Fake-ul anului, distribuit de Donald Trump! Cum s-a lăudat că a schimbat pase în Biroul Oval cu fotbalistul Cristiano Ronaldo

Donald Trump a atras din nou atenția publicului după ce a publicat un videoclip generat cu ajutorul inteligenței artificiale, în care el și Cristiano Ronaldo par să joace fotbal chiar în Biroul Oval. În imaginile create digital, cei doi „pasează” mingea, se amuză și par implicați într-un antrenament improvizat printre piesele de mobilier prezidențial. Deși scena este complet fictivă, clipul a devenit rapid viral.

Cristiano Ronaldo, în vârstă de 40 de ani și aflat pe finalul unei cariere impresionante, a fost prezent marți seară la un dineu organizat de președintele SUA, Donald Trump, în cadrul unei vizite oficiale. Starul portughez, care evoluează în prezent pentru Al-Nassr, echipă din Arabia Saudită, s-a numărat printre invitații de onoare și a fost așezat chiar în apropierea liderului american. Transferul său în fotbalul saudit face parte din valul de jucători atrași de investițiile masive ale regatului, în ciuda criticilor privind situația drepturilor omului.

Donald Trump a „jucat” fotbal cu Cristiano Ronaldo în Biroul Oval

Evenimentul are loc în contextul în care Donald Trump a anunțat un acord de securitate între Statele Unite și Arabia Saudită, menit să faciliteze achizițiile de armament și să întărească relațiile bilaterale. Înainte de a face fotografii în Biroul Oval, președintele l-a condus personal pe fotbalist prin Casa Albă și i l-a prezentat pe fiul său cel mic, Barron.

Președintele american a distribuit pe rețelele sale un videoclip creat cu ajutorul inteligenței artificiale, în care el și Cristiano Ronaldo par să își arate talentul la fotbal în chiar Biroul Oval. Clipul, complet generat digital, îl prezintă pe fostul președinte schimbând pase cu starul portughez într-o scenă imposibilă în realitate, dar extrem de convingătoare vizual.

„Ronaldo este un TIP MINUNAT. Mi-a făcut plăcere să-l întâlnesc la Casa Albă. Este foarte inteligent și simpatic!!!”, a fost mesajul președintelui american pentru Cristiamo Ronaldo.

Cristiano Ronaldo, la rândul său, și-a declarat în trecut dorința de a-l cunoaște pe Donald Trump

„Este unul dintre cei mai importanți oameni, unul dintre oamenii pe care vreau să-i întâlnesc. Sper să fac asta într-o zi, dacă voi avea ocazia… Este unul dintre oamenii cu care vreau să mă așez și să am o conversație plăcută. Vreau să-l întâlnesc într-o zi. Donald Trump este unul dintre acei oameni care pot ajuta la schimbarea lumii”, declara Cristiano Ronaldo pentru presa internațională.

