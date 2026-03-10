A rămas fără jobul de „La Măruță”, iar acum nu mai are nici proiectul cu Alexandru Ciucu. Iona Ginghină: „Nu am reușit s-o ducem la capăt”

După încheierea colaborării cu emisiunea „La Măruță”, Ioana Ginghină pare că traversează una dintre cele mai echilibrate perioade din viața sa. Actrița se reinventează profesional, are proiecte noi și militează pentru feminitate și solidaritatea dintre femei. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta face mărturisiri despre schimbările din viața sa, despre presiunea societății de a rămâne mereu tânără și despre lecțiile pe care le-a învățat în ultimii ani.

Ioana Ginghină spune că astăzi privește viața cu mai multă relaxare și recunoaște că se află într-un moment în care, în sfârșit, se poate bucura de roadele muncii sale. După ce proiectul în care apărea la PRO TV, în cadrul emisiunii „La Măruță”, a ieșit din grila postului, vedeta nu a stat pe loc. S-a reorientat rapid și a început un nou capitol în radio, unde prezintă emisiunea „Între noi fie vorba”, difuzată la National FM. Și pe plan personal, lucrurile par mai așezate ca niciodată. Fiica actriței, Ruxandra, se apropie de majorat, în vreme ce căsnicia cu Cristi Pitulice îi aduce toată armonia de care are nevoie pentru a se putea preocupa… să se bucure de viață.

În exclusivitate CANCAN.RO, Ioana Ginghină vorbește fără ocolișuri despre presiunea pe care societatea o pune pe femei, despre sinceritatea care i-a definit mereu viața și despre motivul pentru care nu crede în rivalitatea dintre femei.

CANCAN.RO: După ce emisiunea „La Măruță” a ieșit din grila PRO TV, ai trecut destul de repede de la televiziune la radio. Ce ți-a spus instinctul atunci când a apărut propunerea pentru emisiunea „Între noi fie vorba”?

Ioana Ginghină: Legat de emisiunea „Între noi fie vorba”, mă rog, nu avea pe atunci titlul ăsta, nu avea niciun titlu, discuțiile cu producătorii emisiunii și cu colega mea, Raluca Găină, erau dinainte de a ieși din grila de programe „La Măruță”, pentru că eram undeva în noiembrie, început de decembrie, când au început discuțiile. Deci, practic, nu are nicio legătură cu plecatul de la Pro TV, pentru că eu oricum puteam să fac radio, la orice radio. Nu există o exclusivitate pe partea de radio, deci eu puteam să merg la orice radio să fac emisiune, chiar dacă aveam rubrica de marți de „la Măruță”. Discuțiile erau dinainte și îmi doream foarte mult să fac radio. Era ceva nou pentru mine și, cumva, era un vis pe care nu îl îndeplinisem, iar acum erau șanse mari să îl îndeplinesc. Deci discuțiile existau, doar că nu știam când, în ce zi, dacă să fie în direct sau să fie înregistrat. Adică eram în discuții de destul de mult timp, așa încât nu pot să spun că propunerea a venit imediat după ce emisiunea „La Măruță” a ieșit din grila de programe.

„Vreau ca femeile să înțeleagă că nu sunt într-o concurență unele cu celelalte”

CANCAN.RO: Emisiunea ta se numește „Între noi fie vorba”. Care este adevărul despre femei pe care crezi că îl spunem prea rar… chiar și între noi?

Ioana Ginghină: „Între noi fie vorba” se vrea o emisiune pentru toate genurile, adică nu este doar pentru femei. Este făcută de două femei, dar primii invitați au fost doi bărbați, un psiholog și un sociolog, așa încât nu se adresează doar femeilor. Acum ne-am dus mai mult în zona femeilor pentru că este martie și de aceea am vrut ca prima emisiune să fie dedicată zilei de 8 Martie.

Eu ce îmi doresc, și prin temele pe care le abordăm, este oful meu, și anume ca femeile să înțeleagă că nu sunt într-o concurență unele cu celelalte și că ar putea să mute munții din loc dacă s-ar uni și ar fi alături unele de celelalte. Pentru că, de fapt, concurența nu este între noi. Indiferent că ești mai bună sau mai puțin bună, lucrurile care trebuie să se întâmple se vor întâmpla. Așa că de ce să nu trăiești viața cu bunătate, cu zâmbet și cu deschidere față de alte femei? De ce să o faci cu ură, cu judecată, cu vorbe rele și cu energie negativă?

CANCAN.RO: Ai menționat, după emisiunea La Măruță, că există discuții despre un proiect alături de Alexandru Ciucu. Ați făcut pași în acest sens?

Ioana Ginghină: Cât despre emisiunea cu Alexandru Ciucu, deocamdată am lăsat-o în stand-by. Nu știu dacă o să o mai facem vreodată, pentru că, cumva, s-a dus entuziasmul de început.

