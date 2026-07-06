Luna lui cuptor este, de fapt, „luna lui frigider”. Meteorologii Accuweather anunță minime de 8 grade Celsius în iulie, în aceste orașe din România

Deși suntem în plină vară, iar luna iulie este asociată, de regulă, cu zile călduroase și temperaturi ridicate, vremea nu va fi la fel în toate regiunile țării. În timp ce în multe zone se vor resimți condiții specifice sezonului estival, în regiunile montane, mai ales la altitudini mari, vremea va rămâne răcoroasă.

Iulie vine cu temperaturi surprinzător de scăzute în zonele montane. Deși ne aflăm în a doua lună de vară, când ne-am aștepta la zile caniculare, prognoza meteo pentru Predeal arată un tablou diferit. Temperaturile maxime se vor situa, în cea mai mare parte a lunii, între 17 și 23 de grade Celsius, iar pe timpul nopții valorile vor coborî frecvent până la 8-14 grade.

Vreme instabilă în luna iulie

Pe lângă vremea răcoroasă, sunt prognozate numeroase zile cu ploi și furtuni, în special în prima jumătate a lunii. Abia spre finalul lui iulie vremea devine mai stabilă, cu mai multe intervale însorite și temperaturi ușor mai ridicate.

Acest tip de vreme este specific zonelor aflate la altitudini mari, precum Predeal și alte stațiuni montane, unde influența reliefului menține temperaturile mai scăzute comparativ cu restul țării. Cei care aleg muntele pentru vacanța de vară ar trebui să își pregătească atât haine mai groase pentru serile răcoroase, cât și umbrela, având în vedere instabilitatea atmosferică prognozată.

Astăzi, vremea la munte va fi ușor instabilă, cu înnorări temporare și averse, mai ales după-amiaza și noaptea, însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor ajunge local la 10-15 l/mp și, izolat, pot depăși 20-30 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu rafale de 40-60 km/h în timpul ploilor și la altitudini mari. Pe alocuri, sunt posibile grindină și vijelii.

CITEȘTE ȘI: Prognoza meteo azi, 6 iulie 2026. Banatul, primul vizat de furtuni violente. Rafale de 50 km/h și ploi torențiale

Fenomenul Super El Niño ar putea aduce vreme extremă. Ce efecte sunt așteptate în perioada următoare