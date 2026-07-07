Acasă » Știri » Prognoza meteo azi, 7 iulie 2026. După soare vine potopul! Meteorologii avertizează asupra furtunilor din această după-amiază

Prognoza meteo azi, 7 iulie 2026. După soare vine potopul! Meteorologii avertizează asupra furtunilor din această după-amiază

De: Paul Hangerli 07/07/2026 | 05:30
Prognoza meteo azi, 7 iulie 2026. După soare vine potopul! Meteorologii avertizează asupra furtunilor din această după-amiază
Vremea este capricioasă și astăzi, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Ziua de marți aduce o combinație între temperaturi de vară și o instabilitate atmosferică în accentuare. Cele mai ridicate valori termice, de până la 33 de grade, se vor înregistra în sudul Munteniei, în timp ce nordul și centrul țării vor avea maxime de aproximativ 24-26 de grade. După-amiaza și seara sunt așteptate averse, furtuni și, izolat, grindină și ploi torențiale, în special în zonele montane, în regiunile intracarpatice și în sudul țării. Cei care au planuri în aer liber ar trebui să urmărească evoluția vremii, deoarece fenomenele de instabilitate pot apărea într-un interval scurt de timp.

Vremea în România

Vremea va fi în general apropiată de normalul perioadei, însă atmosfera va deveni tot mai instabilă pe parcursul zilei de marți, 7 iulie. După-amiaza și seara vor apărea averse și descărcări electrice în numeroase regiuni ale țării, iar pe timpul nopții ploile se vor extinde în special în zona intracarpatică.

Izolat, precipitațiile vor avea caracter torențial, cu acumulări de 10-15 l/mp în intervale scurte, iar în Carpații Meridionali și în zona subcarpatică din sud se pot depăși 20-30 l/mp. Vor fi posibile vijelii și căderi de grindină, iar vântul va avea intensificări de scurtă durată, cu rafale de 40-60 km/h în timpul furtunilor și de până la 60-80 km/h în zona montană înaltă.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade, iar cele minime între 10 și 22 de grade. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, se va forma ceață.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

În Maramureș și în vestul țării, vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va deveni temporar noros în a doua parte a zilei, când sunt așteptate averse și descărcări electrice. Maximele vor ajunge în jurul valorii de 24-28 de grade, iar vântul va avea intensificări de scurtă durată în timpul ploilor.

Vremea în sud și sud-est

În Muntenia vremea va rămâne călduroasă, cu maxime ce vor atinge 33 de grade, izolat în sudul regiunii. După-amiaza și spre seară vor apărea înnorări accentuate, averse și descărcări electrice, iar izolat cantitățile de apă pot fi importante. Vântul va sufla moderat, cu rafale în timpul furtunilor.

Vremea în Oltenia și sud-vest

În Oltenia, temperaturile vor fi ridicate, iar atmosfera va deveni instabilă spre după-amiază. Sunt prognozate averse, descărcări electrice și, izolat, ploi torențiale, în special în nordul regiunii și în zona subcarpatică, unde se pot acumula peste 20-30 l/mp. Nu sunt excluse vijeliile și grindina.

Vremea în est și nord-est

În Moldova, temperaturile vor fi mai temperate, cu maxime în general între 24 și 28 de grade. După-amiaza și seara vor fi perioade cu averse și descărcări electrice, iar local vântul va avea intensificări în timpul fenomenelor de instabilitate.

Vremea în centrul țării și în zona Carpaților

Transilvania va avea o vreme apropiată de normal, cu maxime de aproximativ 24-27 de grade. Instabilitatea atmosferică va fi accentuată după-amiaza și seara, iar în cursul nopții ploile vor deveni mai frecvente în zona intracarpatică. În Carpații Meridionali sunt așteptate cele mai importante cantități de apă, iar la altitudini mari vântul va sufla cu rafale de până la 80 km/h.

Vremea în Dobrogea și pe litoralul Mării Negre

În Dobrogea, vremea va fi plăcută în prima parte a zilei, însă după-amiaza și seara vor fi posibile averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor urca până la 28-30 de grade, iar minimele vor rămâne ridicate pe litoral, în jurul valorii de 22 de grade.

Vremea în București

În Capitală, vremea va fi călduroasă, cu temperaturi maxime de 30-32 de grade și minime de 16-19 grade. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara sunt posibile înnorări temporare, averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat.

Vremea în marile orașe

București: 30-32°C, vreme călduroasă, posibilitate de averse și descărcări electrice spre seară.

Cluj-Napoca: vor fi 25-26°C, înnorări temporare, averse și furtuni locale după-amiaza.

Timișoara: aproximativ 27-28°C, vreme variabilă, cu posibile ploi și descărcări electrice în a doua parte a zilei.

Iași: temperaturile vor atinge 24-26°C, cer variabil, averse și furtuni locale spre seară.

Craiova: aproximativ 30-31°C, vreme caldă, cu instabilitate atmosferică și posibilitatea unor ploi torențiale.

Constanța: vor fi 28-29°C, vreme plăcută, cu șanse de averse și descărcări electrice după-amiaza. Temperatura minimă va fi în jur de 22°C.

