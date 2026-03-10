Persoana care a tras focuri de armă spre reședința Rihannei din Los Angeles a fost arestată! Poliția încearcă să stabilească motivul atacului

Femeia acuzată că a tras focuri de armă asupra vilei Rihannei din Los Angeles, în timp ce cântăreața se afla acasă, a fost identificată, iar anchetatorii încearcă acum să determine motivul atacului.

Ivana Lisette Ortiz, din Florida, a fost arestată pentru tentativă de omor. Cauțiunea a fost stabilită la peste 10 milioane de dolari. Cazierul judiciar al lui Ortiz din Florida arată mai multe incidente de violență domestică, fapte care datează din 2023, scrie abc7.com..

Femeia în vârstă de 35 de ani a fost arestată duminică, după ce s-au auzit focuri de armă în fața proprietății Rihannei din Beverly Glen. Anchetatorii spun că focurile de armă au provenit de la o mașină aflată peste drum de conacul cântăreței. Rihanna era acasă în momentul incidentului, dar nimeni nu a fost rănit.

Rihanna nu a fost rănită în urma atacului

O situație de urgență a avut loc duminică după-amiază la reședința cântăreței Rihanna din Los Angeles, după ce mai multe focuri de armă au fost trase în direcția proprietății. Autoritățile locale au intervenit rapid, iar o persoană a fost reținută la scurt timp după incident.

Potrivit informațiilor, focurile de armă au fost trase dintr-un vehicul aflat în apropierea reședinței. Poliția a fost sesizată imediat, iar forțele de ordine au securizat zona și au preluat o femeie ca suspectă principală. La acest moment, nu există informații oficiale cu privire la motivul atacului.

Incidentul s-a desfășurat în timp ce Rihanna se afla în locuință. Autoritățile au confirmat că artista nu a fost rănită și că se află în siguranță. Nu se știe cu exactitate dacă partenerul acesteia, ASAP Rocky, sau copiii cuplului erau prezenți în casă în momentul în care au fost trase gloanțele.

Vecinii indică faptul că focurile de armă au fost trase într-un interval scurt de timp, iar cel puțin zece gloanțe ar fi lovit zona exterioară a locuinței. Poliția desfășoară în continuare cercetări pentru a stabili traseul exact al proiectilelor și pentru a analiza eventualele daune materiale.

