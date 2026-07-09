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Caz bizar în Constanța | Doar 18 elevi de la Liceul „Regele Carol I” din Ostrov s-au prezentat la BAC. Câți au promovat

De: Irina Vlad 09/07/2026 | 08:02
Caz bizar în Constanța | Doar 18 elevi de la Liceul Regele Carol I din Ostrov s-au prezentat la BAC. Câți au promovat
Caz bizar în Constanța | Doar 18 elevi de la Liceul "Regele Carol I" din Ostrov s-au prezentat la BAC. Câți au promovat/ sursă foto: social media
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Conform rezultatelor afișate în urmă cu doat câteva zile, în acest an, rata de promovare la Bacalaureat este de 74,8%, a doua cea mai mare din ultimii 15 ani. Printre cei care ar fi trebuit să susțină examenul se numără cei 24 de absolvenți de clasa a XII-a de la Liceul „Regele Carol I” din Ostrov, județul Constanța. Dintre aceștia, doar 18 au ajuns la „examenul maturității”.

Rezultatele finale de la examenul de Bacalaureat din acest an au marcat a doua cea mai mare performanță de promovare din ultimii 15 ani. Însă dincolo de rata ridicată de promovare, realitatea din teren este cu totul alta. În timp ce în marile licee de la oraș au fost înregistrate procente de promovare record, „examenul maturității” a fost picat „cu brio” de elevii mai multor licee din mediul rural.

Câți absolvenți de clasa a XII-a din Ostrov au promovat Bacalaureatul

Unul dintre exemple se regăsește în Liceul „Regele Carol I” din Ostrov, județul Constanța, unde au existat 24 de absolvenți de clasa a XII-a. Deși pe liste au fost înscriși toți, doar 18 au reușit să ajungă să susțină probele examenului de Bacalaureat. În final, un singur candidat a trecut „examenul maturității”, în timp ce restul de 17 au picat.

sursă foto: Bacalaureat.edu.ro
sursă foto: Bacalaureat.edu.ro

Cazul liceului din Ostrov nu este singular. În localitatea Starchiojd, județul Prahova, unde un singur elev a susținut examenul de Bacalaureat 2026 – vezi AICI. În total, potrivit datelor publicate de Ministerul Educației, la nivel național există 32 de licee cu rata de promovare zero.

La nivel național, 94.345 de candidați au promovat examenul din totalul celor 126.169 care s-au prezentat la probele scrise. Dintre aceștia, 90.263 fac parte din promoția curentă, iar 4.082 provin din promoțiile anterioare. Rata de promovare este de 79,7% în rândul absolvenților din promoția curentă și de 31,7% pentru candidații din seriile anterioare.

În această sesiune, 45 de candidați au obținut media generală 10, iar cele mai multe medii de promovare s-au încadrat în intervalul 9,00–9,49. Totodată, 4.685 de candidați au absentat de la probele scrise, iar 67 au fost eliminați din examen pentru nerespectarea regulamentului.

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