariției infecțiilor cu virusul West Nile în România, după confirmarea a trei cazuri. Situația este cu atât mai gravă cu cât unul dintre pacienții diagnosticați, un bărbat din județul Argeș, a decedat.

Simptomele care pot indica o infecție după o înțepătură de țânțar

Medicul a atras atenția asupra unor simptome care nu ar trebui ignorate și care necesită evaluare medicală rapidă. Printre acestea se numără febra asociată cu dureri puternice de cap, o stare generală alterată, episoade de vărsături și o sensibilitate accentuată la lumină.

Ultimul simptom poate apărea la câteva zile de la momentul înțepăturii de țânțar. În formele moderate ale infecției, tabloul clinic se poate extinde și poate include manifestări precum greață, dureri la nivelul mușchilor și articulațiilor, dar și apariția unor erupții cutanate de tip urticarie.

„Sunt 5 semne de alarmă care impun prezentarea la urgență: febră ridicată însoțită de durere de cap intensă, vărsaturi, stare generală alterată, sensibilitate crescută la lumină apărute la 2-8 zile după înțepătura de țântar. Este necesară spitalizarea pacientului și tratarea cu medicație intravenoasă. Nu există un tratament specific pentru virusul West Nile. În cazul formelor de severitate medie (1 din 5 cazuri) ce evoluează cu febră, cefalee, grețuri, vărsături, dureri musculare și articulare, urticarie, rar limfadenopatie) starea pacientului se îmbunătățește cam după 7-10 zile”, a explicat medicul Tudor Ciuhodaru, pe Facebook.

Măsuri pentru a reduce riscul înțepăturilor de țânțari

Tudor Ciuhodaru avertizează că țânțarii pot ajunge la piele chiar și prin anumite materiale vestimentare, motiv pentru care recomandă evitarea expunerii în intervalele în care insectele sunt cel mai active, respectiv de la apus până la răsărit.

De asemenea, medicul recomandă utilizarea produselor repelente, atunci când este posibil, pentru a reduce riscul înțepăturilor.

„Evitați înțepăturile de țânțar (chiar dacă ieșiți afară pentru scurt timp). Intervalul dintre apusul și răsăritul soarelui este perioada de activitate maximă pentru majoritatea speciilor de tânțari. Evitați activitățile în aer liber în această perioadă sau folosiți pe pielea expusă substanțe care resping insectele (…) Purtați haine cu mâneci lungi, pantaloni lungi și ciorapi. Țânțarii pot înțepa și prin haine. Aplicarea de substanțe care resping țânțarii pe bază de pemethrin pe suprafața hainelor poate asigura un grad suplimentar de protecție. Utilizați și verificați integritatea plaselor contra insectelor. Puteți limita înmulțirea țânțarilor reducând locurile în care băltește apa (din jurul caselor și din subsolurile blocurilor)”, a mai scris Tudor Ciuhodaru.

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