Ierburi proaspete sau uscate? Cum alegi varianta potrivită pentru fiecare preparat

Mulți oameni aleg ierburile aromatice în funcție de ceea ce au la îndemână, însă bucătarii spun că variantele proaspete și cele uscate nu sunt întotdeauna interschimbabile. Fiecare are avantaje și este potrivită pentru anumite preparate, iar alegerea corectă poate influența semnificativ gustul mâncării.

Experții citați de Real Simple explică faptul că ierburile proaspete oferă un gust mai intens și mai proaspăt, în timp ce cele uscate au o aromă mai concentrată și rezistă mai bine la gătirea îndelungată.

Când este mai bine să folosești ierburi proaspete

Ierburile proaspete sunt ideale pentru preparatele care nu necesită gătire sau sunt preparate rapid. Salatele, sosurile, dressingurile și pesto-ul sunt doar câteva exemple în care aroma și prospețimea lor fac diferența.

De asemenea, ele sunt recomandate și pentru a fi adăugate la finalul preparării mâncării, deoarece își pot pierde rapid aroma dacă sunt expuse prea mult timp la temperaturi ridicate. Busuiocul, pătrunjelul, coriandrul și mărarul se numără printre plantele care sunt, de regulă, mai gustoase în varianta proaspătă.

Când sunt mai potrivite ierburile uscate

Ierburile uscate sunt recomandate pentru preparatele care fierb sau se gătesc lent, precum supele, tocănițele, sosurile și fripturile. Fiind mai concentrate, ele au nevoie de timp pentru a-și elibera aroma, motiv pentru care este bine să fie adăugate încă de la începutul procesului de gătire.

Rozmarinul, cimbrul, oregano și salvia își păstrează foarte bine aroma chiar și după uscare, ceea ce le face potrivite pentru preparatele care petrec mult timp pe foc.

Cum înlocuiești ierburile proaspete cu cele uscate

Dacă o rețetă cere ierburi proaspete, iar tu ai doar varianta uscată, există o regulă simplă. Bucătarii recomandă folosirea unei cantități de aproximativ trei ori mai mici de ierburi uscate, deoarece acestea au o aromă mult mai concentrată.

Astfel, o lingură de ierburi proaspete poate fi înlocuită, în general, cu o linguriță de ierburi uscate. Invers, dacă rețeta cere ierburi uscate și folosești unele proaspete, vei avea nevoie de aproximativ trei ori mai mult.

Specialiștii subliniază că nu există o variantă universal mai bună. Alegerea depinde de preparatul pe care îl gătești și de aroma pe care vrei să o obții. În multe cazuri, folosirea corectă a ierburilor este mai importantă decât faptul că sunt proaspete sau uscate.

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