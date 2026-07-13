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Cercetătorii au descoperit că o plantă iubită de pisici este foarte eficientă și în lupta împotriva țânțarilor

De: Daniel Matei 13/07/2026 | 06:10
Cercetătorii au descoperit că o plantă iubită de pisici este foarte eficientă și în lupta împotriva țânțarilor
Sursa foto: Shutterstock
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O loțiune preparată din ulei de iarba-mâței (Nepeta cataria) s-a dovedit la fel de eficientă ca DEET (N,N-dietil-m-toluamidă, n. red.), una dintre cele mai utilizate substanțe împotriva țânțarilor, potrivit unui studiu prezentat în cadrul conferinței Society for Experimental Biology, desfășurată la Florența.

Cercetarea ar putea deschide calea către o alternativă mai accesibilă și mai ieftină pentru protecția împotriva insectelor, relatează The Guardian.

Studiul a fost realizat de cercetători din Uganda și Țara Galilor, care au testat loțiuni ce conțineau ulei de iarba-mâței în concentrații de 2% și 6%. Rezultatele au arătat că varianta cu 6% ulei a avut o eficiență comparabilă cu un repelent care conținea 15% DEET, în timp ce loțiunea cu 2% s-a dovedit doar puțin mai puțin eficientă.

O alternativă mai ieftină în lupta împotriva malariei

Cercetătorii au căutat o soluție mai accesibilă pentru comunitățile din Uganda, unde malaria continuă să reprezinte o problemă majoră de sănătate publică, iar produsele pe bază de DEET sunt adesea prea scumpe pentru multe familii.

În cadrul testelor de laborator și al celor desfășurate pe teren, voluntarii care au folosit loțiunea cu ulei de iarba-mâței au atras semnificativ mai puțini țânțari decât cei care au aplicat o cremă placebo. Substanța activă din plantă, numită nepetalactonă, este responsabilă atât pentru reacția pe care o au pisicile la iarba-mâței, cât și pentru efectul repelent asupra insectelor.

Potrivit autorilor studiului, loțiunea este produsă din plante cultivate local și poate fi fabricată de întreprinderi comunitare. Până acum, produsul a fost distribuit gratuit prin proiecte finanțate din granturi, însă următoarea etapă prevede comercializarea lui la un preț redus, pentru ca producția să devină sustenabilă și să genereze venituri pentru comunitățile implicate.

Sunt necesare cercetări suplimentare

Specialiști independenți spun că rezultatele sunt promițătoare, însă atrag atenția că este nevoie de studii suplimentare înainte ca loțiunea să fie utilizată pe scară largă. Ei subliniază și faptul că repelentele aplicate pe piele trebuie folosite regulat pentru a oferi protecție eficientă, motiv pentru care reprezintă un instrument complementar în combaterea bolilor transmise de țânțari, nu o soluție unică.

Potrivit estimărilor prezentate de cercetători, malaria a provocat aproximativ 610.000 de decese la nivel mondial în 2024, majoritatea în rândul copiilor din Africa. În acest context, dezvoltarea unor repelente eficiente, ieftine și produse local ar putea contribui la reducerea riscului de infectare în comunitățile cele mai vulnerabile.

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