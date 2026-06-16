Netanyahu i-a stricat planurile lui Trump în Iran? Președintele american, deranjat de ultima decizie a premierului Israelului. „Nu are judecată”

Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat frustrarea față de premierul israelian Benjamin Netanyahu, pe fondul tensiunilor tot mai mari legate de acordul SUA–Iran, pe care administrația americană încearcă să îl finalizeze.

Potrivit Axios, Trump a avut o ieșire dură la adresa liderului israelian, acuzându-l că a pus în pericol negocierile prin acțiunile militare recente din regiune.

Trump ar fi spus despre Netanyahu că „nu are judecată bună”, în contextul unui atac israelian asupra Beirutului, care a complicat eforturile diplomatice dintre Washington și Teheran. Președintele american a sugerat că această acțiune a fost inoportună și că a afectat direct progresul discuțiilor privind încetarea conflictului și viitorul programului nuclear iranian.

Donald Trump, supărat pe Benjamin Netanyahu

Trump a spus că a fost șocat când consilierii săi l-au sunat pentru a-l informa despre atacul israelian din Beirut și s-a enervat pe premierul israelian.

„Este atât de rău, nu am putut să cred. Cu o oră înainte să fim pe punctul de a semna acordul”, a spus președintele american.

Trump a recunoscut că Hezbollah a atacat primul Israelul, dar a subliniat că nu au fost provocate pagube și că nimeni nu a fost ucis.

„De ce a trebuit Bibi să lanseze un atac fără sens? Eram atât de furios. I-am spus că nu are nicio judecată. I-am spus asta”, a declarat Trump.

Relația dintre Trump și Netanyahu s-a deteriorat

Reuters confirmă că relația dintre Trump și Netanyahu s-a deteriorat semnificativ în ultima perioadă, în special din cauza diferențelor de strategie privind Iranul. În timp ce Washingtonul insistă pe o soluție diplomatică, Israelul a adoptat o poziție mult mai dură, cerând continuarea presiunii militare asupra Teheranului.

Tensiunile dintre cei doi lideri vin pe fondul unui acord preliminar între Statele Unite și Iran, care prevede încetarea ostilităților și reluarea negocierilor privind programul nuclear iranian. Israelul a fost nemulțumit de direcția negocierilor, considerând că acordul nu oferă suficiente garanții de securitate în fața Iranului, în special în ceea ce privește influența regională a Teheranului.

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