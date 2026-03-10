Acasă » Știri » Emil Rengle și Alejandro au ales data nunții. Va fi un eveniment dublu: ”Să știe toată România!”

Emil Rengle și Alejandro au ales data nunții. Va fi un eveniment dublu: ”Să știe toată România!”

De: Alina Drăgan 10/03/2026 | 18:06
Emil Rengle și Alejandro au ales data nunții. Va fi un eveniment dublu: ”Să știe toată România!”
Emil Rengle și Alejandro, nuntă dublă /Foto: Social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

După mai bine de doi ani de relație, Emil Rengle și Alejandro sunt gata să facă pasul cel mare. Cei doi se pregătesc de nuntă și au stabilit data. Vor avea parte de două petreceri, una în țară, iar alta în străinătate. Își doresc o nuntă uriașă. Când o să aibă loc marele eveniment?

În anul 2024, chiar înainte de a pleca în aventura Asia Express, Emil Rengle și Alejandro s-au logodit. Acum sunt gata să spună marele „DA” și în mod oficial și deja au început pregătirile pentru nuntă. Se pare că marele eveniment o să aibă loc în vara anului viitor.

„Trebuie să ne căsătorim, dar mai avem de muncit la asta. Se tot vorbește de nunta noastră, dar problema este că la ora aceasta nu avem organizatori. Căutăm organizatori, dăm sfoară în țară acum. Noi am stabilit data. Nunta va fi anul viitor, la vară. Acesta e planul”, a declarat Emil Rengle, potrivit click.ro.

Emil Rengle și Alejandro, gata de nuntă /Foto: Social media

Emil Rengle și Alejandro, nuntă dublă

De asemenea, Emil Rengle și Alejandro au mai mărturisit că vor avea parte de o nuntă dublă. Mai exact, aceștia vor organiza un eveniment mai restrâns, în străinătate, unde vor spune și marele „DA”. Aici îi vor avea aproape doar pe membrii familiei și prietenii apropiați.

Mai apoi, după ce se căsătoresc oficial, aceștia plănuiesc să facă o petrece și în România. Nunta din țară o să fie una grandioasă, cu o mulțime de invitați și obiceiuri românești.

„Știm ce vrem să facem! Vom avea două evenimente. Unul cu familia strânsă, undeva în străinătate, unde este legal să ne căsătorim.

În România, pentru că nu e legal și nu avem drepturi, vom face o nuntă uriașă, ca să știe toată România că există o nuntă gay în țară. Cu toate vedetele, cu toți influencerii, cu toți prietenii.

Vreau, la această nuntă din România, să-l introduc pe Alejandro complet în cultura noastră. Vreau să fie cu dansuri populare românești, să mâncăm sarmale”, a mai dezvăluit Emil Rengle.

Emil Rengle, diagnosticat cu o boală autoimună! A crezut că este la un pas de moarte: „Nu știam ce se petrece cu mine”

De ce s-a mutat Emil Rengle din România, de fapt. Ce job nou are: „Tu ce faci, eu ce fac, ce putem să facem împreună?”

 

Foto: Instagram

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de Ziua Femeii. Vecinii fac dezvăluiri uluitoare
Știri
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de Ziua Femeii. Vecinii fac dezvăluiri uluitoare
TOP 3 cele mai sigure țări în cazul unui al Treilea Război Mondial
Știri
TOP 3 cele mai sigure țări în cazul unui al Treilea Război Mondial
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
Mediafax
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări...
Nostradamus și Baba Vanga au prezis corect un război în 2026. Dar asta nu e tot: Ce ar urma, tot în acest an
Gandul.ro
Nostradamus și Baba Vanga au prezis corect un război în 2026. Dar asta...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Iranul îl amenință pe Trump cu moartea: „Ai grijă de tine, ca nu cumva să fii eliminat”. Președintele Parlamentului iranian cere ochi pentru ochi
Adevarul
Iranul îl amenință pe Trump cu moartea: „Ai grijă de tine, ca nu...
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza „o preluare prietenoasă” a unui stat insular
Digi24
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza...
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva nu era în regulă
Mediafax
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva...
Parteneri
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină în caz că venea Georgică Cornu” De ce a lipsit omul de afaceri timișorean de la ultima înfățișare
Click.ro
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină...
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Digi 24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De...
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar...
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
Promotor.ro
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Cel mai ieftin Smart TV de la Altex după reduceri are un preț tentant. Diagonala perfectă pentru Netflix, YouTube, Disney+ sau HBO Max
go4it.ro
Cel mai ieftin Smart TV de la Altex după reduceri are un preț tentant. Diagonala...
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Nostradamus și Baba Vanga au prezis corect un război în 2026. Dar asta nu e tot: Ce ar urma, tot în acest an
Gandul.ro
Nostradamus și Baba Vanga au prezis corect un război în 2026. Dar asta nu e...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Jocurile Paralimpice 2026: sportivul care a câștigat medalia de argint cu ajutorul lui ChatGPT
Jocurile Paralimpice 2026: sportivul care a câștigat medalia de argint cu ajutorul lui ChatGPT
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de Ziua Femeii. Vecinii fac dezvăluiri uluitoare
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de Ziua Femeii. Vecinii fac dezvăluiri uluitoare
A rămas fără jobul de „La Măruță”, iar acum nu mai are nici proiectul cu Alexandru Ciucu. Iona ...
A rămas fără jobul de „La Măruță”, iar acum nu mai are nici proiectul cu Alexandru Ciucu. Iona Ginghină: „Nu am reușit s-o ducem la capăt”
TOP 3 cele mai sigure țări în cazul unui al Treilea Război Mondial
TOP 3 cele mai sigure țări în cazul unui al Treilea Război Mondial
Pasagerii care ascultă muzică fără căști vor fi dați jos din avion. Compania aeriană care a luat ...
Pasagerii care ascultă muzică fără căști vor fi dați jos din avion. Compania aeriană care a luat deja decizia
Afecțiunea de care suferă fiica lui Răzvan Simion. Ianca a făcut totul public: ”S-a dezvoltat în ...
Afecțiunea de care suferă fiica lui Răzvan Simion. Ianca a făcut totul public: ”S-a dezvoltat în ultimul an”
Vezi toate știrile