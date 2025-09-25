Rihanna a devenit mamă pentru a treia oară! A născut o fetiță, pentru care a ales un nume special. Prima imagine cu micuța!

Rihanna a devenit mamă pentru a treia oară, pe 13 septembrie, însă abia acum și-a anunțat fanii că a născut. Artista și partenerul ei de viață, ASAP Rocky sunt mai fericiți ca niciodată, după ce familia lor s-a mărit din nou, cu prima lor fetiță. Vedeta a postat pe pagina ei de Instagram o fotografie cu micuța, iar numele ales este unul special, Rocki Irish Mayers.

Rihanna și ASAP Rocky sunt în culmea fericirii, după ce vedeta a dat naștere primei lor fetițe, Rocki Irish Mayers, un nume deosebit, prin care a păstrat tradiția, toți membrii familiei având nume care încep cu litera „R”. Cei doi mai au încă doi băieți împreună, pe RZA, în vârstă de 3 ani și Riot, care are doi ani.

Rihanna a născut o fetiță

În luna mai, artista a confirmat faptul că este din nou însărcinată, în cadrul evenimentului Met Gala, atunci când și-a făcut apariția cu burtica la vedere. A transformat fiecare sarcină într-un adevărat spectacol al fashion-ului pentru mămici, de fiecare dată când a fost prezentă la un eveniment, a impresionat prin creativitatea ținutelor. Ba chiar la un moment dat a declarat, pentru Vogue, că este prea distractiv să porți tot felul de ținute, și nu va lăsa acea parte să dispară deoarece corpul ei este în schimbare. Rihanna și ASAP Rocky nu au anunțat la vremea aceea sexul bebelușului, însă diva a recunoscut că și-ar dori foarte mult să aibă o fetiță și a simțit pe parcursul sarcinii că de data aceasta, întreaga experiență este diferită.

Celebrul cuplu nu s-a căsătorit deocamdată, însă au existat mai multe speculații conform cărora cei doi s-ar fi căsătorit în secret, însă niciunul dintre ei nu a confirmat sau a infirmat aceste zvonuri. Sunt împreună din anul 2019, fiind inițial prieteni, iar apoi scânteia s-a aprins, iar povestea lor a înflorit frumos, însă nu a fost lipsită de situații neplăcute, în care a fost implicat partenerul Rihannei, însă ea i-a fost alături de fiecare dată. Diva a bifat succesul atât pe plan personal, cât și profesional, cu o carieră impresionantă în domeniul muzicii, de zeci de ani, cu 9 premii Grammy și 14 hit-uri de senzație, care au ocupat primul loc în Billboard. De asemenea, în anul 2017 a lansat brandul Fenty Beauty, devenind un adevărat mogul în industria frumuseții.

