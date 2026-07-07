Prognoza meteo azi, 7 iulie 2026. După soare vine potopul! Meteorologii avertizează asupra furtunilor din această după-amiază

Ziua de marți aduce o combinație între temperaturi de vară și o instabilitate atmosferică în accentuare. Cele mai ridicate valori termice, de până la 33 de grade, se vor înregistra în sudul Munteniei, în timp ce nordul și centrul țării vor avea maxime de aproximativ 24-26 de grade. După-amiaza și seara sunt așteptate averse, furtuni și, izolat, grindină și ploi torențiale, în special în zonele montane, în regiunile intracarpatice și în sudul țării. Cei care au planuri în aer liber ar trebui să urmărească evoluția vremii, deoarece fenomenele de instabilitate pot apărea într-un interval scurt de timp.

Vremea în România

Vremea va fi în general apropiată de normalul perioadei, însă atmosfera va deveni tot mai instabilă pe parcursul zilei de marți, 7 iulie. După-amiaza și seara vor apărea averse și descărcări electrice în numeroase regiuni ale țării, iar pe timpul nopții ploile se vor extinde în special în zona intracarpatică.

Izolat, precipitațiile vor avea caracter torențial, cu acumulări de 10-15 l/mp în intervale scurte, iar în Carpații Meridionali și în zona subcarpatică din sud se pot depăși 20-30 l/mp. Vor fi posibile vijelii și căderi de grindină, iar vântul va avea intensificări de scurtă durată, cu rafale de 40-60 km/h în timpul furtunilor și de până la 60-80 km/h în zona montană înaltă.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade, iar cele minime între 10 și 22 de grade. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, se va forma ceață.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

În Maramureș și în vestul țării, vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va deveni temporar noros în a doua parte a zilei, când sunt așteptate averse și descărcări electrice. Maximele vor ajunge în jurul valorii de 24-28 de grade, iar vântul va avea intensificări de scurtă durată în timpul ploilor.

Vremea în sud și sud-est

În Muntenia vremea va rămâne călduroasă, cu maxime ce vor atinge 33 de grade, izolat în sudul regiunii. După-amiaza și spre seară vor apărea înnorări accentuate, averse și descărcări electrice, iar izolat cantitățile de apă pot fi importante. Vântul va sufla moderat, cu rafale în timpul furtunilor.

Vremea în Oltenia și sud-vest

În Oltenia, temperaturile vor fi ridicate, iar atmosfera va deveni instabilă spre după-amiază. Sunt prognozate averse, descărcări electrice și, izolat, ploi torențiale, în special în nordul regiunii și în zona subcarpatică, unde se pot acumula peste 20-30 l/mp. Nu sunt excluse vijeliile și grindina.

Vremea în est și nord-est

În Moldova, temperaturile vor fi mai temperate, cu maxime în general între 24 și 28 de grade. După-amiaza și seara vor fi perioade cu averse și descărcări electrice, iar local vântul va avea intensificări în timpul fenomenelor de instabilitate.

Vremea în centrul țării și în zona Carpaților

Transilvania va avea o vreme apropiată de normal, cu maxime de aproximativ 24-27 de grade. Instabilitatea atmosferică va fi accentuată după-amiaza și seara, iar în cursul nopții ploile vor deveni mai frecvente în zona intracarpatică. În Carpații Meridionali sunt așteptate cele mai importante cantități de apă, iar la altitudini mari vântul va sufla cu rafale de până la 80 km/h.

Vremea în Dobrogea și pe litoralul Mării Negre

În Dobrogea, vremea va fi plăcută în prima parte a zilei, însă după-amiaza și seara vor fi posibile averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor urca până la 28-30 de grade, iar minimele vor rămâne ridicate pe litoral, în jurul valorii de 22 de grade.

Vremea în București

În Capitală, vremea va fi călduroasă, cu temperaturi maxime de 30-32 de grade și minime de 16-19 grade. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara sunt posibile înnorări temporare, averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat.

Vremea în marile orașe

București: 30-32°C, vreme călduroasă, posibilitate de averse și descărcări electrice spre seară.

Cluj-Napoca: vor fi 25-26°C, înnorări temporare, averse și furtuni locale după-amiaza.

Timișoara: aproximativ 27-28°C, vreme variabilă, cu posibile ploi și descărcări electrice în a doua parte a zilei.

Iași: temperaturile vor atinge 24-26°C, cer variabil, averse și furtuni locale spre seară.

Craiova: aproximativ 30-31°C, vreme caldă, cu instabilitate atmosferică și posibilitatea unor ploi torențiale.

Constanța: vor fi 28-29°C, vreme plăcută, cu șanse de averse și descărcări electrice după-amiaza. Temperatura minimă va fi în jur de 22°C.

Brașov: temperaturile se vor apropia de 24-25°C, vreme răcoroasă pentru această perioadă, cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

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