Problema este că suntem foarte ocupați cu alte proiecte și nu ne-am putut organiza să ne ținem de treabă niciunul. Adică nu pot să spun că este vina unuia sau a altuia și, sincer, nu știu dacă vreodată vom mai face rubrica asta pe care ne-o doream. Am început, am făcut niște ședințe foto, dar nu am reușit să ne întâlnim într-un program. Din păcate, eu sunt foarte ocupată și el este foarte ocupat și nu am reușit să ducem la capăt proiectul acesta.

CANCAN.RO: Podcastul tău se numește „Tabu”, iar invitații ajung să spună lucruri foarte intime. Cum reușești să creezi acel spațiu în care oamenii își dau jos măștile?

Ioana Ginghină: Proiectul se numește „Tabu”. Invitații nu știu dacă spun neapărat lucruri intime. Cred că simt că este loc să se deschidă și să spună lucruri, lucruri pe care le-au mai spus. Pentru că eu îmi fac documentare înainte de fiecare invitat și pun întrebările în funcție de ce știu că au mai spus în alte părți.

Ce cred eu că este diferit față de celelalte interviuri pe care le-au dat este faptul că eu îmi pun și eu viața pe tavă atunci când vorbesc cu ei. Este ca o invitație la mine acasă, unde stăm de vorbă. Nu vin doar să le pun întrebări. Vin și eu și le spun: „Uite, în cazul meu, când am făcut asta, am gândit asta și nu știu dacă am făcut bine.” Adică și eu sunt la fel de vulnerabilă în discuție ca și ei și cred că acesta este atuul acestui podcast. Autenticitatea, vulnerabilitatea, nesiguranța, modestia și faptul că nu am uitat niciodată de unde am plecat și unde am fost, care au fost lecțiile pe care le-am primit, ce am greșit și ce nu am greșit, cine sunt.

Cred că toate lucrurile acestea contează atunci când nu ai nicio problemă să le pui pe tavă și să fii la fel de vulnerabil și de deschis, exact cum îți dorești să fie și invitatul tău.

„Unii recunoaștem și alții nu recunosc. Și asta este diferența dintre mine și ceilalți”

CANCAN.RO: Tu ai vorbit deschis despre relații, despre viața intimă, despre vulnerabilitate. Ai simțit vreodată că sinceritatea ta sperie sau incomodează? De ce crezi că femeile din România încă se tem să vorbească deschis despre dorințe, despre intimitate sau despre nevoile lor emoționale?

Ioana Ginghină: Da, așa este. Eu am o vorbă de când mă știu, așa am fost crescută: „Cea mai bună minciună este adevărul”. M-am educat după vorba asta și de aceea prefer, atunci când sunt întrebată ceva, decât să inventez o minciună, mai bine să spun adevărul și să scap.

Asta unul. Doi: nu am o viață specială. Viața mea este la fel ca toate viețile. Numai că unii recunoaștem și alții nu recunosc. Și asta este diferența dintre mine și ceilalți. Eu știu foarte bine asta, pentru că trăiesc tot în lumea asta. Am și eu prietene, am oameni cu care vorbesc, inclusiv pe Instagram, femei cu care m-am împrietenit și pe care le-am ajutat să treacă prin diverse probleme.

Am prietene cu care nu m-am văzut niciodată în viața mea și vorbim de ani de zile, fie prin mesaje, fie prin vocale, și suntem alături unele de altele. Pe unele le-am ajutat chiar și financiar, pe altele le ajut cu o vorbă bună. Cel puțin pe Instagram am o comunitate în care chiar mă simt ca între prieteni.

Știu că sinceritatea mea poate fi intimidantă, însă pe de altă parte asta sunt eu. Și, cumva, nișa mea de oameni care mă plac nu este deloc mică. Uite că sunt alături de mine și acum, când am făcut podcastul, și pe rețelele de socializare, și când eram la Măruță primeam o grămadă de mesaje pozitive. Așa încât eu cred că fac o treabă bună și că dau o stare bună oamenilor care mă urmăresc. Pentru că, până la urmă, mesajul meu final este întotdeauna același: am avut o problemă, am trecut prin ea, viața e frumoasă și mergem mai departe. Hai să vedem ce episod urmează în viață și să ne bucurăm de el.

„Nu mai vreau să cuceresc pe nimeni, nu mai vreau să fiu femeia fatală”

CANCAN.RO: Există o presiune mare pe femei să „îmbătrânească frumos”, dar fără să îmbătrânească prea vizibil. Cum te raportezi tu la trecerea timpului?

Ioana Ginghină: Eu am învățat să fiu relaxată în ceea ce mă privește. Sau, mă rog, învăț, nu pot să spun că am învățat definitiv. Este un capitol pe care încă îl procesez.

Mi-aș dori să îmbătrânesc și să mă las să îmbătrânesc frumos, bineînțeles având grijă de mine, având grijă ce mănânc, făcând sport. Dar acestea sunt lucruri sănătoase, le fac pentru sănătate, nu neapărat pentru o piele perfect întinsă.

