Cei care au susținut examenul de Bacalaureat în acest an au scăpat de emoții. După susținerea probelor scrise, ieri, 7 iulie, și-au aflat notele. Unii au reușit să promoveze „examenul maturității” și au acum motiv de bucurie, în timp ce alții l-au picat și trebuie să mai încerce și data viitoare. Rata de promovare la Bacalaureat 2026 este de 74,8%, a doua cea mai mare din ultimii 15 ani. Localitatea faimoasă din România în care un singur elev a dat BAC-ul în 2026. Ce note a luat?

Ieri, 7 iulie 2026, toți elevii care au absolvit ciclul liceal și au susținut probele de BAC și-au aflat notele. În funcție de cum s-au descurcat și de media obținută, aceștia au primit calificativul „ADMIS” ori „RESPINS” sau „NEPREZENTAT” ori „ELIMINAT DIN EXAMEN”, după caz. De menționat este faptul că un candidat trebuie să obțină cel puțin nota 5.00 la fiecare probă și să aibă o medie de minimum 6 pentru a se considera că a trecut de examenul maturității.

Localitatea faimoasă din România în care un singur elev a dat BAC-ul în 2026

Rata de promovare la Bacalaureat 2026 este de 74,8%, a doua cea mai mare din ultimii 15 ani. Mulți au fost cei care au susținut „examenul maturității”, iar printre ei s-a aflat și un elev din localitatea Starchiojd. A fost singurul elev din această localitate care a dat BAC-ul, însă norocul nu a fost de partea lui de această dată.

Localitatea Starchiojd este situată în nord-estul județului Prahova și are o istorie lungă și foarte interesantă. Aceasta datează dinainte de înscăunarea lui Mihai Viteazul, iar denumirea ei este o combinație de cuvinte din două limbi.

Mai exact, „Star” înseamnă „vechi” în limba rusă, iar „chiojd” vine din limba maghiară și înseamnă „vatră”. În urmă cu mulți ani, Starchiojd era un punct de legătură între cele trei provincii românești: Muntenia, Ardealul și Moldova. În prezent, este o comună cu doar 3.298 de locuitori, iar unul dintre ei a dat BAC-ul în acest an.

Însă, elevul din Starchiojd nu a fost prea norocos și nu a reușit să treacă „examenul maturității”. Mai exact, la prima probă, cea de Limba și literatura română, acesta a obținut nota 4.85. La matematică, elevul a obținut nota 7.05. Iar la a treia probă, acesta a reușit să obțină numai nota 3.70. Astfel, deși a încercat, elevul nu a reușit să promoveze examenul în această sesiune.

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