Donald Trump, criticat din nou pentru relația cu Epstein. Unde a fost amplasată statuia care recreează celebra scenă din Titanic

De: Daniel Matei 13/03/2026 | 10:43
Sursa foto: Profimedia
O statuie care îl înfățișează pe președintele Donald Trump îmbrățișându-l pe Jeffrey Epstein, în celebra scenă iconică din filmul Titanic, a apărut pe National Mall din Washington, D.C.

Statuia îl înfățișează pe președintele american stând în spatele lui Epstein, cu brațele întinse, la prova unei machete miniaturale a navei Titanic, o referință la scena din filmul în care personajele Jack și Rose, interpretate de Leonardo DiCaprio și Kate Winslet, stau în această poziție, scrie TIME.

Statuia cu Donald Trump și Epstein care recreează scena din Titanic

Sculptura, instalată se pare de colectivul de artiști anonimi Secret Handshake, este intitulată „Regele lumii” – o aluzie la citatul celebru rostit de Jack, personajul interpretat de Leonardo DiCaprio.

„Povestea de dragoste tragică dintre Jack și Rose a fost construită pe călătorii luxoase, petreceri zgomotoase și schițe secrete nud. Acest monument onorează legătura dintre Donald Trump și Jeffrey Epstein, o prietenie aparent construită pe călătorii luxoase, petreceri zgomotoase și schițe secrete nud”, se arată pe o placă de sub opera de artă.

Sursa foto: Profimedia

Lângă statuie au fost amplasate bannere suplimentare, care prezintă o fotografie cu Trump și Epstein împreună și sunt inscripționate cu unul dintre dintre sloganurile președintelui: Make America Safe Again. Insigna Departamentului de Justiție apare cu cuvântul „Justiție” redactat.

Vizitatorii parcului din capitala americană au fost văzuți fotografiand statuia. Artiștii anonimi folosesc de obicei alte persoane pentru a obține permisele pentru instalații de la Serviciul Parcurilor Naționale, astfel încât lucrările lor de artă să poată fi expuse. Astfel de permise tind să aibă o dată de expirare listată, deși nu este clar cât timp va rămâne această statuie expusă, notează sursa citată.

Casa Albă reacționează

Casa Albă a criticat statuia expusă în capitala americană.

„Când vor crea acești donatori democrați bogați sculpturi ale democraților… care au continuat să solicite bani și întâlniri de la Epstein după ce acesta a fost condamnat pentru infracțiuni sexuale?”, a declarat Abigail Jackson, purtătoarea de cuvânt adjunctă a Casei Albe, într-o declarație pentru TIME.

Instalația inspirată de Titanic vine în urma unei alte sculpturi apărute în National Mall, în septembrie, care îi înfățișa pe Trump și Epstein ținându-se de mână, alături de o placă pe care scria:

„În onoarea lunii prieteniei, sărbătorim legătura de lungă durată dintre președintele Donald J. Trump și «cel mai apropiat prieten» al său, Jeffrey Epstein”.

Sursa foto: Profimedia

Trump este de mult timp criticat din cauza relației sale cu Epstein, care datează de zeci de ani. Într-un interviu din 2002 acordat revistei New York, Trump a declarat că era „foarte distractiv să fii cu el”, referindu-se la Epstein.

„Se spune chiar că îi plac femeile frumoase la fel de mult ca și mie, iar multe dintre ele sunt mai tinere”, i-a spus Trump jurnalistului care i-a luat interviul la acea vreme.

În iulie 2019, emisiunea TODAY de la NBC News a publicat o înregistrare video despre care se crede că este din 1992, care îl arăta pe Trump salutându-l pe Epstein la proprietatea sa din Mar-a-Lago. După arestarea lui Epstein în 2019, sub acuzații de trafic sexual, Trump a făcut eforturi pentru a se distanța de miliardar. Vorbind reporterilor în Biroul Oval în 2019, el a spus: „M-am certat cu el [Epstein]. Nu am mai vorbit cu el de 15 ani. Nu am fost un fan al lui, vă pot spune asta”.

