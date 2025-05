Ținuta lui Kim Kardashian, călcată de un bodyguard la Met Gala 2025. Cum a reacționat vedeta imediat. Imagini video

Kim Kardashian a fost surprinsă certând un agent de securitate, care a călcat-o pe trena rochiei și a făcut-o să se dezechilibreze, în drum spre Met Gala 2025.

Vedeta în vârstă de 44 de ani s-a împiedicat și a fost cât pe ce să cadă în momentul în care un agent de securitate i-a călcat accidental pe rochie.

Kim se pregătea să intre la cel mai mare eveniment din industria modei, alături de fiica ei North West, în vârstă de 11 ani.

După ce s-a împiedicat, Kim s-a întors furioasă spre bărbat și i-a spus ceva înainte de a-și ridica mâna, cu o privire furioasă, scrie DAILY MAIL.

Momentul a fost surprins de cameră și distribuit pe TikTok.

Tensiunea nu s-a oprit aici, deoarece Kim s-a mai oprit să se uite înapoi la agentul de securitate, înainte de a urca pe treptele de la faimosul Muzeu Metropolitan de Artă.

Kim Kardashian appears to scold security guard after he stood on her dress as she headed to the Met Gala wearing a leather hat and crocodile dress. pic.twitter.com/TlgvTDip02

— Oli London (@OliLondonTV) May 6, 2025