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Scandal la CM 2026! Donald Trump ar fi cerut FIFA să reanalizeze suspendarea lui Balogun

De: David Ioan 06/07/2026 | 00:16
Scandal la CM 2026! Donald Trump ar fi cerut FIFA să reanalizeze suspendarea lui Balogun
Scandal la CM 2026! Donald Trump ar fi cerut FIFA să reanalizeze suspendarea lui Balogun
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Președintele Donald Trump ar fi intervenit pe lângă FIFA pentru ca Folarin Balogun să poată evolua în optimile Cupei Mondiale împotriva Belgiei, după ce atacantul american fusese eliminat direct în partida cu Bosnia și Herțegovina.

Decizia FIFA de a suspenda sancțiunea a surprins scena fotbalistică, întrucât Balogun primise cartonaș roșu pentru că a călcat pe partea din spate a piciorului fundașului Tarek Muharemovic, iar arbitrul a schimbat decizia inițială după consultarea VAR.

Scandal la CM 2026!

Trump l-ar fi sunat pe președintele FIFA, Gianni Infantino, cerând reanalizarea sancțiunii. Cei doi au o relație apropiată, iar președintele american este așteptat să participe la ceremonia de decernare a trofeului din 19 iulie. În trecut, Infantino i-a acordat lui Trump primul „Premiu FIFA pentru Pace”, gest care a consolidat legătura dintre ei.

După anunțul oficial al FIFA, Trump a reacționat public și a transmis:

„Mulțumesc FIFA pentru că a făcut ceea ce era corect și a îndreptat o mare nedreptate! Președintele DONALD J. TRUMP.”

Casa Albă ar fi contactat la rândul ei forul mondial pentru a solicita o reanalizare a cartonașului roșu, reacția oficială fiind rezumată în mesajul:

„USA-USA-USA.”

Foto: X

FIFA a explicat decizia prin Articolul 27 din codul sportiv, care prevede că „organul judiciar poate decide suspendarea totală sau parțială a aplicării unei sancțiuni disciplinare.” Regulamentul mai stipulează că „dacă persoana care beneficiază de o sancțiune suspendată comite o altă încălcare de natură și gravitate similare în timpul termenului de încercare, suspendarea va fi revocată de către organul judiciar, iar sancțiunea va fi executată fără a aduce atingere oricărei sancțiuni suplimentare aplicate pentru noua încălcare.” În consecință, sancțiunea lui Balogun a fost amânată pentru un an, iar jucătorul este eligibil să joace.

Donald Trump ar fi cerut FIFA să reanalizeze suspendarea lui Balogun

Situația este extrem de rară la Cupa Mondială. Ultima dată când un jucător eliminat a fost lăsat să evolueze în meciul următor s-a întâmplat în 1962, când Garrincha a fost autorizat să joace finala după un roșu primit în semifinale. Brazilia a câștigat atunci al doilea titlu consecutiv, performanță care nu a mai fost repetată.

Belgia s-a declarat „uimită” de hotărârea FIFA. Selecționerul Rudi Garcia a ironizat situația și a spus:

„Nu știam că la Cupa Mondială, pe 5 iulie, e de fapt 1 aprilie. Ce păcăleală.”

Reacția a venit în contextul în care reluarea fazei a fost analizată în slow motion, deși regulile FIFA precizează că reluările folosite pentru a evalua intensitatea unei infracțiuni „ar trebui” să fie prezentate la „viteză normală”.

Statele Unite s-au calificat în optimile competiției după victoria cu 2-0 în fața Bosniei, meci în care Balogun și Tillman au înscris. Eliminarea atacantului părea să reducă șansele americane de a accesa top 8, însă suspendarea a fost pusă în așteptare, iar jucătorul poate evolua fără restricții până la o eventuală abatere viitoare.

Balogun, legitimat la AS Monaco, a fost unul dintre cei mai eficienți jucători ai SUA în acest turneu, cu două goluri împotriva Paraguayului și unul în meciul cu Bosnia. În 30 de selecții, are 12 reușite și se apropie de topul celor mai buni marcatori din istoria naționalei americane. Decizia FIFA nu a fost primită bine de belgieni, însă pentru SUA, Balogun rămâne o piesă esențială în lupta pentru calificarea în sferturi.

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