„Dacă mă uit la tine...” Replica lui Lionel Messi către Sofía Martínez face înconjurul lumii. Sunt sau nu sunt amanți?

Lionel Messi a devenit din nou subiectul principal al presei internaționale, însă de această dată nu doar datorită prestației sale de la Cupa Mondială 2026. După victoria dramatică a Argentinei cu 3-2 în fața Capului Verde și calificarea în optimi, căpitanul campioanei mondiale a avut un schimb de replici cu jurnalista Sofía Martínez care a devenit viral și a reaprins zvonurile despre presupusa lor relație.

Replica fotbalistului a strâns milioane de vizualizări, iar jurnalista a reacționat public pentru a pune capăt speculațiilor.

Messi, omul meciului și protagonistul momentului viral de la Cupa Mondială

Lionel Messi a fost desemnat omul meciului după victoria Argentinei cu 3-2 în fața Capului Verde, partidă în care a reușit un gol și o pasă decisivă. Campioana mondială s-a calificat astfel în optimile Cupei Mondiale 2026, însă imediat după fluierul final atenția s-a mutat din teren în zona mixtă.

Printre jurnaliștii care îl așteptau se afla și Sofía Martínez, reporterul argentinian despre care, în ultimii ani, au circulat numeroase zvonuri privind o presupusă apropiere de Messi.

Când a văzut-o, fotbalistul s-a apropiat de ea, a salutat-o cu un sărut pe obraz și a făcut o glumă care a devenit imediat virală.

„Dacă mă uit la tine, vor spune: «De ce te-ai uitat la ea?», iar dacă te salut, vor spune: «De ce ai salutat-o?»”, i-a spus Messi zâmbind.

Sofía Martínez i-a răspuns emoționată:

„Apreciez foarte mult ce ai spus și îți mulțumesc pentru cuvintele tale.”

Momentul a explodat pe rețelele sociale, iar doar pe un cont de X (fostul Twitter) imaginile au depășit 4,6 milioane de vizualizări.

Zvonurile durează de peste trei ani

Schimbul de replici a readus în atenție una dintre cele mai comentate povești mondene din Argentina. Primele speculații au apărut încă din 2023, după ce Messi i-a mulțumit public jurnalistei Sofía Martínez pentru modul în care și-a făcut meseria la Cupa Mondială din Qatar, într-un interviu acordat publicației Olé.

Complimentele, privirile surprinse de camere și întâlnirile repetate dintre cei doi au fost suficiente pentru ca rețelele sociale să construiască o poveste care nu a fost niciodată confirmată oficial.

Ulterior, fiecare nouă întâlnire dintre Messi și jurnalistă a fost analizată în detaliu, inclusiv după meciul amical cu Panama și în alte apariții publice ale celor doi.

Presa argentiniană a vorbit despre nemulțumirea Antonellei Roccuzzo

Mai multe publicații din Argentina au susținut în ultimii ani că Antonela Roccuzzo nu ar fi privit cu ochi buni atenția constantă acordată relației dintre soțul ei și jurnalistă. Au apărut inclusiv informații potrivit cărora prezența Sofíei Martínez în apropierea echipei naționale ar fi devenit tot mai delicată.

Presa argentiniană a relatat că jurnalista nu ar mai fi fost bine primită la unele cantonamente și conferințe de presă, iar în anumite situații ar fi fost exclusă de la diverse evenimente. Chiar Sofía Martínez a vorbit în trecut despre existența unei forme de „cenzură”, fără să indice însă cine s-ar afla în spatele acestor decizii.

Alte relatări susțineau că unele dintre soțiile jucătorilor și-ar fi exprimat nemulțumirea, iar câțiva fotbaliști ar fi evitat interviurile cu jurnalista pentru a nu alimenta și mai mult speculațiile. Cu toate acestea, nu există nicio confirmare oficială privind existența unei crize între Lionel Messi și Antonela Roccuzzo. Dimpotrivă, cei doi au continuat să apară împreună alături de cei trei copii ai lor, infirmând indirect zvonurile privind o posibilă despărțire.

Sofía Martínez: „Sunt doar minciuni”

După ce imaginile cu Messi au devenit virale, Sofía Martínez a intrat în direct și a comentat pentru prima dată întreaga situație.

Jurnalista a explicat că salutul fotbalistului a fost o reacție la zvonurile apărute în ultimele zile.

„Apreciez foarte mult ce a spus. Salutul vine după niște porcării apărute în timpul săptămânii. Lucruri care nu au niciun sens. Sunt doar minciuni.”

Ea a precizat că preferă să nu răspundă permanent tuturor speculațiilor.

„Uneori prefer să nu spun nimic, pentru că am învățat în această meserie că nu trebuie să dezmint mereu și să clarific totul. Evident că nu e nicio problemă, chiar din contră, eu doar îmi fac meseria ca de obicei.”

Messi: „Nimeni nu îți oferă nimic pe gratis”

Dincolo de momentul viral, Messi a analizat și meciul cu surprinzătoarea reprezentativă a Capului Verde.

Căpitanul Argentinei a recunoscut că adversarii au pus serioase probleme campioanei mondiale.

„Sincer, știam că va fi un meci foarte dificil. Nu este deloc o întâmplare că această echipă nu pierduse cu Spania sau Uruguay. Am făcut cel mai greu lucru, acela de a marca primul gol. Am crezut că după aceea ne vom găsi ritmul și vom juca mai relaxat, dar s-a întâmplat exact contrariul.”

Messi a explicat că echipa sa a suferit în multe momente.

„În anumite momente am pierdut posesia, ne-am retras prea mult și nu am reușit să punem suficientă presiune asupra lor. Ei și-au folosit foarte bine punctele forte pentru a ne lovi. Știam că va fi greu. În fazele eliminatorii nimeni nu îți oferă nimic pe gratis.”

Starul argentinian consideră că actuala Cupă Mondială este una dintre cele mai echilibrate din istorie.

„Unii pot subestima anumite echipe doar din cauza numelui lor, însă noi știam că nu va fi deloc ușor. Totul este foarte echilibrat, foarte complicat și fiecare meci va fi extrem de dificil.”

La final, Messi a transmis că Argentina are motive de satisfacție, dar și multe aspecte de îmbunătățit înaintea optimilor.

„Dincolo de faptul că ne-am calificat, cred că există și aspecte pozitive, pentru că am făcut și lucruri bune. Dar trebuie să corectăm greșelile, iar astăzi au fost destul de multe.”

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