Brașov: temperaturile se vor apropia de  24-25°C, vreme răcoroasă pentru această perioadă, cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

CITEȘTE ȘI:  Luna lui cuptor este, de fapt, „luna lui frigider”. Meteorologii Accuweather anunță minime de 8 grade Celsius în iulie, în aceste orașe din România

Europa se sufocă sub un nou val de caniculă. Meteorologii anunță temperaturi record și nopți tropicale

 

 

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
De ce nu este bine să faci duș rece pe caniculă. Explicația surprinzătoare a specialiștilor
Știri
De ce nu este bine să faci duș rece pe caniculă. Explicația surprinzătoare a specialiștilor
Cât a plătit un turist român pentru un cartuș de țigări, într-un duty-free din Turcia. A crezut că este o eroare!
Știri
Cât a plătit un turist român pentru un cartuș de țigări, într-un duty-free din Turcia. A crezut că…
Nici oamenii NU MAI FAC FAȚĂ! în Tokyo, angajatul anului este… un câine
Mediafax
Nici oamenii NU MAI FAC FAȚĂ! în Tokyo, angajatul anului este… un câine
„Mica Sicilie” din Constanța. Povestea celui mai violent clan de la malul mării. Episodul 1: Înființarea și organigrama grupării mafiote KM 4-5
Gandul.ro
„Mica Sicilie” din Constanța. Povestea celui mai violent clan de la malul mării....
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut femeia în aeroport
Prosport.ro
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut...
O mamă și-a bătut și tras de păr fiica, în plină stradă, sub privirele trecătorilor. Explicația femeii: „Credeți că trăim într-o bulă de cristal?”
Adevarul
O mamă și-a bătut și tras de păr fiica, în plină stradă, sub...
„Este un tăntălău ajuns în locuri greșite”. Senator USR, atac dur la adresa lui Nicușor Dan
Digi24
„Este un tăntălău ajuns în locuri greșite”. Senator USR, atac dur la adresa...
Sicriul plutitor. Cum a reușit un tânăr din București să supraviețuiască unei tragedii cu 800 de morți
Mediafax
Sicriul plutitor. Cum a reușit un tânăr din București să supraviețuiască unei tragedii...
Parteneri
Cum arăta Oana Zăvoranu în anul 2000, pe când era toată naturală. Transformarea spectaculoasă a vedetei de-a lungul anilor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Oana Zăvoranu în anul 2000, pe când era toată naturală. Transformarea spectaculoasă a...
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport.ro
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum se înțelege Andreea Popescu cu foștii socri. Ce a dezvăluit, fără reținere: „Orgoliul trebuie să se rupă puțin”
Click.ro
Cum se înțelege Andreea Popescu cu foștii socri. Ce a dezvăluit, fără reținere: „Orgoliul trebuie...
Imaginea provocatoare cu care Trump o ironizează din nou pe Giorgia Meloni. „Este nevoie de un ordin de restricție”
Digi 24
Imaginea provocatoare cu care Trump o ironizează din nou pe Giorgia Meloni. „Este nevoie de...
Anunț oficial: Programul Rabla 2026 se lansează în condiții similare cu cele de anul trecut
Promotor.ro
Anunț oficial: Programul Rabla 2026 se lansează în condiții similare cu cele de anul trecut
BANCUL ZILEI. Ion: – Maria își ține picioarele depărtate!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion: – Maria își ține picioarele depărtate!
Premieră NATO: România primește sistemul naval turc ADVENT
go4it.ro
Premieră NATO: România primește sistemul naval turc ADVENT
De ce avem 2 plămâni și doar o singură inimă?
Descopera.ro
De ce avem 2 plămâni și doar o singură inimă?
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Go4Games
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
„Mica Sicilie” din Constanța. Povestea celui mai violent clan de la malul mării. Episodul 1: Înființarea și organigrama grupării mafiote KM 4-5
Gandul.ro
„Mica Sicilie” din Constanța. Povestea celui mai violent clan de la malul mării. Episodul 1:...
Tags:
ULTIMA ORĂ
De ce nu este bine să faci duș rece pe caniculă. Explicația surprinzătoare a specialiștilor
De ce nu este bine să faci duș rece pe caniculă. Explicația surprinzătoare a specialiștilor
Cât a plătit un turist român pentru un cartuș de țigări, într-un duty-free din Turcia. A crezut ...
Cât a plătit un turist român pentru un cartuș de țigări, într-un duty-free din Turcia. A crezut că este o eroare!
George Mihăiță, ultimul mare nume din „Brigada Diverse” rămas în viață. La 77 de ani cucerește ...
George Mihăiță, ultimul mare nume din „Brigada Diverse” rămas în viață. La 77 de ani cucerește o nouă generație în „Tătuțu’”
Rezultate LIVE Bacalaureat 2026 | Notele au fost publicate pe Edu.ro
Rezultate LIVE Bacalaureat 2026 | Notele au fost publicate pe Edu.ro
Prințul Harry revine singur în Marea Britanie, iar pregătirile s-au transformat într-un nou conflict ...
Prințul Harry revine singur în Marea Britanie, iar pregătirile s-au transformat într-un nou conflict cu Palatul Buckingham
BANC | Bulă, la Poarta Raiului
BANC | Bulă, la Poarta Raiului
Vezi toate știrile