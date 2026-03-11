Controversele din jurul morții lui Epstein, dezvăluite la 7 ani de la eveniment. Doi medici legiști au emis verdicte diferite

În cei șapte ani care au trecut de la moartea miliardarului american Jeffrey Epstein (10 august 2019) au existat numeroase dezbateri legate de modul în care acesta a murit. Unele voci au susținut varianta oficială, cea a sinuciderii, în timp ce alte persoane sunt și acum convinse că acesta a fost, de fapt, ucis.

În toată această dezbatere a lipsit, însă, o voce extrem de importantă: cea a medicului care a efectuat autopsia lui Epstein. Miliardarul a fost găsit mort în celula sa din Manhattan, în dimineața zilei de 10 august 2019, în timp ce aștepta procesul pentru acuzații de trafic sexual, amintește Yahoo.

Controversele din jurul morții lui Epstein

Pe 11 august, autopsia sa a fost efectuată de Kristin Roman. La autopsie a participat, ca observator, și Michael Baden, un medic legist angajat de moștenitorii lui Epstein și de fratele său, Mark Epstein. După examinarea cadavrului lui Jeffrey Epstein, Baden a fost convins că acesta a fost ucis.

Roman era mai puțin sigură, însă. Pe certificatul de deces al lui Epstein, ea nu a bifat căsuțele pentru „omucidere” sau „sinucidere”, ci a bifat în schimb căsuța pentru „studii în așteptare”.

Concluziile după autopsia lui Jeffrey Epstein au venit greu

Cinci zile mai târziu, Barbara Sampson, medicul legist șef al orașului New York și șefa lui Roman, a decis că Epstein a murit prin sinucidere, după o „revizuire atentă a tuturor informațiilor investigației”. Sampson, care nu a participat la autopsia lui Epstein, nu a oferit detalii despre concluzii.

Clasificarea inițial ambiguă a morții lui Epstein de către Roman, combinată cu interviurile frecvente ale lui Baden în mass-media, a contribuit la alimentarea teoriilor conspirației conform cărora Epstein, care avea legături cu figuri importante din politică și afaceri, a fost ucis ca parte a unei mușamalizări.

Publicul nu a aflat că Roman era de acord cu concluziile decât patru ani mai târziu, când biroul inspectorului general al Departamentului de Justiție și-a publicat raportul privind moartea lui Epstein. Chiar și atunci, raționamentul din spatele deciziei sale și întârzierea care a urmat nu au fost clarificate. Până acum.

O transcriere a declarațiilor lui Roman în ancheta Departamentului de Justiție a fost făcută publică anul acesta, în temeiul Legii privind transparența dosarelor Epstein.

În cadrul anchetei, Roman a spus că a fost doar „minuțioasă”, așteptând să se stabilească oficial că moartea lui Epstein a fost o sinucidere.

„Dacă ar fi fost o persoană mai puțin cunoscută, pentru care nu existau suspiciuni că unii oameni vor să o omoare, probabil aș fi numit-o sinucidere în ziua autopsiei”, a spus Roman.

Reprezentantul familiei Epstein nu crede în varianta oficială

Baden a declarat vineri pentru Business Insider că încă mai crede că Epstein a fost ucis, după ce a revizuit transcrierea interviului lui Roman, invocând trei fracturi la nivelul gâtului acestuia, despre care a spus că sunt mai compatibile cu strangularea decât cu spânzurarea. Fratele lui Epstein, mulți dintre foștii săi avocați, complicea sa, Ghislaine Maxwell, și numeroase victime au declarat că nu cred că Epstein s-a sinucis și adesea fac referire la concluziile lui Baden.

Roman a spus în interviul ei, realizat sub jurământ în mai 2022, că era sigură că Epstein s-a spânzurat.

„A fost destul de clar”, a spus ea.

În interviul lui Roman, ea a indicat aceleași fracturi de la gâtul lui Epstein despre care Baden a spus că sunt incompatibile cu o spânzurare.

Ea a spus că osul hioid a fost fracturat „la vârf”, unde ar fi apăsat pe coloana vertebrală, mai degrabă decât în ​​apropierea articulațiilor, unde ar putea să apară fracturi „dacă cineva te strânge de gât cu o presiune nesusținută”.

