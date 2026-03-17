Președintele SUA, Donald Trump, și-a intensificat retorica împotriva Cubei luni, declarând că se așteaptă să aibă „onoarea” de a „prelua Cuba într-o formă sau alta”.

Totodată, președintele american a declarat că poate „face ce vrea” în legătură cu țara vecină, scrie Reuters.

Declarațiile vin chiar în momentul în care Cuba și Statele Unite au deschis discuții menite să îmbunătățească relațiile bilaterale, după ce Washingtonul și-a intensificat în ultimele luni presiunile economice și politice asupra Havanei.

„Cred că voi avea… onoarea de a prelua Cuba. Este o mare onoare. Să preiau Cuba într-o formă sau alta. Este o națiune eșuată. Nu au bani. Nu au petrol. Nu au absolut nimic. adică, fie că o eliberez, o iau… Cred că pot face orice vreau cu ea. Vreți să știți adevărul”, a declarat Trump reporterilor, în timp ce insula se confruntă cu o criză economică fără precedent, exacerbată de blocada petrolieră impusă de SUA după capturarea fostului președinte al Venezuelei, Nicolas Maduro.

De altfel, președintele american a mai spus că înlăturarea președintelui cubanez, Miguel Diaz-Canel, este un obiectiv cheie al SUA în discuțiile bilaterale. Citând patru persoane familiarizate cu discuțiile, presa de peste Ocean scrie că partea americană le-a semnalat negociatorilor cubanezi că Diaz-Canel trebuie să plece, dar lasă următorii pași în seama cubanezilor.

Cuba a respins în mod tradițional orice interferență în afacerile sale interne și a considerat orice propunere în această direcție ca fiind o „linie roșie”.

Diaz-Canel, în vârstă de 65 de ani, care i-a succedat lui Fidel Castro și fratelui său, Raul Castro, ca președinte în 2018, a declarat vineri că se așteaptă ca discuțiile cu Statele Unite să aibă loc „în baza principiilor egalității și respectului pentru sistemele politice ale ambelor țări, suveranității și autodeterminării”.

Însă Trump, după ce l-a înlăturat pe Maduro de la putere și s-a alăturat Israelului în atacul asupra Iranului, a spus în mod deschis că următoarea țintă a SUA va fi Cuba. El a intensificat presiunea oprind toate transporturile de petrol venezuelean către Cuba și amenințând că va impune tarife oricărei țări care vinde petrol Cubei.

Între timp, autoritățile de la Havana spun că nu au primit niciun transport de petrol de trei luni și că țara a impus o raționalizare severă a energiei, ceea ce a dus la pene extinse de curent. O mare parte a economiei țării s-a oprit pur și simplu din această cauză. Luni, rețeaua electrică a Cubei s-a prăbușit, lăsând țara cu 10 milioane de locuitori fără energie electrică.

