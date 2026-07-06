Cum cureți corect o plită din vitroceramică fără să o zgârii. Greșeala care lasă urme permanente pe suprafață

Plitele din vitroceramică sunt apreciate pentru aspectul lor modern și lucios, dar pot fi dificil de întreținut atunci când apar urme de grăsime, pete arse sau resturi de mâncare.

Specialiștii în curățenie atrag atenția că suprafața poate fi menținută impecabilă mult timp, dacă sunt evitate materialele abrazive și sunt folosite metodele potrivite.

Deși pare delicată, vitroceramica este rezistentă, însă se poate zgâria ușor dacă este curățată incorect. De aceea, pașii de bază și tipul de instrumente folosite sunt esențiale. Iată care sunt pașii recomandați de experții citați de Real Simple.

Curățarea doar după răcire

Înainte de orice intervenție, plita trebuie să fie complet rece. Curățarea unei suprafețe încă fierbinți nu doar că este periculoasă, dar poate fixa și mai puternic murdăria. Resturile ușoare se îndepărtează cu o lavetă moale sau un prosop din microfibră umezit cu apă caldă, fără presiune excesivă.

Pentru murdăria obișnuită, experții recomandă o soluție simplă formată din apă caldă și câteva picături de detergent de vase. Aceasta se aplică pe suprafață, se lasă să acționeze câteva minute, apoi se șterge cu o lavetă moale.

Curățarea trebuie făcută cu mișcări ușoare, pentru a evita micro-zgârieturile care pot deveni vizibile în timp.

Petele dificile necesită soluții dedicate

Pentru depunerile arse sau grăsimea întărită, pot fi folosite produse special concepute pentru plite din vitroceramică. Acestea sunt formulate pentru a dizolva murdăria fără a afecta stratul lucios al suprafeței.

Se aplică o cantitate mică de produs, se lasă să acționeze conform instrucțiunilor, apoi se șterge cu un burete moale sau lavetă neabrazivă. La final, suprafața se șterge din nou cu o lavetă curată și umezită.

Pentru cei care preferă variantele naturale, bicarbonatul de sodiu amestecat cu puțină apă poate forma o pastă eficientă pentru petele persistente. De asemenea, o soluție de oțet diluat poate ajuta la degresare, însă este recomandat să fie testată pe o zonă mică înainte, pentru a evita eventuale reacții pe anumite finisaje.

Greșeala care zgârie plita

Experții avertizează că una dintre cele mai frecvente greșeli este folosirea bureților abrazivi, a sârmei de vase sau a instrumentelor dure. Acestea pot provoca zgârieturi permanente, vizibile mai ales atunci când lumina se reflectă pe suprafața lucioasă.

La fel de important este ca orice curățare să fie făcută după răcirea completă a plitei, iar lichidele vărsate să fie șterse cât mai repede, pentru a evita uscarea și întărirea lor.

Întreținerea regulată este cheia. Ștergerea plitei după fiecare utilizare și evitarea acumulării de reziduuri fac diferența dintre o suprafață ușor de întreținut și una dificil de curățat.

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