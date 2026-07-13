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Lindsey Graham a murit subit. Apelul la 911 și primele informații despre decesul senatorului american

De: Paul Hangerli 13/07/2026 | 06:30
Lindsey Graham a murit subit. Apelul la 911 și primele informații despre decesul senatorului american
Celebrul senator american a decedat, sursa-colaj CANCAN.RO
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Lindsey Graham, unul dintre cei mai cunoscuți senatori republicani din Statele Unite și unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui Donald Trump în ultimii ani, a murit la vârsta de 71 de ani. Anunțul a fost făcut de biroul său, care a precizat că politicianul s-a stins din viață în urma unei „boli scurte și fulgerătoare”. Moartea sa a provocat reacții imediate atât la Washington, cât și pe scena internațională, Donald Trump, Benjamin Netanyahu și Isaac Herzog numărându-se printre primii lideri care i-au adus un omagiu.

Lindsey Graham a murit la 71 de ani

Biroul senatorului republican a anunțat că Lindsey Graham a încetat din viață sâmbătă seara.

„În seara zilei de sâmbătă, 11 iulie, senatorul american Lindsey Graham a încetat din viață în urma unei boli scurte și fulgerătoare”, se arată în comunicatul oficial.

Familia politicianului a transmis că apreciază toate mesajele de susținere și rugăciunile primite, solicitând totodată respectarea vieții private în această perioadă dificilă.

Până în prezent nu au fost oferite informații suplimentare privind cauza exactă a decesului. Totuși, presa americană notează că o înregistrare a unui apel la serviciul de urgență 911 făcut sâmbătă seara de la locuința senatorului menționează trimiterea unui echipaj medical pentru un posibil stop cardiac.

Donald Trump: „A fost unul dintre cei mai mari oameni și senatori”

Printre primii lideri care au reacționat s-a numărat președintele Donald Trump, care i-a adus un omagiu pe platforma Truth Social.

„A fost unul dintre cei mai mari oameni și senatori pe care i-am cunoscut vreodată. A muncit neîncetat și a fost un adevărat patriot american. Lindsey ne va lipsi enorm”, a scris Trump.

Și liderul majorității republicane din Senat, John Thune, a vorbit despre influența pe care Graham a avut-o în politica americană.

„În calitate de senator cu cea mai mare vechime din Carolina de Sud, Lindsey a luptat cu pasiune pentru statul Palmetto. A fost un consilier și coleg de încredere pentru mine și pentru mulți alții, iar numeroși președinți și șefi de stat s-au bazat pe sfaturile sale. Influența sa asupra sistemului judiciar federal, asupra apărării naționale și asupra iubitei sale Caroline de Sud se va resimți generații întregi”, a transmis acesta.

Ultimele zile din viața senatorului

Moartea lui Lindsey Graham a venit la doar o zi după o vizită oficială în Ucraina, unde s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski. Totodată, senatorul era programat să participe duminică la emisiunea „Meet the Press”, difuzată de NBC News.

În ultimele săptămâni, Graham a continuat să fie una dintre cele mai vocale figuri republicane în privința politicii externe, insistând asupra rolului Statelor Unite în Orientul Mijlociu și susținând ferm acțiunile administrației Trump.

Cu doar trei săptămâni înainte de moarte, într-un interviu acordat emisiunii „Face the Nation”, senatorul declara:

„Să încercăm o soluție diplomatică. Cred că va eșua. Ce urmează după aceea? (…) Dacă acest efort diplomatic eșuează, președintele Trump va prelua controlul asupra Strâmtorii Ormuz. Noi o vom controla.”

De la critic al lui Trump la unul dintre cei mai apropiați aliați

Lindsey Graham s-a născut pe 9 iulie 1955, în localitatea Central, din statul Carolina de Sud. A absolvit Universitatea din Carolina de Sud, unde și-a obținut atât diploma de licență, cât și pe cea în drept.

După o perioadă petrecută în Forțele Aeriene ale Statelor Unite, unde a ajuns colonel în rezervă, și câțiva ani în avocatură, a intrat în politică. A fost ales mai întâi în Camera Reprezentanților din Carolina de Sud, apoi în Camera Reprezentanților a SUA, iar din 2002 a reprezentat Carolina de Sud în Senatul american.

În 2016 a încercat să obțină nominalizarea Partidului Republican pentru alegerile prezidențiale și l-a criticat dur pe Donald Trump. În anii care au urmat însă, relația dintre cei doi s-a schimbat radical, Graham devenind unul dintre cei mai apropiați aliați și cei mai activi susținători ai actualului președinte în Senat.

O voce influentă în politica externă și în Congresul american

De-a lungul carierei sale de peste două decenii în Senat, Lindsey Graham a fost considerat unul dintre cei mai influenți republicani în domeniul politicii externe. A susținut o linie fermă în relația cu Iranul și a fost implicat în numeroase proiecte legislative privind apărarea și securitatea națională.

În același timp, în primii ani ai carierei sale, era recunoscut și pentru colaborarea cu democrații. A votat pentru confirmarea unor judecători ai Curții Supreme propuși de administrația Barack Obama, precum Elena Kagan și Sonia Sotomayor, și a făcut parte din grupurile bipartizane „Gang of Eight” și „Gang of 14”, implicate în negocieri privind reforma imigrației și procedurile de confirmare a judecătorilor federali.

În ultimii ani, Graham a avut un rol esențial în promovarea proiectelor legislative susținute de administrația Trump și candida pentru un nou mandat în Senat la alegerile din noiembrie, după ce câștigase fără emoții alegerile primare republicane din Carolina de Sud.

Reacții și în Israel

Moartea senatorului american a stârnit reacții și în Israel, unde Lindsey Graham era considerat unul dintre cei mai apropiați susținători ai statului israelian din politica americană.

Premierul Benjamin Netanyahu a transmis:

„Sara și cu mine plângem alături de poporul american pierderea dragului nostru prieten. Israelul a pierdut unul dintre cei mai mari prieteni ai săi. America a pierdut un mare patriot. Eu am pierdut un prieten drag.”

La rândul său, președintele Israelului, Isaac Herzog, a declarat că este:

„șocat și profund îndurerat” de dispariția „marelui patriot american, mare prieten al Israelului și drag prieten personal”.

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