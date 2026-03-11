Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Controversele din jurul morții lui Epstein, dezvăluite la 7 ani de la eveniment. Doi medici legiști au emis verdicte diferite

Controversele din jurul morții lui Epstein, dezvăluite la 7 ani de la eveniment. Doi medici legiști au emis verdicte diferite

De: Daniel Matei 11/03/2026 | 14:02
Controversele din jurul morții lui Epstein, dezvăluite la 7 ani de la eveniment. Doi medici legiști au emis verdicte diferite
Sursa foto: Profimedia

În cei șapte ani care au trecut de la moartea miliardarului american Jeffrey Epstein (10 august 2019) au existat numeroase dezbateri legate de modul în care acesta a murit. Unele voci au susținut varianta oficială, cea a sinuciderii, în timp ce alte persoane sunt și acum convinse că acesta a fost, de fapt, ucis.

În toată această dezbatere a lipsit, însă, o voce extrem de importantă: cea a medicului care a efectuat autopsia lui Epstein. Miliardarul a fost găsit mort în celula sa din Manhattan, în dimineața zilei de 10 august 2019, în timp ce aștepta procesul pentru acuzații de trafic sexual, amintește Yahoo.

Controversele din jurul morții lui Epstein

Pe 11 august, autopsia sa a fost efectuată de Kristin Roman. La autopsie a participat, ca observator, și Michael Baden, un medic legist angajat de moștenitorii lui Epstein și de fratele său, Mark Epstein. După examinarea cadavrului lui Jeffrey Epstein, Baden a fost convins că acesta a fost ucis.

Roman era mai puțin sigură, însă. Pe certificatul de deces al lui Epstein, ea nu a bifat căsuțele pentru „omucidere” sau „sinucidere”, ci a bifat în schimb căsuța pentru „studii în așteptare”.

Sursa foto: Departamentul american al Justiției

Concluziile după autopsia lui Jeffrey Epstein au venit greu

Cinci zile mai târziu, Barbara Sampson, medicul legist șef al orașului New York și șefa lui Roman, a decis că Epstein a murit prin sinucidere, după o „revizuire atentă a tuturor informațiilor investigației”. Sampson, care nu a participat la autopsia lui Epstein, nu a oferit detalii despre concluzii.

Clasificarea inițial ambiguă a morții lui Epstein de către Roman, combinată cu interviurile frecvente ale lui Baden în mass-media, a contribuit la alimentarea teoriilor conspirației conform cărora Epstein, care avea legături cu figuri importante din politică și afaceri, a fost ucis ca parte a unei mușamalizări.

Publicul nu a aflat că Roman era de acord cu concluziile decât patru ani mai târziu, când biroul inspectorului general al Departamentului de Justiție și-a publicat raportul privind moartea lui Epstein. Chiar și atunci, raționamentul din spatele deciziei sale și întârzierea care a urmat nu au fost clarificate. Până acum.

O transcriere a declarațiilor lui Roman în ancheta Departamentului de Justiție a fost făcută publică anul acesta, în temeiul Legii privind transparența dosarelor Epstein.

În cadrul anchetei, Roman a spus că a fost doar „minuțioasă”, așteptând să se stabilească oficial că moartea lui Epstein a fost o sinucidere.

„Dacă ar fi fost o persoană mai puțin cunoscută, pentru care nu existau suspiciuni că unii oameni vor să o omoare, probabil aș fi numit-o sinucidere în ziua autopsiei”, a spus Roman.

Reprezentantul familiei Epstein nu crede în varianta oficială

Baden a declarat vineri pentru Business Insider că încă mai crede că Epstein a fost ucis, după ce a revizuit transcrierea interviului lui Roman, invocând trei fracturi la nivelul gâtului acestuia, despre care a spus că sunt mai compatibile cu strangularea decât cu spânzurarea. Fratele lui Epstein, mulți dintre foștii săi avocați, complicea sa, Ghislaine Maxwell, și numeroase victime au declarat că nu cred că Epstein s-a sinucis și adesea fac referire la concluziile lui Baden.

Roman a spus în interviul ei, realizat sub jurământ în mai 2022, că era sigură că Epstein s-a spânzurat.

„A fost destul de clar”, a spus ea.

Sursa: Departamentul american al Justiției

În interviul lui Roman, ea a indicat aceleași fracturi de la gâtul lui Epstein despre care Baden a spus că sunt incompatibile cu o spânzurare.

