Atacul de la reședința Rihannei din Los Angeles a fost „premeditat”. Ce riscă femeia acuzată

Atacul armat de la reședința Rihannei, care a avut loc duminică, 8 martie, a fost „intenționat, deliberat și premeditat”, conform documentelor depuse de procurorul de caz.

Potrivit documentelor obținute de revista PEOPLE, procurorii susțin că Ivanna Ortiz, în vârstă de 35 de ani, din Florida, s-a deplasat la domiciliul artistei pentru o „tentativă de asasinare” a cântăreței. Pe lângă acuzația de tentativă de omor, Ortiz este vizată și de alte 10 capete de acuzare de agresiune cu o armă de foc semiautomată și trei capete de acuzare de atac armat asupra unei reședințe locuite, conform documentelor.

Avocatul lui Ortiz, Jamarcus Bradford, a declarat inițial că Ortiz pledează nevinovată în timpul unei audieri în instanță marți, 10 martie, dar a retras declarația și a solicitat o amânare până pe 25 martie.

Atacul de la reședința Rihannei din Los Angeles

La apariția sa în instanță, Ortiz a fost văzută purtând haine albastre specifice închisorilor, potrivit Associated Press. Ortiz a fost arestată, iar autoritățile au stabilit o cauțiune de 1,8 milioane de dolari. Dacă va fi găsită vinocată de acuzațiile care îi sunt aduse, Ortiz riscă închisoare pe viață.

Marți, Biroul Apărătorului Public al Comitatului Los Angeles (LACPD), instituția care se ocupă cu desemnarea avocaților din oficiu, a confirmat, într-o declarație furnizată publicației PEOPLE, că asigură reprezentarea lui Ortiz în instanță.

„Deoarece această chestiune este pe rolul Curții, Biroul nostru nu poate comenta acuzațiile în acest moment. Ca în fiecare caz, vom depune eforturi pentru a ne asigura că Ortiz beneficiază de protecția completă garantată de Constituție”, a transmis LACPD.

Femeia în vârstă de 35 de ani a fost arestată duminică, după ce s-au auzit focuri de armă în fața proprietății Rihannei din Beverly Glen. Anchetatorii spun că focurile de armă au provenit de la o mașină aflată peste drum de conacul cântăreței.

Rihanna nu a fost rănită în urma atacului

O situație de urgență a avut loc duminică după-amiază la reședința cântăreței Rihanna din Los Angeles, după ce mai multe focuri de armă au fost trase în direcția proprietății. Autoritățile locale au intervenit rapid, iar o persoană a fost reținută la scurt timp după incident. Rihanna era acasă în momentul incidentului, dar nimeni nu a fost rănit.

Potrivit informațiilor, focurile de armă au fost trase dintr-un vehicul aflat în apropierea reședinței. Poliția a fost sesizată imediat, iar forțele de ordine au securizat zona și au reținut o femeie, suspectă principală. La acest moment, nu există informații oficiale cu privire la motivul atacului.

