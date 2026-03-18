Donald Trump, supărat pe aliații din NATO în contextul războiului din Iran. „Nu avem nevoie de ei”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că țara sa nu are nevoie de NATO, după ce a fost respins de mai multe state membre ale organizației în legătură cu apelul său pentru o forță navală multinațională care să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute comerciale din lume, închisă de Iran.

Într-o declarație adresată reporterilor de la Biroul Oval, președintele SUA a descris respingerea apelurilor sale drept o „greșeală foarte prostească”, adăugând fără dovezi:

„Toată lumea este de acord cu noi, dar nu vor să ajute. Și noi, știți, noi, ca Statele Unite, trebuie să ne amintim asta pentru că ni se pare destul de șocant”, a declarat Trump, fără să aducă, însă, dovezi sau exemple, notează The Guardian.

Trump a adăugat că a crezut că Europa ar fi trimis nave de deminare pentru a ajuta la operațiunea din strâmtoare, adăugând că refuzul unor țări europene „nu este mare lucru”, dar este „nedrept” față de SUA.

Încă o dată, printre țintele lui Trump s-a numărat prim-ministrul britanic, Keir Starmer, de care Trump a spus că este dezamăgit, adăugând că relația cu Marea Britanie fusese bună înainte ca Starmer să preia mandatul.

Donald Trump, deranjat de unele state NATO

Mai mulți aliați ai SUA au pus la îndoială logica lui Trump în ceea ce privește războiul americano-israelian împotriva Iranului, aflat acum în a treia săptămână.

Într-o postare anterioară pe rețeaua sa de socializare Truth Social, Trump a criticat, de asemenea, Japonia, Australia și Coreea de Sud pentru că au declarat că nu vor trimite nave de război.

„Datorită faptului că am avut un asemenea succes militar, nu mai «avem nevoie» și nici nu ne dorim asistența țărilor NATO – NU AVUT NICIODATĂ! Nici de Japonia, Australia sau Coreea de Sud”, a scris el.

Deși a menționat că nu are în prezent un plan de retragere a SUA din Alianța Nord-Atlantică, Trump și-a exprimat nemulțumirea față de contribuțiile aliaților, în special în ceea ce privește Ucraina.

„Nu sunt tocmai încântat când îi ajutăm cu Ucraina”, a spus el.

Trump a continuat să susțină că Ucraina nu ar fi rezistat invaziei Rusiei fără asistența SUA.

„Uite, Ucraina ar fi fost distrusă într-o singură zi dacă nu i-am fi ajutat. Sincer, Ucraina ar fi fost distrusă în prima zi”, a spus el, adăugând că Kievul se bazează pe „cel mai bun echipament din lume”, furnizat de SUA.

