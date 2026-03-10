Acasă » Știri » Știri externe » Persoana care a tras focuri de armă spre reședința Rihannei din Los Angeles a fost arestată! Poliția încearcă să stabilească motivul atacului

Persoana care a tras focuri de armă spre reședința Rihannei din Los Angeles a fost arestată! Poliția încearcă să stabilească motivul atacului

De: Daniel Matei 10/03/2026 | 16:59
Persoana care a tras focuri de armă spre reședința Rihannei din Los Angeles a fost arestată! Poliția încearcă să stabilească motivul atacului

Femeia acuzată că a tras focuri de armă asupra vilei Rihannei din Los Angeles, în timp ce cântăreața se afla acasă, a fost identificată, iar anchetatorii încearcă acum să determine motivul atacului.

Ivana Lisette Ortiz, din Florida, a fost arestată pentru tentativă de omor. Cauțiunea a fost stabilită la peste 10 milioane de dolari. Cazierul judiciar al lui Ortiz din Florida arată mai multe incidente de violență domestică, fapte care datează din 2023, scrie abc7.com..

Femeia în vârstă de 35 de ani a fost arestată duminică, după ce s-au auzit focuri de armă în fața proprietății Rihannei din Beverly Glen. Anchetatorii spun că focurile de armă au provenit de la o mașină aflată peste drum de conacul cântăreței. Rihanna era acasă în momentul incidentului, dar nimeni nu a fost rănit.

Rihanna nu a fost rănită în urma atacului

O situație de urgență a avut loc duminică după-amiază la reședința cântăreței Rihanna din Los Angeles, după ce mai multe focuri de armă au fost trase în direcția proprietății. Autoritățile locale au intervenit rapid, iar o persoană a fost reținută la scurt timp după incident.

Potrivit informațiilor, focurile de armă au fost trase dintr-un vehicul aflat în apropierea reședinței. Poliția a fost sesizată imediat, iar forțele de ordine au securizat zona și au preluat o femeie ca suspectă principală. La acest moment, nu există informații oficiale cu privire la motivul atacului.

Incidentul s-a desfășurat în timp ce Rihanna se afla în locuință. Autoritățile au confirmat că artista nu a fost rănită și că se află în siguranță. Nu se știe cu exactitate dacă partenerul acesteia, ASAP Rocky, sau copiii cuplului erau prezenți în casă în momentul în care au fost trase gloanțele.

Vecinii indică faptul că focurile de armă au fost trase într-un interval scurt de timp, iar cel puțin zece gloanțe ar fi lovit zona exterioară a locuinței. Poliția desfășoară în continuare cercetări pentru a stabili traseul exact al proiectilelor și pentru a analiza eventualele daune materiale.

CITEȘTE ȘI:

Clipe de groază pentru Rihanna! Au fost trase focuri de armă spre reședința artistei din Los Angeles

Moment stânjenitor pentru Rihanna! Incident vestimentar la prezentarea lui A$AP Rocky

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Detalii noi în cazul Epstein: o gardiancă l-a căutat pe Google cu câteva minute înainte de moartea sa. DOJ dezvăluie și existența unui depozit suspect de bani
Showbiz internațional
Detalii noi în cazul Epstein: o gardiancă l-a căutat pe Google cu câteva minute înainte de moartea sa.…
Selena Gomez a fost diagnosticată cu o tulburare psihică. Cum o ajută soțul ei, Benny Blanco, în momentele dificile?
Showbiz internațional
Selena Gomez a fost diagnosticată cu o tulburare psihică. Cum o ajută soțul ei, Benny Blanco, în momentele…
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
Mediafax
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări...
Ipocrizia lui Nicușor Dan. Nu ratează nicio ocazie să spună că economisește bani la buget, dar primește de la Bolojan cu 45% mai mult în 2026. Suma depășește 100 de milioane de lei
Gandul.ro
Ipocrizia lui Nicușor Dan. Nu ratează nicio ocazie să spună că economisește bani...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
De ce Orientul Mijlociu are atât de mult petrol – și de ce acesta rămâne blocat acolo
Adevarul
De ce Orientul Mijlociu are atât de mult petrol – și de ce...
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza „o preluare prietenoasă” a unui stat insular
Digi24
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza...
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva nu era în regulă
Mediafax
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva...
Parteneri
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină în caz că venea Georgică Cornu” De ce a lipsit omul de afaceri timișorean de la ultima înfățișare
Click.ro
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină...
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Digi 24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De...
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar...
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
Promotor.ro
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Micul Mirage 2000 s-a făcut „mare” în Ucraina: Avionul care umilește Rusia
go4it.ro
Micul Mirage 2000 s-a făcut „mare” în Ucraina: Avionul care umilește Rusia
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Ipocrizia lui Nicușor Dan. Nu ratează nicio ocazie să spună că economisește bani la buget, dar primește de la Bolojan cu 45% mai mult în 2026. Suma depășește 100 de milioane de lei
Gandul.ro
Ipocrizia lui Nicușor Dan. Nu ratează nicio ocazie să spună că economisește bani la buget,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Guvernul a publicat Ordonanţa pentru preţul gazelor în Monitorul Oficial. Cum se schimbă facturile
Guvernul a publicat Ordonanţa pentru preţul gazelor în Monitorul Oficial. Cum se schimbă facturile
Un nou divorț zdruncină monarhia britanică! Efectele sunt devastatoare
Un nou divorț zdruncină monarhia britanică! Efectele sunt devastatoare
Doliu în presă! A murit Gheorghe Tulică
Doliu în presă! A murit Gheorghe Tulică
Ce este ”ploaia acidă” care a apărut după războiul din Iran. Fenomenul este extrem de periculos
Ce este ”ploaia acidă” care a apărut după războiul din Iran. Fenomenul este extrem de periculos
Valerie Lungu, acuzată că i-a “furat” viața altei influencerițe. Blondina a rămas în pană de idei?
Valerie Lungu, acuzată că i-a “furat” viața altei influencerițe. Blondina a rămas în pană de idei?
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 7 + 1 = 0
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 7 + 1 = 0
Vezi toate știrile