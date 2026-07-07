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Rezultate LIVE Bacalaureat 2026 | Notele au fost publicate pe Edu.ro

De: Emanuela Cristescu 07/07/2026 | 05:13
Rezultate LIVE Bacalaureat 2026 | Notele au fost publicate pe Edu.ro
Rezultate LIVE Bacalaureat 2026 | Notele au fost publicate pe Edu.ro
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Numărătoarea inversă a început pentru zecile de mii de elevi care au susținut examenul de Bacalaureat 2026. După săptămâni de așteptare, marți, 7 iulie, absolvenții vor afla dacă au trecut unul dintre cele mai importante examene din viața lor. Notele vor fi publicate în prima parte a zilei, iar pentru mulți dintre candidați, acestea vor decide admiterea la facultate sau planurile pentru perioada următoare.

Ministerul Educației va publica rezultatele inițiale ale examenului până la ora 12:00. Candidații își vor putea verifica notele atât pe platforma oficială dedicată examenului, cât și la avizierele centrelor în care au susținut probele scrise. Ca și în anii precedenți, rezultatele vor fi afișate în format anonimizat, iar fiecare elev va putea identifica situația sa folosind codul individual primit la prima probă a examenului.

Elevii așteaptă rezultatele la Bacalaureat

Listele vor conține notele obținute la fiecare disciplină, media finală, precum și mențiunea „admis” sau „respins”. Cu puțin timp înainte de afișarea rezultatelor, reprezentanții Ministerului Educației au anunțat că procesul de evaluare este aproape încheiat.

„Nu sunt finalizate toate lucrările încă. Mai sunt puține de corectat. Sigur vom fi gata cu rezultatele înainte de marți, 7 iulie, ora 12:00”, a anunțat Secretarul de stat Sorin Ion.

Pentru a obține diploma de Bacalaureat, absolvenții trebuie să îndeplinească simultan mai multe condiții. Aceștia trebuie să fi promovat evaluările competențelor, să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă și o medie generală de minimum 6. În cazul în care una dintre aceste cerințe nu este îndeplinită, examenul este considerat nepromovat.

Când se depun contestațiile

Elevii nemulțumiți de note vor avea posibilitatea să solicite recorectarea lucrărilor imediat după afișarea rezultatelor. Pe 7 iulie, între orele 14:00 și 18:00, candidații pot vizualiza lucrările și pot depune contestații. Procedura va continua și în zilele de 8 și 9 iulie, după programul stabilit de fiecare centru de examen.

Solicitările pot fi depuse direct la centrul unde a fost susținut examenul sau prin modalitățile comunicate de inspectoratele școlare. În cazul elevilor minori, cererea trebuie semnată atât de candidat, cât și de unul dintre părinți sau reprezentantul legal.

După soluționarea tuturor contestațiilor, Ministerul Educației va publica rezultatele finale pe 13 iulie 2026. Acestea vor fi definitive și vor încheia oficial prima sesiune a examenului de Bacalaureat din acest an.

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