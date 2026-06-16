Acasă » Știri » Știri externe » Netanyahu i-a stricat planurile lui Trump în Iran? Președintele american, deranjat de ultima decizie a premierului Israelului. „Nu are judecată”

Netanyahu i-a stricat planurile lui Trump în Iran? Președintele american, deranjat de ultima decizie a premierului Israelului. „Nu are judecată”

De: Daniel Matei 16/06/2026 | 22:10
Netanyahu i-a stricat planurile lui Trump în Iran? Președintele american, deranjat de ultima decizie a premierului Israelului. „Nu are judecată”
Sursa: Colaj CANCAN
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat frustrarea față de premierul israelian Benjamin Netanyahu, pe fondul tensiunilor tot mai mari legate de acordul SUA–Iran, pe care administrația americană încearcă să îl finalizeze.

Potrivit Axios, Trump a avut o ieșire dură la adresa liderului israelian, acuzându-l că a pus în pericol negocierile prin acțiunile militare recente din regiune.

Trump ar fi spus despre Netanyahu că „nu are judecată bună”, în contextul unui atac israelian asupra Beirutului, care a complicat eforturile diplomatice dintre Washington și Teheran. Președintele american a sugerat că această acțiune a fost inoportună și că a afectat direct progresul discuțiilor privind încetarea conflictului și viitorul programului nuclear iranian.

Donald Trump, supărat pe Benjamin Netanyahu

Trump a spus că a fost șocat când consilierii săi l-au sunat pentru a-l informa despre atacul israelian din Beirut și s-a enervat pe premierul israelian.

„Este atât de rău, nu am putut să cred. Cu o oră înainte să fim pe punctul de a semna acordul”, a spus președintele american.

Trump a recunoscut că Hezbollah a atacat primul Israelul, dar a subliniat că nu au fost provocate pagube și că nimeni nu a fost ucis.

„De ce a trebuit Bibi să lanseze un atac fără sens? Eram atât de furios. I-am spus că nu are nicio judecată. I-am spus asta”, a declarat Trump.

Relația dintre Trump și Netanyahu s-a deteriorat

Reuters confirmă că relația dintre Trump și Netanyahu s-a deteriorat semnificativ în ultima perioadă, în special din cauza diferențelor de strategie privind Iranul. În timp ce Washingtonul insistă pe o soluție diplomatică, Israelul a adoptat o poziție mult mai dură, cerând continuarea presiunii militare asupra Teheranului.

Tensiunile dintre cei doi lideri vin pe fondul unui acord preliminar între Statele Unite și Iran, care prevede încetarea ostilităților și reluarea negocierilor privind programul nuclear iranian. Israelul a fost nemulțumit de direcția negocierilor, considerând că acordul nu oferă suficiente garanții de securitate în fața Iranului, în special în ceea ce privește influența regională a Teheranului.

CITEȘTE ȘI:

Donald Trump ar fi urlat la Benjamin Netanyahu, la telefon: „Ești nebun, ai fi fost la închisoare dacă nu eram eu!”

Donald Trump, supărat pe aliații din NATO în contextul războiului din Iran. „Nu avem nevoie de ei”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
„Omul-Păianjen” din Yemen a murit în timp ce escalada un crater vulcanic uriaș. Cine a fost Al-Qa’qa’ bin Antar
Știri externe
„Omul-Păianjen” din Yemen a murit în timp ce escalada un crater vulcanic uriaș. Cine a fost Al-Qa’qa’ bin…
Donald Trump, derapaj în timpul unui interviu! A insultat-o grav pe jurnalista de la NBC care îi punea întrebări incomode
Știri externe
Donald Trump, derapaj în timpul unui interviu! A insultat-o grav pe jurnalista de la NBC care îi punea…
Avem IMAGINILE momentului! Apropiații lui Bolojan fac strategii într-un restaurant discret din București, în toiul crizei politice
Mediafax
Avem IMAGINILE momentului! Apropiații lui Bolojan fac strategii într-un restaurant discret din București,...
Este Adrian Veștea o soluție pentru criza politică? Ce au răspuns românii întrebați de Gândul
Gandul.ro
Este Adrian Veștea o soluție pentru criza politică? Ce au răspuns românii întrebați...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele generoase
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele...
Tânăra de 28 de ani care a câștigat peste 680.000 de euro la Joker și-a ridicat premiul: „Pentru mine este un nou început”
Adevarul
Tânăra de 28 de ani care a câștigat peste 680.000 de euro la...
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Mesajul lui Zelenski
Digi24
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre cele mai mari...
Surpriză în clasament! Acesta este mai infestat oraș cu PLOȘNIȚE din Europa
Mediafax
Surpriză în clasament! Acesta este mai infestat oraș cu PLOȘNIȚE din Europa
Parteneri
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi, la aproape 42 de ani și ce viață duce acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi, la aproape 42 de ani...
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
Prosport.ro
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Luminița Anghel, în doliu. Sora cântăreței s-a stins din viață: „S-a dus alături de părinții noștri iubiți”
Click.ro
Luminița Anghel, în doliu. Sora cântăreței s-a stins din viață: „S-a dus alături de părinții...
„Green Boots” ar putea ajunge acasă. Plan pentru recuperarea celei mai macabre „borne” de pe Everest: un alpinist mort acum 30 de ani
Digi 24
„Green Boots” ar putea ajunge acasă. Plan pentru recuperarea celei mai macabre „borne” de pe...
Armele secrete ale Ucrainei: Tancurile vechi devin letale cu „creier” UE
Promotor.ro
Armele secrete ale Ucrainei: Tancurile vechi devin letale cu „creier” UE
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Domnule doctor, eu tot văd capre negre!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Domnule doctor, eu tot văd capre negre!
Un continent se rupe mai repede decât se știa. Un nou ocean apare
go4it.ro
Un continent se rupe mai repede decât se știa. Un nou ocean apare
O planetă potențial locuibilă la doar 10 ani-lumină de Pământ!
Descopera.ro
O planetă potențial locuibilă la doar 10 ani-lumină de Pământ!
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Este Adrian Veștea o soluție pentru criza politică? Ce au răspuns românii întrebați de Gândul
Gandul.ro
Este Adrian Veștea o soluție pentru criza politică? Ce au răspuns românii întrebați de Gândul
ULTIMA ORĂ
A murit Lucian Isar, fostul concurent de la Românii au talent. Avea doar 44 de ani
A murit Lucian Isar, fostul concurent de la Românii au talent. Avea doar 44 de ani
Cezar Ionașcu a recunoscut că se uită după alte femei. Oksana era de față!
Cezar Ionașcu a recunoscut că se uită după alte femei. Oksana era de față!
A renunțat la jobul din corporație și s-a angajat la supermarket. Ce salariu primește acum o tânără ...
A renunțat la jobul din corporație și s-a angajat la supermarket. Ce salariu primește acum o tânără din Marea Britanie
Alertă în România! Alin a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112
Alertă în România! Alin a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112
Ileana Sterp, pe mâna medicilor! La ce intervenție a apelat sora lui Culiță
Ileana Sterp, pe mâna medicilor! La ce intervenție a apelat sora lui Culiță
Mișcarea-surpriză făcută de Claudia Pătrășcanu în procesul cu Gabi Bădălău pentru pensia alimentară. ...
Mișcarea-surpriză făcută de Claudia Pătrășcanu în procesul cu Gabi Bădălău pentru pensia alimentară. Ce acuzații a lansat artista despre familia fostului soț
Vezi toate știrile