Nu știu dacă m-aș duce vreodată mai departe de atât, adică să fac operații. Mai faci un botox, mai un tratament non-invaziv sau minim invaziv, o Sculptra, deci ceva ușor, cât se poate de natural. Altfel, nu țin neapărat să nu îmbătrânesc, pentru că nu mai este despre asta vorba. Nu mai vreau să cuceresc pe nimeni, nu mai vreau să fiu femeia fatală, nu mai vreau să fiu forever young. Sunt foarte bine așa cum sunt. Vreau să fiu pentru mine ceea ce sunt și nu mă mai interesează să plac neapărat. Cei care mă plac, mă plac exact așa cum sunt, matură, la vârsta mea, cum vor ei să-i spună.

La vârsta asta, aparițiile mele nu sunt pentru ca lumea să spună „ce bine arată”, ci pentru a arăta femeilor că poți să fii bine și să te simți feminină și sexy la orice vârstă, dar fără să vrei să cucerești. Adică fără să vrei să spui „vai, vreau să-l cuceresc pe cutare sau pe cutare”. Nu. L-am cucerit pe soțul meu și vreau să-l cuceresc în continuare, în fiecare zi, dar nu-mi trebuie mai mult de atât.

Când o să se înțeleagă lucrurile astea, și se vor înțelege, pentru că încet-încet prindem, atunci o să fie o relaxare mare și o să fim multe gagici, cum îmi place mie să zic, sexy și frumoase, care se bucură unele de altele și se distrează.

Să ne uităm în oglindă, să râdem, să fim fericite și vesele și, cum spuneam și înainte, să ne bucurăm de viață.

CANCAN.RO: Fiicele noastre învață, fără să ne dăm seama, cum să se iubească după felul în care ne iubim noi. Te gândești vreodată că tot ceea ce faci public este și o lecție pentru ea? Crezi că podcastul „Tabu” sau sinceritatea ta despre viață pot deveni, peste ani, un fel de ghid pentru fiica ta?

Ioana Ginghină: Eu cu fiica mea vorbesc foarte mult și am vorbit foarte mult de-a lungul drumurilor noastre comune. Pentru că, uite, ușor-ușor drumurile încep să se mai despartă. Deja vorbim despre plecatul de acasă, despre viitorul ei, în care eu voi fi acolo ca un stâlp, dar nu voi mai fi atât de prezentă cum am fost până acum.

Și să știți că sunt foarte mulțumită de ceea ce văd: de discursul pe care îl are, de discuțiile pe care le purtăm, de timpul pe care îl petrece și cu mine, și cu prietenii, și de alegerile pe care le face în viață. Cumva sunt mulțumită de „produsul” pe care l-am făcut împreună, pentru că eu am format-o într-o parte, iar personalitatea ei a venit în cealaltă parte.

Așa încât sunt mulțumită și știu clar că am o fiică, o fată și o femeie care va ști să se pună pe primul loc, să se iubească și să aprecieze viața, să se bucure de viață, să știe ce e bine și ce e rău și să aprecieze oamenii care merită să fie în jurul ei.

CANCAN.RO: Ce ai vrea să învețe fiica ta de la tine, înainte de orice altceva?

Ioana Ginghină: Ce mi-aș dori să moștenească și cred că moștenește de la mine este această poftă de viață, această bucurie de viață, acest talent de a vedea tot timpul partea plină a paharului. Pentru că, oricum ar fi viața, întotdeauna există o parte plină a paharului. Eu cumva am avut asta nativ și sper din tot sufletul să aibă și ea. Deocamdată are, chiar văd asta în ea. Dar mi-ar plăcea ca atunci când vor veni grijile peste ea, pentru că fiecare viață vine cu lecțiile ei, să știe să vadă întotdeauna partea plină a paharului.

CANCAN.RO: Cu ce planuri și gânduri ai început primăvara?

Ioana Ginghină: Mă bucur din tot sufletul de soarele ăsta care parcă nu mai venea și de căldură. Acum mă duc spre finuții mei să mă joc cu ei. Mi-e dor de ei de nu mai pot. Am un finuț care face trei ani în mai și o finuță de câteva luni. Face și ea anul acesta un an, în iulie, și nu i-am mai văzut de mult, din decembrie. Mă duc acum să mă joc cu ei. Abia aștept, Doamne, mi-e un dor de ei!

Astea sunt planurile: să mă bucur de viață. O să plec în curând în Austria, la un spa, cu prieteni, să mă simt bine și să mă distrez. Este o perioadă foarte frumoasă în viața mea, pentru că toate lucrurile frumoase pe care le-am făcut eu acum, cumva, își arată roadele. Oamenii frumoși din jurul meu sunt alături de mine. Fiica mea, cum îți spuneam, sunt foarte mulțumită de cum a ajuns. Timpul meu este mult mai liber, pentru că Ruxi a crescut mare și nu mai este nevoie să fiu tot timpul acolo. Am o relație foarte frumoasă cu soțul meu și nu mă mai consumă nimic din zona asta. Și, sincer, astea sunt planurile pentru primăvara aceasta: să mă bucur de tot ce vine spre mine. Slava Domnului că vine.

