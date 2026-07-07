Povestea emoționantă a Melindei, singura elevă din Constanța care a luat 10 la BAC 2026. La ce facultate vrea să dea

Prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2026 s-a încheiat. Marți, 7 iulie, elevii au stat cu sufletul la gură și asta pentru că s-au afișat rezultatele. În total, 45 de medii de 10 au fost obținute la nivel național, iar în județul Constanța, o singură elevă a reușit o astfel de performanță.

Bacalaureatul este una dintre cele mai importante etape din viața unui tânăr. Marți, 7 iulie, rezultatele provizorii, înainte de contestații, au fost afișate pe site-ul EDU.RO. Emoțiile au fost la cote maxime, iar cei care au promovat sunt mai fericiți ca niciodată. Mulți dintre ei se gândesc deja la viitor. Așa este și cazul unei eleve din Constanța.

Povestea Melindei, singura elevă din Constanța care a luat 10 la BAC 2026

Melinda Teodora Necula i-a făcut mândri pe părinții și profesorii ei. Aceasta a fost singura elevă din Constanța care a reușit să aibă media 10 la Bacalaureat în 2026. Ea este absolventă a Liceul Teoretic ’Ioan Cotovu’ Hârşova. Directoarea școlii nu a fost deloc surprinsă, mai ales că tânăra a avut mereu rezultate excelente. Mai mult decât atât, Melinda a fost olimpică anuală la Limba și Literatura Română (lectură) și dezbateri academice.

Elena Mandea, directoarea unității de învățământ a caracterizat-o pe fată ca fiind „o elevă care mereu a învățat, este serioasă și a ascultat mereu profesorii”.

Ce facultate vrea să urmeze Melinda

Tânăra are planuri mari și deja se gândește la viitor. Aceasta a explicat că vrea să urmeze Facultatea de Litere, astfel că se pregătește intens de admitere. În plus, ea a vorbit și despre reușitele ei și spune că totul se datorează sprijinului pe care l-a avut din partea părinților, perseverenței sale, dar și activităților extrașcolare, care au avut un rol esențial în formarea ei.

Cred că reușita mea a venit dintr-o combinație de muncă, perseverență și multă susținere din partea celor dragi. Am încercat să fiu constantă, să îmi organizez timpul cât mai bine și să nu renunț atunci când au apărut momente mai dificile. Un rol foarte important l-au avut părinții mei, care au fost mereu alături de mine, m-au încurajat și mi-au oferit sprijinul de care aveam nevoie. Faptul că am știut că mă susțin și că au încredere în mine mi-a dat multă motivație. De asemenea, consider că activitățile extrașcolare au avut un rol important în formarea mea. Ele m-au ajutat să mă dezvolt, să îmi descopăr pasiunile, să cunosc oameni noi și să învăț să îmi gestionez mai bine timpul. Cred că este important ca un elev să nu se concentreze doar pe rezultate, ci să își găsească un echilibru între învățat și activitățile care îi aduc bucurie și îl ajută să crească, a declarat Melinda.

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