Ea a spus că osul hioid a fost fracturat „la vârf”, unde ar fi apăsat pe coloana vertebrală, mai degrabă decât în ​​apropierea articulațiilor, unde ar putea să apară fracturi „dacă cineva te strânge de gât cu o presiune nesusținută”.

CITEȘTE ȘI:

Hillary Clinton a depus mărturie în fața Congresului SUA. Ce spune despre Jeffrey Epstein: „Vreau ca adevărul să iasă la iveală”

Noi dezvăluiri în cazul Epstein. Sarah Ferguson, soția fostului prinț Andrew, și-a obligat fiicele să îl viziteze pe miliardar

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Atacul de la reședința Rihannei din Los Angeles a fost „premeditat”. Ce riscă femeia acuzată
Showbiz internațional
Atacul de la reședința Rihannei din Los Angeles a fost „premeditat”. Ce riscă femeia acuzată
Cum arată Chuck Norris la 86 de ani. Actorul legendar din „Walker, polițist texan”, iubit de milioane de români, încă boxează!
Showbiz internațional
Cum arată Chuck Norris la 86 de ani. Actorul legendar din „Walker, polițist texan”, iubit de milioane de…
Denunț la DNA pe numele Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu. S-a cerut ridicarea imunității
Mediafax
Denunț la DNA pe numele Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu. S-a cerut...
TOP 10 | Electrocasnicele care te lasă fără bani. Care e aparatul pentru care plătești 1.000 lei la factura la curent, anual
Gandul.ro
TOP 10 | Electrocasnicele care te lasă fără bani. Care e aparatul pentru...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Polițiști din Oradea, trimiși în judecată după ce au fost filmați făcând sex în văzul clienţilor înmărmuriţi dintr-un club
Adevarul
Polițiști din Oradea, trimiși în judecată după ce au fost filmați făcând sex...
Ce sumă e obligat Roman Abramovici să doneze victimelor războiului din Ucraina, din vânzarea Chelsea
Digi24
Ce sumă e obligat Roman Abramovici să doneze victimelor războiului din Ucraina, din...
Oana Țoiu va da explicații azi la comisia de politică externă din Camera Deputaților
Mediafax
Oana Țoiu va da explicații azi la comisia de politică externă din Camera...
Parteneri
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa! Arată impecabil la vârsta ei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa!...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
Click.ro
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de...
Kremlinul amenință Marea Britanie după ce ucrainenii au atacat o fabrică militară din Briansk: Vom ține cont de rolul lor
Digi 24
Kremlinul amenință Marea Britanie după ce ucrainenii au atacat o fabrică militară din Briansk: Vom...
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia...
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Soldații americani, apărați de tehnologie militară românească în Orientul Mijlociu
go4it.ro
Soldații americani, apărați de tehnologie militară românească în Orientul Mijlociu
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
TOP 10 | Electrocasnicele care te lasă fără bani. Care e aparatul pentru care plătești 1.000 lei la factura la curent, anual
Gandul.ro
TOP 10 | Electrocasnicele care te lasă fără bani. Care e aparatul pentru care plătești...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Bella Santiago și Nicu Grigore se pregătesc să devină părinți! Planul „bebe” a fost ...
Bella Santiago și Nicu Grigore se pregătesc să devină părinți! Planul „bebe” a fost activat după Survivor!
Tot mai puțini tineri români vor să plece la muncă în străinătate. Studiul care arată de ce preferă ...
Tot mai puțini tineri români vor să plece la muncă în străinătate. Studiul care arată de ce preferă să rămână în țară
Atacul de la reședința Rihannei din Los Angeles a fost „premeditat”. Ce riscă femeia acuzată
Atacul de la reședința Rihannei din Los Angeles a fost „premeditat”. Ce riscă femeia acuzată
Emil Rengle cu Alejandro Zandes au ales data nunții! Vor avea loc două evenimente
Emil Rengle cu Alejandro Zandes au ales data nunții! Vor avea loc două evenimente
Cum să fii pregătit în caz de război. Lista de alimente pentru situații de urgență
Cum să fii pregătit în caz de război. Lista de alimente pentru situații de urgență
Soția lui Marian Godină a făcut anunțul după plecarea lui la Survivor. Mesajul publicat pe rețelele ...
Soția lui Marian Godină a făcut anunțul după plecarea lui la Survivor. Mesajul publicat pe rețelele sociale a atras imediat atenția fanilor
Vezi toate știrile