Emil Rengle și Alejandro au ales data nunții. Va fi un eveniment dublu: ”Să știe toată România!”

După mai bine de doi ani de relație, Emil Rengle și Alejandro sunt gata să facă pasul cel mare. Cei doi se pregătesc de nuntă și au stabilit data. Vor avea parte de două petreceri, una în țară, iar alta în străinătate. Își doresc o nuntă uriașă. Când o să aibă loc marele eveniment?

În anul 2024, chiar înainte de a pleca în aventura Asia Express, Emil Rengle și Alejandro s-au logodit. Acum sunt gata să spună marele „DA” și în mod oficial și deja au început pregătirile pentru nuntă. Se pare că marele eveniment o să aibă loc în vara anului viitor.

„Trebuie să ne căsătorim, dar mai avem de muncit la asta. Se tot vorbește de nunta noastră, dar problema este că la ora aceasta nu avem organizatori. Căutăm organizatori, dăm sfoară în țară acum. Noi am stabilit data. Nunta va fi anul viitor, la vară. Acesta e planul”, a declarat Emil Rengle, potrivit click.ro.

Emil Rengle și Alejandro, nuntă dublă

De asemenea, Emil Rengle și Alejandro au mai mărturisit că vor avea parte de o nuntă dublă. Mai exact, aceștia vor organiza un eveniment mai restrâns, în străinătate, unde vor spune și marele „DA”. Aici îi vor avea aproape doar pe membrii familiei și prietenii apropiați.

Mai apoi, după ce se căsătoresc oficial, aceștia plănuiesc să facă o petrece și în România. Nunta din țară o să fie una grandioasă, cu o mulțime de invitați și obiceiuri românești.

„Știm ce vrem să facem! Vom avea două evenimente. Unul cu familia strânsă, undeva în străinătate, unde este legal să ne căsătorim. În România, pentru că nu e legal și nu avem drepturi, vom face o nuntă uriașă, ca să știe toată România că există o nuntă gay în țară. Cu toate vedetele, cu toți influencerii, cu toți prietenii. Vreau, la această nuntă din România, să-l introduc pe Alejandro complet în cultura noastră. Vreau să fie cu dansuri populare românești, să mâncăm sarmale”, a mai dezvăluit Emil Rengle.

Foto: Instagram