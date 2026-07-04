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Donald Trump ar putea fi dat în judecată de mai multe vedete după ce le-a folosit imaginea într-un clip generat cu inteligența artificială

De: Daniel Matei 05/07/2026 | 00:50
Donald Trump ar putea fi dat în judecată de mai multe vedete după ce le-a folosit imaginea într-un clip generat cu inteligența artificială
Sursa foto: Shutterstock
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Președintele SUA, Donald Trump, ar putea fi dat în judecată de mai multe vedete după ce a publicat un videoclip generat cu ajutorul inteligenței artificiale, în care apar mai multe celebrități de la Hollywood, printre care Rosie O’Donnell și Robert De Niro.

În clipul publicat pe platforma sa socială, fostul președinte american apare sub forma unui „doctor” care „tratează” mai multe celebrități care l-au criticat de-a lungul vremii, într-o satiră despre așa-numitul „Trump Derangement Syndrome”. Videoclipul include versiuni AI ale unor nume celebre precum Julia Roberts, Whoopi Goldberg, Edward Norton, John Leguizamo, Rosie O’Donnell și Robert De Niro, potrivit RadarOnline.

Potrivit publicației americane, specialiști în dreptul divertismentului susțin că utilizarea imaginii unor persoane publice fără acordul acestora ar putea deschide calea unor procese, în baza legislației privind dreptul la imagine. În acest context, vedetele implicate ar putea solicita despăgubiri sau eliminarea materialului.

Avocați specializați în proprietate intelectuală afirmă că folosirea imaginii unei persoane fără consimțământ, chiar și în formă AI, poate fi considerată o încălcare a drepturilor de imagine, mai ales dacă există un potențial câștig economic sau un prejudiciu de reputație.

Clipul, distribuit pe platforma sa Truth Social, îl prezintă pe Trump îmbrăcat în halat alb, adresându-se direct publicului și prezentând un așa-numit „plan de tratament” pentru persoanele afectate de acest sindrom. Videoclipul include și versiuni AI ale unor celebrități de la Hollywood, care apar ca „pacienți” ce își descriu presupusa „vindecare”. Printre „pacienți” se numără Whoopi Goldberg, Robert De Niro sau Julia Roberts, vedete care l-au criticat în trecut pe liderul de la Casa Albă.

Donald Trump a mai folosit imagini create cu AI

Nu este pentru prima dată când Donald Trump publică imagini sau videoclipuri generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

La începutul acestui an, președintele american a distribuit o imagine creată cu AI în care mulți internauți au interpretat că era înfățișat în ipostaza lui Iisus Hristos. Ulterior, Trump a susținut că imaginea trebuia, de fapt, să îl prezinte în rolul unui medic care îi vindecă pe oameni.

Imaginea includea și un steag uriaș al Statelor Unite, monumente emblematice americane, vulturi în zbor, avioane și o siluetă luminoasă cu aspect angelic. Materialul a stârnit numeroase critici, inclusiv din partea unor susținători ai mișcării MAGA. Fosta congresmenă republicană Marjorie Taylor Greene a scris pe platforma X: „Este mai mult decât o blasfemie. Este spiritul Antihristului.”

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