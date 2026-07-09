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De ce este bine să mănânci mai des fasole neagră. Nutriționiștii explică beneficiile pentru sănătate

De: Daniel Matei 09/07/2026 | 07:40
De ce este bine să mănânci mai des fasole neagră. Nutriționiștii explică beneficiile pentru sănătate
Sursa foto: Shutterstock
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Fasolea neagră este unul dintre cele mai hrănitoare alimente pe care le poți introduce în alimentație, spun nutriționiștii. Bogată în proteine vegetale, fibre, vitamine și antioxidanți, aceasta poate contribui la sănătatea inimii, digestiei și sistemului imunitar, fiind în același timp o opțiune accesibilă și ușor de inclus în meniul zilnic.

Potrivit specialiștilor citați de publicația Real Simple, fasolea neagră este consumată de mii de ani în America Centrală și de Sud, iar în prezent este considerată unul dintre cele mai sănătoase tipuri de leguminoase.

Ajută digestia și menține glicemia sub control

Nutriționista Bianca Tamburello explică faptul că fasolea neagră este o sursă excelentă de proteine vegetale, esențiale pentru dezvoltarea și refacerea masei musculare. Deși nu conține toți aminoacizii esențiali, aceasta poate fi combinată cu orezul pentru a obține o proteină completă.

Un alt avantaj important este conținutul ridicat de fibre. O singură cană de fasole neagră furnizează aproximativ 30 de grame de fibre, o cantitate apropiată de necesarul zilnic recomandat pentru un adult.

Aceste fibre contribuie la o digestie sănătoasă și hrănesc bacteriile benefice din intestin. Specialiștii subliniază că sănătatea microbiomului intestinal influențează nu doar digestia, ci și sistemul imunitar, metabolismul și chiar funcționarea creierului.

În plus, combinația dintre fibre și proteine încetinește absorbția zahărului în sânge, contribuind la menținerea unui nivel stabil al glicemiei după masă. Unele studii au arătat că persoanele care consumă fasole neagră împreună cu orez au valori mai mici ale glicemiei comparativ cu cele care consumă doar orez.

Poate proteja inima și oasele

Fasolea neagră este bogată și în vitamine din complexul B, în special acid folic și tiamină, nutrienți implicați în producerea energiei și funcționarea normală a organismului. Acidul folic este deosebit de important în timpul sarcinii, deoarece contribuie la dezvoltarea normală a sistemului nervos al fătului.

Totodată, acest aliment furnizează minerale precum magneziu, mangan, fier și fosfor, care susțin sănătatea oaselor și participă la formarea țesuturilor, inclusiv a mușchilor și a celulelor sanguine.

În plus, antioxidanții și fibrele din fasolea neagră pot contribui la reducerea riscului de boli cardiovasculare, prin susținerea sănătății vaselor de sânge și menținerea colesterolului în limite normale.

Antioxidanți care combat inflamația

Fasolea neagră conține numeroși compuși vegetali cu rol antioxidant, printre care antocianine și flavonoide. Aceștia ajută la neutralizarea radicalilor liberi și pot reduce inflamația cronică, asociată cu afecțiuni precum bolile cardiovasculare, diabetul sau artrita.

Potrivit nutriționiștilor, fibrele solubile din fasole contribuie și la scăderea colesterolului, iar unele cercetări sugerează că un consum regulat poate susține sănătatea vaselor de sânge și reglarea tensiunii arteriale.

Specialiștii atrag atenția că persoanele care nu consumă în mod obișnuit multe fibre ar trebui să introducă fasolea neagră treptat în alimentație, pentru a evita balonarea sau disconfortul digestiv. În cazul conservelor, specialiștii recomandă alegerea variantelor cu un conținut redus de sare sau clătirea boabelor înainte de consum, pentru a elimina o parte din sodiul adăugat și a păstra beneficiile nutritive ale alimentului.

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