Clipe de groază pentru Rihanna! Au fost trase focuri de armă spre reședința artistei din Los Angeles

De: Anca Chihaie 09/03/2026 | 10:05
O situație de urgență a avut loc duminică după-amiază la reședința cântăreței internaționale Rihanna din Los Angeles, după ce mai multe focuri de armă au fost trase în direcția proprietății. Autoritățile locale au intervenit rapid, iar o persoană a fost reținută la scurt timp după incident.

Potrivit informațiilor, focurile de armă au fost trase dintr-un vehicul aflat în apropierea reședinței. Poliția a fost sesizată imediat, iar forțele de ordine au securizat zona și au preluat o femeie, în jurul vârstei de 30 de ani, ca suspectă principală. La acest moment, nu există informații oficiale cu privire la motivul atacului.

Incidentul s-a desfășurat în timp ce Rihanna se afla în locuință. Autoritățile au confirmat că artista nu a fost rănită și că se află în siguranță. Nu se știe cu exactitate dacă partenerul acesteia, ASAP Rocky, sau copiii cuplului erau prezenți în casă în momentul în care au fost trase gloanțele.

Vecinii indică faptul că focurile de armă au fost trase într-un interval scurt de timp, iar cel puțin zece gloanțe ar fi lovit zona exterioară a locuinței. Poliția desfășoară în continuare cercetări pentru a stabili traseul exact al proiectilelor și pentru a analiza eventualele daune materiale.

„A fost înfricoșător. Nu-mi pot imagina cum ar fi să fiu în casă și să aud gloanțele lovind și chestii de genul acesta”, a transmis Keith England.

Femeia reținută a fost preluată de forțele de ordine și dusă la audieri, urmând să fie stabilit dacă ea este într-adevăr persoana care a deschis focul și ce motivație ar fi avut. Ancheta rămâne în desfășurare, iar autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre posibilele arme folosite sau despre eventuali complici.

Zona reședinței Rihannei din Los Angeles, una dintre cele mai exclusiviste din oraș, a fost imediat izolată pentru a permite poliției să efectueze toate procedurile necesare. Echipele de investigație verifică camerele de supraveghere, traseul vehiculului suspectului și orice alte dovezi care ar putea ajuta la elucidarea cazului.



